ЕНП (единый налоговый платеж)

Реквизиты для оплаты единого налогового платежа в 2023 году

В 2023 году все расчеты с бюджетом осуществляются через единый налоговый счет.

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Реквизиты для оплаты единого налогового платежа в 2023 году
Иллюстрация: DS stories/pexels

Рассказываем, какие реквизиты для оплаты ЕНС в 2023 году использовать.

Где опубликованы реквизиты ЕНС

Закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ внес изменения в НК, радикально изменив систему оплаты налогов.

С января 2023 года нет необходимости заполнять отдельные платежки для каждого платежа в бюджет, все суммы перечисляются одним платежом.

Для удобства налогоплательщиков реквизиты для перечисления ЕНС в 2023 году опубликованы на официальном сайте ФНС.

Для перечисления денежных средств на ЕНС налогоплательщик вправе выбрать один из трех вариантов заполнения платежного документа:

  • с помощью сервиса в личном кабинете налогоплательщика или учетной (бухгалтерской) системе;

  • в сервисе «Уплата налогов и пошлин»;

  • заполнить самостоятельно.

В личном кабинете и учетной (бухгалтерской) системе достаточно заполнить сумму, в сервисе «Уплата налогов и сборов», помимо суммы, необходимо указать ИНН и КПП налогоплательщика.

Данные, используемые для ЕНП

Для самостоятельного заполнения платежного поручения разрешается взять все необходимые для осуществления платежа реквизиты по ЕНС на налог.ру:

Номер поля

Наименование поля

Значение

7

Сумма

Указывается сумма к перечислению

101

Статус плательщика

01

102

КПП плательщика

Данные по месту постановки на учет юрлица, для филиалов – головной организации

61

ИНН получателя

7727406020

103

КПП получателя

770801001

13

Наименование банка

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула

14

БИК банка

017003983

15

№ счета получателя

40102810445370000059

16

Получатель

Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)

17

№ казначейского счета

03100643000000018500

22

Код (УИП)

0

24

Назначение платежа

-

104

КБК

18201061201010000510

105

ОКТМО

0

106

Основание платежа

0

107

Налоговый период

0

108

Номер документа (основания)

0

109

Дата документа (основания)

0

В поле 105 нужно указать значение кода, присвоенного территории в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований, состоящего из 8 знаков.

Например, в реквизитах ЕНС с 01.01.2023 в Санкт-Петербурге налогоплательщик вправе указать ОКТМО 40000000.

Образец оформления платежного поручения на перечисленные денежные средства в качестве ЕНП.jpg
Образец заполнения платежного поручения для перечисления ЕНП

Отличаются ли реквизиты ЕНС в разных регионах

УФК принято решение, что обработкой платежей на едином налоговом счете занимается Управление Федерального казначейства по Тульской области.

То есть реквизиты ЕНС в СПб, Москве или любом другом регионе едины.

Налоги, взносы, пошлины

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С 1 января 2023 года введен Единый налоговый счет, в связи с этим обновлен и порядок списания безнадежных долгов. Теперь безнадежная задолженность по налогам, пеням, штрафам, страховым взносам отражается как отрицательное сальдо ЕНС.

Порядок списания безнадежной задолженности по налогам в 2023 году

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