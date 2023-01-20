ДМС или платное лечение: что удобнее, надежнее и выгоднее?

Но и здесь есть нюансы.

Разбираемся, что же лучше выбрать: ДМС или единовременные платные визиты к врачу.

Во сколько обойдется полис ДМС

Сейчас все чаще можно услышать фразу: «Мне некогда болеть». А еще к ней можно добавить: «Я не могу себе это позволить». Оба варианта полностью отражают ощущения от внезапно возникших проблем со здоровьем.

Однако обладатели ДМС избавлены от подобных мыслей. Непредвиденные травма или болезнь не нанесут удара по кошельку. Полисом предусмотрено безотлагательное оказание помощи в удобной вам клинике с полным или частичным покрытием расходов – в зависимости от вашей программы ДМС.

Но ведь то же самое сделают и при обычном обращении в частное медучреждение. Условно говоря, это так. Однако цена вопроса будет значительно отличаться. Для того чтобы понять разницу, надо разобраться с ценообразованием в ДМС.

Стоимость пакета добровольного медицинского страхования зависит от выбранных услуг, возраста клиента, а также наличия у него сопутствующих заболеваний.

В рамках ДМС, в зависимости от программы, можно получить:

амбулаторное обслуживание;

консультации врачей, включая телемедицину;

обследования;

лабораторные исследования.

Также есть возможность вызова врача на дом, частной скорой помощи и организации экстренной госпитализации.

Более дорогие варианты полисов включают в себя все вышеперечисленное плюс услуги стоматологии, но без протезирования. Кроме того, некоторые страховые компании предлагают при необходимости массаж и физиотерапию.

Получается, что при покупке ДМС клиент получает полный пакет медуслуг почти на любые случаи жизни. Цена на добровольное медстрахование зависит от наполнения пакета.

К примеру, 40-летнему жителю Москвы без хронических заболеваний базовый вариант ДМС на год обойдется в среднем в сумму от 10 тыс. рублей, стандартный (со скорой помощью и экстренной госпитализацией) – от 18 тыс. рублей, а расширенный (со стоматологией) – от 36 тыс. рублей. Минимальная страховая сумма стартует от 1 млн и достигает 3 млн рублей.

Сколько придется потратить на платные медуслуги

Таким образом, можно условно сравнить затраты на лечение по ДМС и при обычном обращении в частную клинику.

Допустим, пришлось обратиться в медицинский центр с болями в животе. В рамках обращения был осуществлен первичный прием гастроэнтеролога, который назначил сдачу клинических анализов крови и мочи, копрограммы, биохимии крови и мочи, а также дал направление на УЗИ брюшной полости и гастроскопию с тестом на Helicobacter pylori.

При оплате всех указанных исследований в обычном порядке через кассу медучреждения стоимость услуг превысит 20 тыс. рублей. И это не предел, так как в любом случае после сдачи анализов и прохождения обследований понадобится повторный прием гастроэнтеролога для постановки диагноза и назначения лечения. А это еще как минимум плюс 2 тыс. рублей.

Однако если приобрести полис ДМС, то о подобных тратах можно забыть. В среднем цена добровольного медицинского страхования на год начинается от 20 тыс. рублей. За эти деньги вы будете обеспечены медобслуживанием на целый год, а не на один раз. И это только одно из преимуществ.

Плюсы ДМС по пунктам

Помимо очевидной финансовой выгоды ДМС, существуют и другие бонусы:

При возникновении спорных ситуаций пациент заручается поддержкой страховщика. Таким образом, можно быть уверенным в своей правовой защищенности. Наличие ДМС избавляет от необходимости отслеживать динамику изменения цен на медобслуживание, так как все траты уже заложены в стоимость полиса. Вам остается только получить услугу. При обращении к недобросовестным медикам в общем порядке есть риск, что будет назначено множество ненужных обследований и лишних процедур ради выгоды. С полисом ДМС данных проблем удастся избежать благодаря работе курирующего врача, который проверяет целесообразность всех назначений.

«Очевидно, что ДМС поможет избавиться от переживаний за свое здоровье, а также позволит сэкономить время. Но главным плюсом все же остается возможность избежать лишних трат. Оплатив полис один раз, можно в течение целого года пользоваться широким спектром медицинских услуг. Если же вы приходите в клинику и лечитесь за свой счет, спланировать расходы практически невозможно. Полис ДМС страхует от таких непредвиденных расходов», – резюмирует product-owner страховых продуктов Банки.ру Юлия Корнеева.