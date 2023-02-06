Как сделать ремонт в квартире и не разориться: на чем можно сэкономить

Спросили у экспертов, на что стоит обратить внимание во время ремонта, на чем можно сэкономить, а на чем – не стоит. А пользователи Банки.ру рассказали свои истории о том, почему важно не ругаться с близкими и стоически воспринимать трудности.

На чем экономить нельзя

Кратко:

рабочая бригада;

продуманная рабочая документация;

на том, что прослужит долго – от окон и дверей до пола, стен и коммуникаций.

Первое, на чем лучше не экономить – это рабочая бригада. Необязательно заказывать работы у самых дорогих специалистов, достаточно изучить рынок и заключить договор, основываясь на отзывах, рекомендациях и бюджете, который вы готовы на это заложить.

В менеджменте есть знаменитое правило Хопкинса, которое вкратце гласит так: любая работа не может быть сделана одновременно быстро, качественно и дешево.

А значит, придется выбирать два из трех параметров:

быстро и дешево дадут в результате некачественную работу;

качественно и дешево – долго;

быстро и качественно – дорого.

Поэтому не стоит доверять специалистам, которые гарантируют сразу три параметра. Лучший инструмент для поиска рабочей бригады – сарафанное радио, считает основатель дизайн-бюро Bureau Dom Ильдар Крюков. Но если у вас нет знакомых, которые делали недавно ремонт, то советуем внимательно читать отзывы.

«По моему опыту никогда не стоит брать самых дешевых работников. Хороший мастер знает себе цену. Если работники затянут сроки или сделают что-то не так, это все равно скажется на вашем бюджете, – предупреждает Ильдар. – Переделки стоят дороже. К тому же некачественно выполненные работы могут принести проблемы со здоровьем и вообще создать риск жизни, поэтому на хороших ремонтниках экономить нельзя».

Второй важный нюанс – продуманный проект или рабочая документация. Как правило, ленивые или малопрофессиональные прорабы предоставят смету, где будет просто обозначена цена за квадратный метр. Это плохой вариант.

Ильдар Крюков советует поступать так:

«Нужно попросить у прораба смету по всем пунктам, где будет прописано каждое действие. Затем оценить свой бюджет и к этой смете прибавить процентов 20, а лучше 30, потому что ремонт всегда требует дополнительных издержек. Лучше заранее трезво оценить свои силы».

С ним согласен и куратор строительных объектов Михаил Григорьев. Также он предлагает расширить рабочую документацию предварительным анализом:

«Исчерпывающая информация в рабочей документации позволит точно спрогнозировать стоимость и сроки реализации объекта, а грамотные технические решения снизят риск брака в ходе работ. Сэкономив на проекте, вы рискуете кратно потерять на строительно-монтажных работах или переделках».

Третье – нельзя экономить на том, что долго прослужит: коммуникации, инженерные системы, водопровод, канализация, электрика, окна, двери и пол. Если брать изначально недолговечные материалы на этот фронт работ, заменить их будет сложно. К примеру, чтобы отремонтировать протекающие трубы, вам, скорее всего, придется вскрывать стены и полы.

«Почти с любым материалом можно достичь достойного качества строительно-монтажных работ, но путь к этому качеству будет непростым как по трудозатратам, так и по финансовым вложениям. Например, для покраски стен хорошей краской потребуется не более двух слоев, когда как краски из эконом-сегмента потребуется 4–5 слоев. Главное – правильно подобрать строительный материал, который будет удовлетворять поставленным требованиям. В этом поможет хорошая рабочая бригада», – рассказывает Михаил Григорьев.

И, наконец, если бюджет позволяет, а хочется хороший ремонт, то стоит нанять дизайнера интерьеров, говорит Ильдар Крюков. Хороший специалист – это не просто декоратор, который составит дизайн-план квартиры: он проведет весь проект от начала и до конца.

«Люди в целом не делают ремонты раз в год, поэтому даже если вы делали ремонт последний раз 10–15 лет назад, вы уже наверняка забыли, как это сложно. Дизайнер поможет вам не сойти с ума в этом процессе и будет вас вести по всем этапам. На самом деле стоимость дизайнерских услуг относительно стоимости самого ремонта не так высока. При этом дизайнер однозначно поможет вам эти деньги в процессе ремонта вернуть за счет того, что он знает, на чем можно сэкономить, где можно купить подешевле, он может найти своих грамотных поставщиков, которые не подведут и сделают скидку».

На чем экономить можно

Кратко:

не нужно пытаться сделать все идеально;

материалы (но не все);

мебель.

Не стоит включать перфекциониста и пытаться все сделать ровным, говорит Ильдар. Он считает, что в России ровности пола и стен уделяется слишком много внимания, поэтому люди тратят на это много денег и времени.

«Я не советую шпаклевать стены до идеала. Таким образом можно сэкономить как на материалах, так и на работе мастеров. Потому что шероховатости и условно кривые стены не сильно заметны, а в некоторых случаях придают шарм интерьеру».

