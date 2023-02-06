Как получить справку о принадлежности сумм ЕНП

Чтобы понимать, как ИФНС распределила ваши деньги, нужна справка о принадлежности сумм ЕНП.
В этой справке инспекторы отражают все суммы, поступившие в качестве ЕНП и учтенные на ЕНС за весь период запроса.
Справку о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа можно получить на бумажном носителе или электронно.
Как получить справку на бумаге
Для получения справки о принадлежности сумм на бумаге нужно заполнить заявление и предоставить его в ИФНС по месту учета.
Подать заявление можно следующими способами:
лично или через представителя по доверенности;
через МФЦ (если у МФЦ имеется соответствующее соглашение с налоговым органом);
по почте с уведомлением о вручении, описью вложения.
Форма заявления утверждена приказом ФНС от 14 ноября 2022 года № ЕД-7-19/1086@.
В заявлении нужно указать один из способов получения справки:
в налоговом органе, в который представлено заявление;
в МФЦ, через который представлено заявление;
по почте по имеющемуся у налогового органа адресу.
В заявлении также укажите, за какой период необходимо сформировать справку.
Справку выдадут в течение 5 рабочих дней со дня поступления в ИФНС заявления.
Как получить справку электронно
Для получения справки о принадлежности сумм в электронной форме необходимо направить запрос:
через личный кабинет налогоплательщика, подписанное усиленной неквалифицированной – для ФЛ (квалифицированной – для ИП и ЮЛ) электронной подписью;
по ТКС, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью.
Справку направят вам также в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса в электронной форме.
Об этом разъясняет ФНС на своем сайте в разделе «вопрос – ответ».
Бланк заявление в ИФНС для получения справки о сальдо по ЕНС можно скачать в приложении к статье.