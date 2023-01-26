Общество

Что стало с проектом электронного паспорта и какие есть аналоги в регионах

Электронный паспорт гражданина России – это пластиковая карточка с чипом размером с банковскую. Документ нового образца должен был полностью вытеснить бумажный паспорт, карточки могли выдать первым 100 тыс. граждан уже в этом году. Однако летом 2022 года проект заморозили.

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Что стало с проектом электронного паспорта и какие есть аналоги в регионах
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Рассказываем об истории проекта, причинах его провала и международном опыте подобных инициатив.

10 лет от идеи Минобороны к неудачному пилотном запуску

Первая идея такого документа возникла в Министерстве обороны в 2010 году. Там планировали объединить все документы воинского учета в электронном виде вместо приписных свидетельств или военных билетов, а карточка заводилась бы для мужчин с момента рождения. Однако спустя 12 лет нововведение так и не получило широкого распространения.

Гражданские чиновники впервые заговорили об электронном паспорте примерно в то же время. В 2014 году госкорпорация «Ростех» заключила соглашение о партнерстве с ФМС еще до упразднения последней (сейчас вопросами миграции занимается МВД). В 2017 году в Госдуме обсуждали законопроект о привязке паспорта к SIM-карте, но инициатива так и не получила поддержки.

Наиболее реалистичный проект российского электронного паспорта появился только в 2019 году. Тогда был принят законопроект об идентификации граждан и создании цифрового профиля граждан. Выпуск документа в новом формате запланировали к 2024 году.

Правительство представило образец: карта, подобная банковской, на лицевой части которой виднеется фотография владельца, а также основные данные о нем: ФИО, дата и место рождения. Подпись при этом не электронная, а сделанная от руки. Также на документе есть дата выдачи и срок действия. На тыльной стороне содержится QR-код, в котором закодирована вся информация о владельце.

В 2021 году глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал выдачу цифровых паспортов с начала 2023 года в трех пилотных регионах – Москве, Подмосковье и Татарстане. К бесконтактной смарт-карте добавили мобильное приложение для смартфона с выдачей QR-кода, последнее должно было заменять паспорт в ограниченных случаях.

Замена бумажного паспорта на электронный должна была быть добровольной, а вся процедура занимала бы не больше 5–10 дней.

По желанию заявителя на карте могла содержаться также информация об ИНН, СНИЛС, ОМС и водительском удостоверении.

Но уже летом 2022 года Шадаев объявил о заморозке проекта на неопределенный срок. Сложилась ситуация: правовая база готова, но выпускать цифровой паспорт не будут.

Почему проект заморозили

Есть две причины, из-за которых проект заморозили: в правительстве сомневаются в экономической целесообразности идеи и дефицит микросхем.

Замена бумажного паспорта на карточку должна была стоить 1 тыс. рублей для заявителя. С такой госпошлиной и сложившейся на рынке ситуацией с чипами проект бы не окупился, как изначально предполагалось. Стоимость замены пришлось бы повышать кратно – до 3–4 тыс. рублей.

Еще одно ограничение – цифровой паспорт не востребован среди населения. Так показывали результаты опросов: только трое из 10 граждан готовы были отказаться от бумажного документа в пользу цифрового. 41% респондентов наотрез отказались менять свой бумажный паспорт на пластиковую смарт-карту.

Против оказались общественные организации и частные корпорации. К примеру, президент группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что цифровой паспорт – угроза безопасности всероссийского масштаба. По религиозным соображениям выступила против проекта и Русская православная церковь.

Биометрия – хит сезона

Отчасти заменить паспорт смогут биометрические данные. В конце 2022 года второе чтение в Госдуме прошел законопроект, разрешающий получать государственные и муниципальные услуги в МФЦ по биометрии и без предъявления паспорта.

Изначально систему планировали использовать в банковском секторе – сейчас, к примеру, воспользоваться услугами Единой биометрической системы можно для открытия счетов и вкладов, а также оформления кредитов.

Как и в случае с цифровым паспортом, сдача биометрии – исключительно добровольное решение. Более того, вы сможете в любой момент отозвать согласие на обработку биометрии и потребовать уничтожить данные.

Международная практика

Самый ближайший пример – Казахстан. Там электронный документ появился еще в конце 2000 годов. Карточка «Удостоверение личности гражданина Казахстана» выдается в 16 лет, действует 10 лет. Помимо ФИО и даты рождения на карте указаны следующие данные: индивидуальный идентификационный номер, подпись, номер удостоверения, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи.

Еще один близкий пример – Эстония. Там ID-карта введена еще в 2002 году и позволяет путешествовать в пределах стран Шенгенского соглашения. На карту записана информация о владельце карты: в основном его ФИО, пол, национальный идентификационный номер и другие данные. К карте прилагается PIN, по которому владелец может подтверждать свою личность, а также два криптографических ключа, один из которых позволяет подписывать документы цифровой электронной подписью, а другой – шифровать документы.

Похожие электронные паспорта реализованы в США, Великобритании, Малайзии, Австрии, Германии, Гане и так далее.

Карты жителей регионов

На самом деле в России уже есть примеры вполне успешных проектов цифровых документов – карты жителей. Это банковские карты с предзаписанным транспортным приложением, а также с данными ОМС, СНИЛС или ИНН.

К примеру, по карте жителя Самарской области держатели не только могут расплачиваться в транспорте по социальным тарифам и получать скидки в магазинах, но также использовать карту как полис ОМС. По этому же пластику обслуживают в МФЦ без дополнительной идентификации. К 2024 году в регионе планируют полностью перевести на такую карту всех льготников.

Такая же карта есть в Татарстане. Там она полностью заменяет полис обязательного медстрахования, в том числе по ней выдают рецептурные лекарства в аптеках, если врач формирует электронный рецепт. Ею можно пользоваться и как транспортной, и как обычной банковской картой. Но, в отличие от Самарской области, в этом регионе карта жителя пока выдается только в одном городе – Зеленодольске.

В Кемеровской, Курской и Московской областях ограничиваются только предзаписанным транспортным приложением. Чтобы проверить, есть ли в вашем регионе такая карта, можно набрать в любом поисковом сервисе запрос «карта жителя (название региона)». Заявление на выпуск принимают в МФЦ, можно сразу обратиться в ближайшее отделение.

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