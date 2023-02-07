Обзоры для бухгалтера

Какие законы вступают в силу в феврале

В феврале 2023 года в силу войдут законы об индексация ряда социальных выплат и материнского капитала, наказание за нарушение закона о «суверенном Рунете» и ответные меры на введение западом потолка цен на российскую нефть.

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Какие законы вступают в силу в феврале
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Об этих и других нововведениях февраля читайте в нашем материале.

С 1 февраля

Рост маткапитала

В феврале маткапитал проиндексируют на уровень фактической инфляции – 11,9%.

Для семей с одним ребенком он составит 586 946,72 рубля и 775 628,25 рубля – для семей, в которых появился второй ребенок, если до его появления права на маткапитал не возникало.

Доплата при рождении второго ребенка в случае, когда семья ранее уже оформляла материнский капитал, составит 188 681,53 рубля.

Повышение ряда социальных выплат

Кроме маткапитала, на 11,9% вырастет ряд других пособий, например:

  • единовременное пособие при рождении ребенка;

  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

  • ежемесячная выплата инвалидам.

Наказание за нарушение закона о «суверенном Рунете»

Появится административная ответственность за неисполнение оператором связи, имеющим номер автономной системы, требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи.

Изменения направлены на реализацию положений закона об обеспечении устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России.

Ответные меры на введение западом потолка цен на российскую нефть

Вводится запрет на поставки российской нефти иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Это правило применяется на всех этапах поставок – вплоть до конечного покупателя.

С 3 февраля

Деятельность органов госбезопасности

Деятельность ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД теперь не является предоставлением государственных и муниципальных услуг.

Это позволит дополнительно защитить сведения о тактике и методах работы этих органов.

Госконтроль в сфере охоты

В профильный закон об охоте вносятся изменения, которые позволяют государственным охотничьим инспекторам проводить постоянные рейды, чтобы выявлять нарушения и вести профилактическую работу.

Кроме того, охотинспекторы получили право на применение физической силы и оружия для задержания нарушителей.

Изменения направлены на борьбу с браконьерами.

С 4февраля

Обеспечение жильем

Региональные власти смогут передавать другим очередникам жилье, предназначавшееся для уволенных с военной службы, но не понадобившееся им.

Среди таких очередников – нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

С 20 февраля

Прием в вузы детей участников СВО

Истекает срок, в течение которого порядок приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета должен быть приведен в соответствие с законом о квоте для детей участников специальной военной операции.

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