Перед тем как принимать решение об экономии, лучше заранее спросить у специалистов о минусах решений. К примеру, Ильдар иногда предлагает покрасить стяжку краской и не тратиться на напольное покрытие, однако сразу предупреждает, что по такому полу холодно ходить босиком.

«Если вы смелый человек и готовы к экспериментам, то можно использовать неочевидные материалы в отделке. Так, в одном из проектов вместо использования декоративной штукатурки мы отшпаклевали стены и сверху нанесли краску, – делится дизайнер. Я лично очень люблю красивые трубчатые радиаторы. Но они стоят больших денег. Поэтому заказчикам, которые хотят сэкономить, предлагаю использовать металлические стандартные радиаторы и закрыть их декоративными панелями. Или чугунные радиаторы, которые прекрасно смотрятся, при этом стоят совсем немного».

Важнейший помощник в экономии – сервисы с объявлениями. Там можно найти мебель, которую часто отдают практически даром. Не стоит игнорировать советскую мебель, сделанную из массива дерева. Ее можно отреставрировать за небольшие деньги и вписать в современный интерьер.

Кроме того, можно найти остатки строительных материалов – например, плитку для небольшого санузла, как это было в практике у Ильдара Крюкова.

«Необязательно покупать испанскую и итальянскую плитку, можно взять однотонную отечественную и поиграть с цветом затирки швов. Например, в один из проектов мы купили на „Авито“ советскую плитку. В итоге плитка в душевой обошлась в тысячу рублей».

Что советуют те, кто пережил ремонт

Как проходит ремонт в новостройке

Александр Зимин из Москвы переехал в квартиру в новом доме в прошлом году. Хотя все друзья и родные предупреждали его, что отделка от застройщика не стоит своих денег из-за плохого качества, он выбрал именно этот вариант.

«Желания возиться и тратить деньги на ремонт не было. Оказалось все не так страшно. Да, я выбрал бы другие смесители и двери, но в целом все было сделано хорошо. На приемку пригласил оценщика: он все проверил, и у него было только несколько небольших замечаний, но их по претензии застройщик исправил в течение двух недель».

Однако с тем, что застройщик использует дешевые материалы, Александру все-таки пришлось столкнуться при переделке ванной комнаты. Изначально он просил компанию не отделывать эту часть квартиры, но ему отказали: если застройщик продает квартиру с отделкой, то он делает ремонт везде. Мужчину не устраивала планировка, поэтому он решился на переделку.

«В итоге мы разрушили пол ванной комнаты, и это только ради того, чтобы перенести унитаз на 20 сантиметров вправо, чтобы рядом влезла стиральная машинка. Как оказалось, отделочная плитка была не самой качественной. Это стало понятно, когда часть ее нам пришлось снять. В итоге мы решились на безумный шаг – переложить плитку полностью. Ванную комнату ремонтировали почти месяц, так что это ощущалось как полноценный ремонт. Но мы не пожалели, что начали, сейчас очень довольны результатом. Переделка ванной нам обошлась в 500 тыс. рублей», – рассказывает москвич.

Далее Александру предстояло купить мебель. Он планировал сделать это в ИКЕА, но компания объявила о выходе из российского рынка. Поэтому мужчина сделал замеры квартиры в еще не сданной квартире и поспешил в магазин.

«План расстановки мебели уже был, планировка кухни тоже. На месте пришлось все это немного подкорректировать с менеджерами. Невероятно, но за один раз купил там просто все: кухню с техникой, кухонный стол, стулья, кровать, тумбочки, диван, стенку с книжным шкафом, рабочий стол и стул, лампы и еще огромное количество посуды. Это, конечно, была очень импульсивная покупка, но так всегда бывает, – делится Александр. – В магазине мы провели 8 часов. В итоге мы потратили там больше полутора миллионов рублей. Это очень странное чувство – платить такие деньги в магазине».

Мужчина считает, что если бы не новости о закрытии магазина, все покупки бы растянулись.

Несмотря не то, что квартира была с отделкой, Александру хотелось что-то сделать с лоджией – был голый бетонный пол и стены. Он обратился в компанию, которая занимается окнами и отделкой балконов. Специалисты подготовили ему рабочую документацию на 350 тыс. рублей. Это можно было сделать и дешевле, но мужчине хотелось, чтобы в лоджии сохранялась комфортная температура, а материалы для утепления стоят дорого.

«Самый главный совет – не забывать, что ремонт – это временные трудности. И побольше вспоминать о том, ради чего вы вообще все это затеяли. Это стоит того, ведь жить в своей собственной квартире с качественным ремонтом, где вам тепло и уютно – это огромное счастье», – считает Александр.

