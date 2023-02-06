Как получить справку о принадлежности сумм ЕНП

Заявление в ИФНС для получения справки о сальдо по ЕНС

Заявление в ИФНС для получения справки о сальдо по ЕНС 130 Кб , 0 загрузок

Чтобы понимать, как ИФНС распределила ваши деньги, нужна справка о принадлежности сумм ЕНП.

В этой справке инспекторы отражают все суммы, поступившие в качестве ЕНП и учтенные на ЕНС за весь период запроса.

Справку о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа можно получить на бумажном носителе или электронно.

Как получить справку на бумаге

Для получения справки о принадлежности сумм на бумаге нужно заполнить заявление и предоставить его в ИФНС по месту учета.

Подать заявление можно следующими способами:

лично или через представителя по доверенности;

через МФЦ (если у МФЦ имеется соответствующее соглашение с налоговым органом);

по почте с уведомлением о вручении, описью вложения.

Форма заявления утверждена приказом ФНС от 14 ноября 2022 года № ЕД-7-19/1086@.

В заявлении нужно указать один из способов получения справки:

в налоговом органе, в который представлено заявление; в МФЦ, через который представлено заявление; по почте по имеющемуся у налогового органа адресу.

В заявлении также укажите, за какой период необходимо сформировать справку.

Справку выдадут в течение 5 рабочих дней со дня поступления в ИФНС заявления.

Как получить справку электронно

Для получения справки о принадлежности сумм в электронной форме необходимо направить запрос:

через личный кабинет налогоплательщика , подписанное усиленной неквалифицированной – для ФЛ (квалифицированной – для ИП и ЮЛ) электронной подписью;

по ТКС, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью.

Справку направят вам также в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса в электронной форме.

Об этом разъясняет ФНС на своем сайте в разделе «вопрос – ответ».

Бланк заявление в ИФНС для получения справки о сальдо по ЕНС можно скачать в приложении к статье.