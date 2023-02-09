Прожиточный минимум в 2023 году: что дает и для чего важен

В нашей статье разберем, что собой представляет, как рассчитывается и для каких целей применяется этот показатель. Также приведем утвержденные размеры прожиточного минимума в 2023 году на душу населения, для трудоспособных граждан, детей и людей, вышедших на пенсию.

Что такое прожиточный минимум

В законе о прожиточном минимуме говорится, что этот показатель отражает минимальный уровень доходов человека, который требуется для обеспечения его жизнедеятельности (абз. 1 ст. 3 закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ).

То есть предполагается, что этих денег должно хватить, чтобы купить продукты, которых будет достаточно для функционирования организма и сохранения здоровья, а также чтобы обеспечить себя первоочередными непродовольственными товарами и услугами. Никаких излишеств эта сумма не включает – только все самое необходимое.

Такая формулировка прожиточного минимума возникла в российском законодательстве относительно недавно – она действует с января 2021 года. Ее появление связано с принятием поправок к закону от 24.10.1997 № 134-ФЗ.

Ранее этот показатель устанавливался исходя из стоимостной оценки потребительской корзины. Однако данный подход устарел, а новый основан на медианном среднедушевом доходе.

Медианный среднедушевой доход — это величина денежного дохода, которая является границей, разделяющей доходы всего российского населения на две половины. Одна половина имеет значение среднедушевого дохода ниже медианной величины, а другая половина — выше.

Эта величина рассчитывается ежегодно Росстатом на основе официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в нашей стране.

Статьей 4 закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ определено, что величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России на очередной год устанавливается до 1 июля текущего года Кабмином. При этом должно быть учтено мнение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Рассчитывается эта величина исходя из размера медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.

Соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России и величины медианного среднедушевого дохода с 2021 года должно составлять 44,2%.

В дальнейшем указанное соотношение может пересматриваться не реже 1 раза в 5 лет, исходя из условий социально-экономического развития в нашей стране. На протяжении данного срока величина прожиточного минимума на душу населения на очередной год не должна быть меньше размера прожиточного минимума на душу населения в целом по России, установленной на текущий год. Однако действие данной нормы пока приостановлено.

Величина прожиточного минимума на 2022 и 2023 годы определена федеральными законами о федбюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Но и в такой ситуации применяется правило о том, что прожиточный минимум на следующий год не может быть меньше текущего.

С первого января 2023 года величина прожиточного минимума на душу населения составляет 14 375 рублей. А по основным социально-демографическим группам населения страны установлены следующие значения: для трудоспособного населения – 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 13 944 рубля (ч. 4 ст. 8 закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ).

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в российских регионах на 2023 год должна была быть установлена до 31.12.2022 (постановление Правительства от 28.05.2022 № 973).

Суть прожиточного минимума

Прожиточный минимум устанавливается для оценки уровня жизни населения. Его используют при разработке социальной политики.

Простым россиянам прожиточный минимум интересен тем, что, исходя из него, совершают расчеты для пособий. Так, для неработающего пенсионера, у которого общая сумма материального обеспечения не достигает соответствующей величины прожиточного минимума в регионе его проживания, устанавливается социальная доплата к пенсии. Семья, в которой среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, признается малоимущей и имеет право на социальную поддержку государства, в том числе на назначение единого пособия.

Таких примеров можно привести множество. Этот показатель является той самой «чертой бедности», за которой людям для их существования требуется поддержка государства.

Кроме того, что на основе прожиточного минимума определяют размеры пособий, стипендий, минимальной заработной платы и социальных выплат, его также учитывают при формировании федерального и местных бюджетов и для общей оценки уровня жизни населения.

Прожиточный минимум на человека в 2023 году

Величина этого показателя по всей стране на человека с 1 января 2023 года равна 14 375 рублям. Прожиточный минимум по российским субъектам на 2023 год в конце прошлого года введен региональными властями.

Для четырех новых регионов России: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей этот показатель установлен Кабмином.

По сравнению с прошлым годом уровень прожиточного минимума на человека в Москве увеличился на 1 133 рубля, в Санкт-Петербурге – на 618 рублей, в Подмосковье – на 1 054 рубля. Краснодарский край повысил планку на 437 рублей, Ставропольский край – на 410 рублей. Нижегородская область увеличила показатель на 428 рублей, такое же увеличение последовало и в Ростовской области.

Данные на текущий год по всем российским субъектам приведен ниже в виде таблицы.

