ЕНП (единый налоговый платеж)

Как получить справку о принадлежности сумм ЕНП

С 1 января 2023 года все налоговые платежи поступают на единый налоговый счет. Инспекция сама распределяет их по заявленным вами КБК. Но если есть недоимка, сначала списывается недоимка, а потом текущие налоги.

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Как получить справку о принадлежности сумм ЕНП
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Чтобы понимать, как ИФНС распределила ваши деньги, нужна справка о принадлежности сумм ЕНП.

В этой справке инспекторы отражают все суммы, поступившие в качестве ЕНП и учтенные на ЕНС за весь период запроса.

Справку о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа можно получить на бумажном носителе или электронно.

Как получить справку на бумаге

Для получения справки о принадлежности сумм на бумаге нужно заполнить заявление и предоставить его в ИФНС по месту учета.

Подать заявление можно следующими способами:

  • лично или через представителя по доверенности;

  • через МФЦ (если у МФЦ имеется соответствующее соглашение с налоговым органом);

  • по почте с уведомлением о вручении, описью вложения.

Форма заявления утверждена приказом ФНС от 14 ноября 2022 года № ЕД-7-19/1086@.

В заявлении нужно указать один из способов получения справки:

  1. в налоговом органе, в который представлено заявление;

  2. в МФЦ, через который представлено заявление;

  3. по почте по имеющемуся у налогового органа адресу.

В заявлении также укажите, за какой период необходимо сформировать справку.

Справку выдадут в течение 5 рабочих дней со дня поступления в ИФНС заявления.

Как получить справку электронно

Для получения справки о принадлежности сумм в электронной форме необходимо направить запрос:

  • через личный кабинет налогоплательщика, подписанное усиленной неквалифицированной – для ФЛ (квалифицированной – для ИП и ЮЛ) электронной подписью;

  • по ТКС, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью.

Справку направят вам также в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса в электронной форме.

Об этом разъясняет ФНС на своем сайте в разделе «вопрос – ответ».

Бланк заявление в ИФНС для получения справки о сальдо по ЕНС можно скачать в приложении к статье.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Как получить справку о принадлежности сумм ЕНП

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Как получить справку о принадлежности сумм ЕНП
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