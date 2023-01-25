На сколько вырастут социальные выплаты с февраля

Правительство официально подтвердило, что с 1 февраля 2023 года целый ряд социальных выплат и пособий будет проиндексирован на 11,9% (проект постановления Правительства «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году»).
Хотя в конце прошлого года предварительно озвучивался коэффициент в 12,4%, Росстат опубликовал величину инфляции по итогам 2022 года на уровне 11,9%. Поэтому итоговое значение февральской индексации пересмотрели, снизив коэффициент на 0,5%.
Приведу подробный перечень выплат, которые будут повышены с 1 февраля, с новыми их значениями.
Ежемесячные денежные выплаты от Социального фонда
С 1 февраля будут установлены новые размеры ЕДВ для федеральных льготников:
инвалидам 1 группы – 4 957,95 руб.;
инвалидам 2 группы и детям-инвалидам – 3 540,76 руб.;
инвалидам 3 группы – 2 834,43 руб.;
ветеранам боевых действий – 3 896,19 руб.;
участникам ВОВ – 5 331,10 руб.;
инвалидам вследствие аварии на Чернобыльской АЭС – 3 540,76 руб.;
членам семьи умерших ветеранов, инвалидов войны – 2 125,80 руб.;
Героям России и Советского Союза – 83 496,41 руб.;
Героям Труда РФ и Героям СоцТруда – 61 566,28 руб.;
Стоимость набора социальных услуг после индексации составит 1 469,74 руб.
Напомню, что отказаться от этого набора или, наоборот, вернуть его можно, подав заявление в Социальный фонд в срок до 1 октября. Новый размер ЕДВ будет начисляться с 1 января следующего года.
Пособия на детей
С учетом февральской индексации вводятся следующие размеры выплат:
единовременное пособие при рождении ребенка, а равно усыновлении или приеме ребенка в семью на воспитание – 22 909,03 руб.;
ежемесячное пособие беременной жене военнослужащего – 36 278,84 руб.;
минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 8 591,47 руб.;
пособие на ребенка военнослужащего, который проходит службу – 15 548,07 руб.
Размеры федерального материнского (семейного) капитала с февраля составят:
на первого ребенка (если он родился после 1 января 2020) или на второго (последующих детей), рожденных до 1 января 2020 – 586 946,72 руб.;
общая сумма материнского капитала за двоих детей (с учетом повышения при рождении второго ребенка после 1 января 2020) будет 775 628,25 руб.
Сумма материнского (семейного) капитала индексируется до тех пор, пока владелец сертификата не распорядится его средствами в полном объеме.
Соцвыплаты «чернобыльцам»
Новые размеры выплат с 1 февраля составят:
ежемесячная денежная компенсация за вред здоровью в результате аварии на ЧАЭС для инвалидов 1 группы – 25 817,23 руб., инвалидам 2 группы – 12 908,63 руб., инвалидам 3 группы – 5 163,42 руб.;
ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда здоровью людям без инвалидности – 1290,89 руб.;
ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров для инвалидов и их детей в возрасте до 14 лет – 1 234,75 руб., ликвидаторам аварии – 823,11 руб.
Выплаты в связи с несчастным случаем на производстве
С 1 февраля максимальный размер единовременной страховой выплаты работнику в связи с таким случаем устанавливается на уровне 131 731,99 руб., а ежемесячного пособия – 101 288,68 руб.
Социальные пособия на погребение
Новый размер федерального пособия от Социального фонда составит 7 793,48 руб. Оно полагается тому, кто оплатил ритуальные услуги для пенсионера (на основании соответствующей справки).