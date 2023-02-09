Реквизиты для оплаты единого налогового платежа в 2023 году

Рассказываем, какие реквизиты для оплаты ЕНС в 2023 году использовать.
Где опубликованы реквизиты ЕНС
Закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ внес изменения в НК, радикально изменив систему оплаты налогов.
С января 2023 года нет необходимости заполнять отдельные платежки для каждого платежа в бюджет, все суммы перечисляются одним платежом.
Для удобства налогоплательщиков реквизиты для перечисления ЕНС в 2023 году опубликованы на официальном сайте ФНС.
Для перечисления денежных средств на ЕНС налогоплательщик вправе выбрать один из трех вариантов заполнения платежного документа:
с помощью сервиса в личном кабинете налогоплательщика или учетной (бухгалтерской) системе;
в сервисе «Уплата налогов и пошлин»;
заполнить самостоятельно.
В личном кабинете и учетной (бухгалтерской) системе достаточно заполнить сумму, в сервисе «Уплата налогов и сборов», помимо суммы, необходимо указать ИНН и КПП налогоплательщика.
Данные, используемые для ЕНП
Для самостоятельного заполнения платежного поручения разрешается взять все необходимые для осуществления платежа реквизиты по ЕНС на налог.ру:
Номер поля
Наименование поля
Значение
7
Сумма
Указывается сумма к перечислению
101
Статус плательщика
01
102
КПП плательщика
Данные по месту постановки на учет юрлица, для филиалов – головной организации
61
ИНН получателя
7727406020
103
КПП получателя
770801001
13
Наименование банка
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула
14
БИК банка
017003983
15
№ счета получателя
40102810445370000059
16
Получатель
Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)
17
№ казначейского счета
03100643000000018500
22
Код (УИП)
0
24
Назначение платежа
-
104
КБК
18201061201010000510
105
ОКТМО
0
106
Основание платежа
0
107
Налоговый период
0
108
Номер документа (основания)
0
109
Дата документа (основания)
0
В поле 105 нужно указать значение кода, присвоенного территории в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований, состоящего из 8 знаков.
Например, в реквизитах ЕНС с 01.01.2023 в Санкт-Петербурге налогоплательщик вправе указать ОКТМО 40000000.
Отличаются ли реквизиты ЕНС в разных регионах
УФК принято решение, что обработкой платежей на едином налоговом счете занимается Управление Федерального казначейства по Тульской области.
То есть реквизиты ЕНС в СПб, Москве или любом другом регионе едины.