Как проходит ремонт в старом фонде с дизайнером

Оксана Моисеева вместе с семьей рассматривали квартиру только на вторичном рынке Санкт-Петербурга. Изначально они нашли расположенную в центре города квартиру с хорошим ремонтом по их вкусу, но от покупки их отговорила риелтор.

«Дом выглядел весьма прилично, но оказался без капитального ремонта, то есть внутри был практически полностью деревянным, а с внешней стороны прямо вдоль окна квартиры по всему зданию шла огромная трещина. А рядом с другой квартирой, которая тоже очень понравилась, жила женщина, которая кормила голубей. Прямо в своей квартире», – рассказывает Оксана.

Поэтому главный ее совет при покупке недвижимости старого фонда – внимательный подбор, иначе можно столкнуться с проблемами, от которых не избавиться ни за какие деньги.

В итоге семья купила дом без ремонта – как говорит сама женщина, «она была абсолютно убитая». Оксана с мужем не знали, с чего начать, так как задумывали полную перепланировку, поэтому заказали услуги дизайнера интерьеров, хотя изначально хотели делать все сами.

«Если честно, я не понимаю, что бы мы делали без него, он нам действительно очень помог. Он не только предложил отличные варианты перепланировки и вообще всего, но и сопровождал и контролировал все этапы ремонта, – делится впечатлениями женщина. – На тот год он практически стал новым членом нашей семьи. Он давал советы и предлагал разные варианты и материалов, и мебели. Иногда мы просто честно говорили: нет, это дорого, нужно в два раза дешевле. И он находил альтернативы».

Несмотря на подготовленную рабочую документацию, свой бюджет на ремонт семья перерасходовала в два раза, а переехали в квартиру они лишь спустя год после покупки.

Первая проблема – рабочая бригада. Изначально специалисты внушали доверие, но далее начали обманывать на материалах:

«В чеке, который они присылали нам из магазина, были прописаны одни материалы, а по факту они использовали другие, дешевле. Мы в этом ничего не понимаем, но как раз дизайнер обратил на это внимание».

Так что второй совет от Оксаны: внимательно проверять рабочую бригаду.

Как проходит ремонт в старом фонде своими силами

Алина Никонова из Казани купила квартиру в конце прошлого года, поэтому ее ремонт пока продолжается. Изначально вместе с мужем они хотели недвижимость в «сталинке», но поняли, что с ней гораздо больше проблем, поэтому остановились на девятиэтажном доме в центре города 1982 года постройки – у дома хорошие инженерные коммуникации и нормальный лифт.

В бюджет пара заложила от 500 до 600 тыс. рублей исключительно на косметический ремонт.

«План был хороший, но нереальный. Нужно было менять проводку, ванной нельзя было пользоваться, стены были абсолютно кривые, а пол похож на трамплин с перепадом высот», – говорит Алина.

В итоге расходы выросли до 1,3 млн рублей – это только две жилые комнаты и ванная комната:

«Кухню мы еще не нашли и не заказали, как раз находимся в процессе. Так что будем переезжать без кухни. Купим электрическую плитку и пока на ней будем готовить. Сейчас мы живем на съемной квартире, где уже часть мебели наша. Мы, конечно, перевезем ее на новую квартиру. Это комод, стол, стулья, кресло, диван, стеллаж. Но что-то новое все равно придется докупать, так что финальная сумма за ремонт с покупкой мебели будет еще выше».

Когда рабочие начали демонтаж стен, они обнаружили в стенах между комнатами дыры: между кирпичами торчали деревянные бруски, проемы держались тоже на дереве и уже провисали под тяжестью кирпичей. Именно стены стали самой большой статьей расходов, ушло почти 115 мешков штукатурки – это где-то 3,5 тонны материала.

«Это наш первый в жизни ремонт. Мы столкнулись с большим количеством непонятных моментов и необходимостью принимать непростые решения: а как это будет выглядеть, а как сделать пространство функциональным и так далее. Приходится много гуглить, изучать, советоваться с разными специалистами. И еще самое сложное – смириться с тем, что такой капитальный ремонт будет все равно стоить как крыло самолета, – говорит Алина. – Мы не пользовались услугами дизайнера. Проект накидали в онлайн-проектировщике RemPlanner, потом для подбора визуальных решений использовали SketchUp – во всех этих программах пришлось разбираться».

Паре удалось сэкономить на материалах: бригада, которую они наняли, пользовалась скидкой 10% в строительных магазинах. Кроме того, при оплате картой Алина получала кэшбэк по спецпредложениям.

«Некоторая мебель и предметы интерьера у нас будут советские отреставрированные, что соответствует нашему стилю квартиры. В этом плане нас очень выручали сервисы с объявлениями – там можно найти прекрасные вещи по хорошим ценам».

Главный совет от Алины – закладывать время и бюджет с запасом, потому что все может пойти не так, как вы изначально задумали. Девушка еще предостерегает от конфликтов внутри семьи:

«Не ругайтесь с близкими по поводу ремонта – он скоро закончится».