Субъект России Величина прожиточного минимума на 2023 год на душу населения (в рублях) Реквизиты постановления правительства соответствующего региона (Правительства РФ для новых субъектов) Москва 21 718 от 20.12.2022 № 2909-ПП Московская область 17 277 от 21.12.2022 № 1430/46 Санкт-Петербург 15 094 от 27.12.2022 № 1336 Ленинградская область 14 806 от 22.12.2022 № 952 Республики Адыгея (Адыгея) 12 363 от 20.12.2022 № 342 Алтай 13 513 от 22.12.2022 № 452 Башкортостан 12 650 от 21.12.2022 № 800 Бурятия 15 669 от 26.12.2022 № 819 Дагестан 13 081 от 21.12.2022 № 451 Ингушетия 13 513 от 23.12.2022 № 196 Кабардино-Балкарская 15 381 от 19.12.2022 № 276-ПП Калмыкия 13 656 от 15.12.2022 № 481 Карачаево-Черкесская 13 225 от 22.12.2022 № 372 Карелия 17 877 (в целом по региону) от 28.11.2022 № 640-П Коми 17 463 (в целом по региону) от 20.12.2022 № 630 Крым 13 944 от 22.12.2022 № 1218 Марий Эл 12 650 от 20.12.2022 № 554 Мордовия 12 219 от 04.07.2022 № 497 Саха (Якутия) 21 706 (в целом по региону) от 22.12.2022 № 798 Северная Осетия — Алания 12 938 от 20.12.2022 № 556 Татарстан (Татарстан) 12 219 от 29.12.2022 № 1433 Тыва 14 519 от 21.12.2022 № 834 Удмуртская 12 794 от 23.12.2022 № 745 Хакасия 14 663 от 15.12.2022 № 782 Чеченская 13 800 от 21.12.2022 № 297 Чувашия 12 363 от 14.12.2022 № 668 Края Алтайский 12 794 от 30.11.2022 № 452 Забайкальский 16 819 от 27.12.2022 № 652 Камчатский 26 388 от 30.12.2022 № 759-П Краснодарский 13 800 от 16.12.2022 № 961 Красноярский 15 956 (в целом по региону) от 20.12.2022 № 1124-п Пермский 13 225 от 21.12.2022 № 1106-п Приморский 17 106 от 20.12.2022 № 881-пп Ставропольский 12 938 от 16.12.2022 № 766-п Хабаровский 19 170 от 26.12.2022 № 677-пр Области Амурская 17 047 (в целом по региону) от 23.12.2022 № 1277 Архангельская 16 675 (в целом по региону) от 08.12.2022 № 1024-пп Астраханская 13 944 от 20.12.2022 № 656-П Белгородская 12 075 от 19.12.2022 № 753-пп Брянская 13 560 от 19.12.2022 № 601-п Владимирская 13 944 от 14.12.2022 № 850 Волгоградская 12 363 от 27.12.2022 № 859-п Вологодская 14 519 от 26.12.2022 № 1534 Воронежская 12 363 от 20.12.2022 № 944 Ивановская 13 369 от 20.12.2022 № 777-п Иркутская 15 238 (в целом по региону) от 16.12.2022 № 1016-пп Калининградская 14 806 от 26.12.2022 № 701 Калужская 13 800 от 22.12.2022 № 1003 Кемеровская — Кузбасс 13 081 от 14.12.2022 № 825 Кировская 12 794 от 20.12.2022 № 707-П Костромская 13 284 от 19.12.2022 № 628-а Курганская 13 513 от 14.12.2022 № 381 Курская 12 506 от 22.12.2022 № 1546-па Липецкая 11 931 от 20.12.2022 № 319 Магаданская 25 013 от 16.12.2022 № 1011-пп Мурманская 23 474 от 14.12.2022 № 1008-ПП Нижегородская 13 513 от 16.12.2022 № 1080 Новгородская 14 088 от 22.12.2022 № 694 Новосибирская 14 728 от 13.12.2022 № 589-п Омская 13 195 от 15.12.2022 № 721-п Оренбургская 12 506 от 13.12.2022 № 1353-пп Орловская 13 369 от 21.12.2022 № 828 Пензенская 12 075 от 20.12.2022 № 1138-пП Псковская 14 231 от 22.12.2022 № 352 Ростовская 13 513 от 19.12.2022 № 1113 Рязанская 12 794 от 20.12.2022 № 498 Самарская 13 513 от 21.12.2022 № 1198 Саратовская 12 075 от 20.12.2022 № 1262-П Сахалинская 19 550 от 23.12.2022 № 607 Свердловская 14 088 от 15.12.2022 № 864-ПП Смоленская 13 944 от 15.12.2022 № 955 Тамбовская 12 796 от 27.12.2022 № 291 Тверская 13 944 от 21.12.2022 № 750-пп Томская 14 466 (в целом по региону) от 20.12.2022 № 587а Тульская 14 231 от 23.12.2022 № 848 Тюменская 14 375 от 20.12.2022 № 936-п Ульяновская 12 794 от 21.12.2022 № 778-П Челябинская 13 730 от 21.12.2022 № 755-П Ярославская 13 800 от 20.12.2022 № 1139-п Севастополь 14 519 от 26.12.2022 № 709-ПП Еврейская автономная область 19 377 от 22.12.2022 № 540-пп Автономные округа Ненецкий 26 817 от 21.12.2022 № 365-п Ханты-Мансийский — Югра 19 649 от 23.12.2022 № 699-п Чукотский 35 938 от 21.12.2022 № 635 Ямало-Ненецкий 20 923 от 20.12.2022 № 1257-П Донецкая народная республика 11 213 от 15.12.2022 № 2311 Луганская народная республика 11 213 от 15.12.2022 № 2311 Херсонская область 11 644 от 15.12.2022 № 2311 Запорожская область 11 644 от 15.12.2022 № 2311

