За нарушение регистрации сим-карт мобильных операторов оштрафуют до 2 млн рублей

На операторов мобильной связи с 1 марта 2023 года возлагают дополнительную ответственность за обслуживание «симок». Теперь организации накажут, если в ЕПГМУ нет обязательных регистрационных сведений.

При этом новшество касается сим-карт, которые принадлежат не только гражданам, но учреждениям и индивидуальным предпринимателям.

Новая ответственность операторов связи

Положения, опубликованные в ФЗ № 625, корректируют ст. 13.29 КоАП в отношении действий и бездействий операторов передвижной связи. Так, согласно второму пункту обновленной версии, компания получит штраф, если будет предоставлять услуги мобильной связи абоненту, информации о котором нет в ЕПГМУ.

Речь идет об обязательных сведениях, которые необходимо указывать при регистрации каждого пользователя. К таковым относят любые идентификационные данные, а для учреждений ─ их название, ОГРН, ИНН.

При этом зафиксировать корпоративную карту в ЕСИА можно только в отношении зарегистрированного сотрудника. Если у него нет учетной записи на портале, то ее необходимо создать и подтвердить.

Размер штрафа за нарушение этого закона:

для предприятия составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей;

уполномоченному представителю назначат от 100 000 до 200 000 рублей.

Кроме того, операторов связи накажут, если договор на оказание услуг заключил представитель компании без наличия таковых полномочий.

В этой ситуации штраф назначат в соответствии с пунктом 4:

граждане и должностные лица получат санкцию 30 000 – 50 000 рублей;

организации заплатят 300 000 – 500 000 рублей.

Аналогичную сумму предъявят, если оператор связи нарушит правила проверки достоверности предоставленных данных об абоненте. При этом ст. 13.30 КоАП, предусматривающая штраф за это деяние, потеряет силу.

Регистрация корпоративной сим-карты в ЕСИА

Правила регистрации сим-карт индивидуален, так как зависит от назначения корпоративного элемента. Так, для ее использования на спецоборудовании нужно:

Войти в ГИС ЕСИА. Выбрать необходимую услугу. Заполнить предложенную форму.

Затем система проверит достоверность информации и правильность заполнения документа. Если все будет в порядке, то сим-карту активируют.

А вот если ею будут пользоваться работники, то на ЕПГМУ надо указать их личные данные. Для этого необходимо выбрать раздел «Регистрация и активация корпоративных сим-карт». Позже граждане обязаны подтвердить действия и сведения через свой аккаунт.

Кроме того, сотрудники вправе самостоятельно зарегистрировать корпоративную «симку». Отметим, данные о пользователях обычно добавляют до начала использования связи.

Если же оператор мобильной связи выявит, что гражданин пользуется услугами, а элемент не зафиксирован в ЕСИА, то абонентский номер удалят из базы.