Для использования КБК в 2023 году есть два варианта

Как «читать» КБК

КБК состоит из 20 разрядов. Разряды 1 – 3 – это код главного администратора доходов бюджета. Его можно найти в приложении № 3 к приказу Минфина от 17.05.2022 № 75н.

Разряды 4 – 17 – это коды вида и подвида доходов бюджетов. Их можно найти в приложении № 2 к приказу Минфина от 17.05.2022 № 75н.