Прожиточный минимум на ребенка в 2023 году

Этот показатель на ребенка по всей России составляет 13 944 рубля. Но с введением единого детского пособия, которое выплачивается с 2023 года, особое значение приобретает региональный прожиточный минимум для детей. Ведь эта выплата рассчитывается в процентах от указанного показателя.

Субъект России Величина прожиточного минимума на 2023 год для детей (в рублях) Реквизиты постановления правительства соответствующего региона (Правительства РФ для новых субъектов) Москва 18 770 от 20.12.2022 № 2909-ПП Московская область 16 759 от 21.12.2022 № 1430/46 Санкт-Петербург 14 641 от 27.12.2022 № 1336 Ленинградская область 14 362 от 22.12.2022 № 952 Республики Адыгея (Адыгея) 12 415 от 20.12.2022 № 342 Алтай 13 108 от 22.12.2022 № 452 Башкортостан 12 271 от 21.12.2022 № 800 Бурятия 16 006 от 26.12.2022 № 819 Дагестан 13 066 от 21.12.2022 № 451 Ингушетия 13 851 от 23.12.2022 № 196 Кабардино-Балкарская 16 769 от 19.12.2022 № 276-ПП Калмыкия 13 484 от 15.12.2022 № 481 Карачаево-Черкесская 13 637 от 22.12.2022 № 372 Карелия 17 341 (в целом по региону) от 28.11.2022 № 640-П Коми 17 624 (в целом по региону) от 20.12.2022 № 630 Крым 14 846 от 22.12.2022 № 1218 Марий Эл 13 000 от 20.12.2022 № 554 Мордовия 12 402 от 04.07.2022 № 497 Саха (Якутия) 22560 (в целом по региону) от 22.12.2022 № 798 Северная Осетия — Алания 12 818 от 20.12.2022 № 556 Татарстан (Татарстан) 11 852 от 29.12.2022 № 1433 Тыва 14 433 от 21.12.2022 № 834 Удмуртская 12 663 от 23.12.2022 № 745 Хакасия 14 782 от 15.12.2022 № 782 Чеченская 13 386 от 21.12.2022 № 297 Чувашия 11 992 от 14.12.2022 № 668 Края Алтайский 13 373 от 30.11.2022 № 452 Забайкальский 17 805 от 27.12.2022 № 652 Камчатский 28 105 от 30.12.2022 № 759-П Краснодарский 13 386 от 16.12.2022 № 961 Красноярский 16 642 (в целом по региону) от 20.12.2022 № 1124-п Пермский 13 146 от 21.12.2022 № 1106-п Приморский 18 210 от 20.12.2022 № 881-пп Ставропольский 12 550 от 16.12.2022 № 766-п Хабаровский 21 120 от 26.12.2022 № 677-пр Области Амурская 18128 (в целом по региону) от 23.12.2022 № 1277 Архангельская 16327 (в целом по региону) от 08.12.2022 № 1024-пп Астраханская 14 638 от 20.12.2022 № 656-П Белгородская 11 713 от 19.12.2022 № 753-пп Брянская 13 472 от 19.12.2022 № 601-п Владимирская 13 526 от 14.12.2022 № 850 Волгоградская 12 307 от 27.12.2022 № 859-п Вологодская 14 083 от 26.12.2022 № 1534 Воронежская 11 992 от 20.12.2022 № 944 Ивановская 13 002 от 20.12.2022 № 777-п Иркутская 15 078 (в целом по региону) от 16.12.2022 № 1016-пп Калининградская 14 362 от 26.12.2022 № 701 Калужская 13 702 от 22.12.2022 № 1003 Кемеровская — Кузбасс 13 299 от 14.12.2022 № 825 Кировская 13 439 от 20.12.2022 № 707-П Костромская 13 333 от 19.12.2022 № 628-а Курганская 13 874 от 14.12.2022 № 381 Курская 12 826 от 22.12.2022 № 1546-па Липецкая 12 364 от 20.12.2022 № 319 Магаданская 28 231 от 16.12.2022 № 1011-пп Мурманская 22 770 от 14.12.2022 № 1008-ПП Нижегородская 13 108 от 16.12.2022 № 1080 Новгородская 13 665 от 22.12.2022 № 694 Новосибирская 15 261 от 13.12.2022 № 589-п Омская 13 624 от 15.12.2022 № 721-п Оренбургская 12 572 от 13.12.2022 № 1353-пп Орловская 12 968 от 21.12.2022 № 828 Пензенская 11 820 от 20.12.2022 № 1138-пП Псковская 13 920 от 22.12.2022 № 352 Ростовская 13 759 от 19.12.2022 № 1113 Рязанская 13 155 от 20.12.2022 № 498 Самарская 13 108 от 21.12.2022 № 1198 Саратовская 12 576 от 20.12.2022 № 1262-П Сахалинская 20 880 от 23.12.2022 № 607 Свердловская 14 623 от 15.12.2022 № 864-ПП Смоленская 13 526 от 15.12.2022 № 955 Тамбовская 12 412 от 27.12.2022 № 291 Тверская 14 055 от 21.12.2022 № 750-пп Томская 15 306 (в целом по региону) от 20.12.2022 № 587а Тульская 13 804 от 23.12.2022 № 848 Тюменская 14 176 от 20.12.2022 № 936-п Ульяновская 12 915 от 21.12.2022 № 778-П Челябинская 14 140 от 21.12.2022 № 755-П Ярославская 13 386 от 20.12.2022 № 1139-п Севастополь 15 560 от 26.12.2022 № 709-ПП Еврейская автономная область 19 488 от 22.12.2022 № 540-пп Автономные округа Ненецкий 28 019 от 21.12.2022 № 365-п Ханты-Мансийский — Югра 19 680 от 23.12.2022 № 699-п Чукотский 34 859 от 21.12.2022 № 635 Ямало-Ненецкий 20 295 от 20.12.2022 № 1257-П Донецкая народная Республика 10 877 от 15.12.2022 № 2311 Луганская народная Республика 10 877 от 15.12.2022 № 2311 Херсонская область 11 295 от 15.12.2022 № 2311 Запорожская область 11 295 от 15.12.2022 № 2311

