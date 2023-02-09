Реквизиты для оплаты единого налогового платежа в 2023 году

Рассказываем, какие реквизиты для оплаты ЕНС в 2023 году использовать.

Где опубликованы реквизиты ЕНС

Закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ внес изменения в НК, радикально изменив систему оплаты налогов.

С января 2023 года нет необходимости заполнять отдельные платежки для каждого платежа в бюджет, все суммы перечисляются одним платежом.

Для удобства налогоплательщиков реквизиты для перечисления ЕНС в 2023 году опубликованы на официальном сайте ФНС.

Для перечисления денежных средств на ЕНС налогоплательщик вправе выбрать один из трех вариантов заполнения платежного документа:

с помощью сервиса в личном кабинете налогоплательщика или учетной (бухгалтерской) системе;

в сервисе «Уплата налогов и пошлин»;

заполнить самостоятельно.

В личном кабинете и учетной (бухгалтерской) системе достаточно заполнить сумму, в сервисе «Уплата налогов и сборов», помимо суммы, необходимо указать ИНН и КПП налогоплательщика.

Данные, используемые для ЕНП

Для самостоятельного заполнения платежного поручения разрешается взять все необходимые для осуществления платежа реквизиты по ЕНС на налог.ру:

Номер поля Наименование поля Значение 7 Сумма Указывается сумма к перечислению 101 Статус плательщика 01 102 КПП плательщика Данные по месту постановки на учет юрлица, для филиалов – головной организации 61 ИНН получателя 7727406020 103 КПП получателя 770801001 13 Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула 14 БИК банка 017003983 15 № счета получателя 40102810445370000059 16 Получатель Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) 17 № казначейского счета 03100643000000018500 22 Код (УИП) 0 24 Назначение платежа - 104 КБК 18201061201010000510 105 ОКТМО 0 106 Основание платежа 0 107 Налоговый период 0 108 Номер документа (основания) 0 109 Дата документа (основания) 0

В поле 105 нужно указать значение кода, присвоенного территории в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований, состоящего из 8 знаков.

Например, в реквизитах ЕНС с 01.01.2023 в Санкт-Петербурге налогоплательщик вправе указать ОКТМО 40000000.

Образец заполнения платежного поручения для перечисления ЕНП

Отличаются ли реквизиты ЕНС в разных регионах

УФК принято решение, что обработкой платежей на едином налоговом счете занимается Управление Федерального казначейства по Тульской области.

То есть реквизиты ЕНС в СПб, Москве или любом другом регионе едины.