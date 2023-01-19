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Отчетность

Для использования КБК в 2023 году есть два варианта

В 2023 году не только изменились КБК, но и система их использования. Есть два варианта. Разберем подробнее каждый из них.

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Для использования КБК в 2023 году есть два варианта

Как «читать» КБК

КБК состоит из 20 разрядов. Разряды 1 – 3 – это код главного администратора доходов бюджета. Его можно найти в приложении № 3 к приказу Минфина от 17.05.2022 № 75н.

Разряды 4 – 17 – это коды вида и подвида доходов бюджетов. Их можно найти в приложении № 2 к приказу Минфина от 17.05.2022 № 75н.

Как работает система КБК по страховым взносам для ЕНС

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НДФЛ

Порядок уплаты НДФЛ в рамках ЕНП с аванса за январь 2023 года

С 2023 года дата получения физлицом дохода для целей НДФЛ – день, когда работнику была произведена выплата, а не последний рабочий день месяца, как это было до конца 2022 года. Учитывая обязанность работодателя выплачивать зарплату минимум дважды в месяц, под удержание НДФЛ попадает выплата аванса.

Порядок уплаты НДФЛ в рамках ЕНП с аванса за январь 2023 года

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