Мобилизация: нужно ли в 2023 году подать, обновить или подтвердить данные для отсрочки

Что говорит закон

Повторим основные тезисы действующего законодательства относительно отсрочки по мобилизации. Так, в соответствии со статьей 18 закона от 26.02.1997 № 31-ФЗотсрочка от военной службы по мобилизации предоставляется:

забронированным;

не годным по здоровью (но только до шести месяцев, после этого срока врачи решают);

ухаживающим постоянно за близкими родственниками, которые в этом нуждаются в соответствии с заключением медико-социальной экспертизы;

опекунам или попечителям несовершеннолетнего родного брата/сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону их содержать;

родителям четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;

лицам, у которых жена на 22 неделе беременности, в том числе имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы.

Также от отсрочки освобождаются добровольцы и отдельные категории граждан, которые определены указами президента, а их два:

от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (тот самый неотмененный), здесь смотрим пункт 9 указа № 647 – касается тех, кто работает в ВПК; от 24.09.2022 № 664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации» – это по студентам и семинаристам.

Со студентами понятно: пока учишься – учись. С работниками ВПК сложнее: для них правительство разработало правила предоставления права (это ключевое слово) на получение отсрочки от призыва по мобилизации (см. постановление Правительства РФ от 30.09.2022 № 1725).

С одной стороны, все просто: право на отсрочку предоставляется руководителям, специалистам и рабочим, трудящимся в организациях и участвующим в выполнении заданий государственного оборонного заказа. С другой – слово «право» напрягает в силу многогранности своей юридическо-правовой природы.

Также 23.09.2022 Минобороны анонсировало, что отдельные специалисты из отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы привлекаться на военную службу по мобилизации не будут, но для этого необходимо предоставить в Минобороны персональные данные этих специалистов.

Что говорит жизнь

Теперь – к сути. Набора в армию по мобилизации сейчас нет. Если у вас на руках бронь, то вопросов нет: отсрочка действует. Если брони нет, то вероятность попасть под мобилизацию, если ее объявят снова, имеется.

Делать что-либо специально не надо, но если очень тревожно, то позвоните в военкомат с вопросом, действует ли в 2023 отсрочка, которую оформляли в прошлом году, или необходимо что-то сделать, чтобы не потерять отсрочку.

Если ранее бронирование в организации не велось, то получить бронь в 2023 году не получится.

Получить бронь человек сможет только в случае трудоустройства в организацию, где бронирование велось до начала СВО, попав на соответствующую должность.