Прожиточный минимум для пенсионеров в 2023 году

Наименьший уровень прожиточного минимума из выделенных социально-демографических групп установлен для пенсионеров. По всей нашей стране он в 2023 году составляет 12 363 рубля.

Рассмотрим, на каком уровне российские субъекты установили эту планку.

Субъект России Величина прожиточного минимума на 2023 год для пенсионеров (в рублях) Реквизиты постановления правительства соответствующего региона (Правительства РФ для новых субъектов) Москва 16 257 от 20.12.2022 № 2909-ПП Московская область 14 858 от 21.12.2022 № 1430/46 Санкт-Петербург 12 981 от 27.12.2022 № 1336 Ленинградская область 12 733 от 22.12.2022 № 952 Республики Адыгея (Адыгея) 10 632 от 20.12.2022 № 342 Алтай 11 621 от 22.12.2022 № 452 Башкортостан 11 990 от 21.12.2022 № 800 Бурятия 13 475 от 26.12.2022 № 819 Дагестан 11 250 от 21.12.2022 № 451 Ингушетия 11 621 от 23.12.2022 № 196 Кабардино-Балкарская 13 228 от 19.12.2022 № 276-ПП Калмыкия 11 744 от 15.12.2022 № 481 Карачаево-Черкесская 11 374 от 22.12.2022 № 372 Карелия 15 374 (в целом по региону) от 28.11.2022 № 640-П Коми 15 158 (в целом по региону) от 20.12.2022 № 630 Крым 11 992 от 22.12.2022 № 1218 Марий Эл 10 879 от 20.12.2022 № 554 Мордовия 11 021 от 04.07.2022 № 497 Саха (Якутия) 18 667 (в целом по региону) от 22.12.2022 № 798 Северная Осетия — Алания 11 127 от 20.12.2022 № 556 Татарстан (Татарстан) 10 508 от 29.12.2022 № 1433 Тыва 12 486 от 21.12.2022 № 834 Удмуртская 11 003 от 23.12.2022 № 745 Хакасия 12 610 от 15.12.2022 № 782 Чеченская 11 868 от 21.12.2022 № 297 Чувашия 10 632 от 14.12.2022 № 668 Края Алтайский 12 065 от 30.11.2022 № 452 Забайкальский 14 464 от 27.12.2022 № 652 Камчатский 22 694 от 30.12.2022 № 759-П Краснодарский 11 868 от 16.12.2022 № 961 Красноярский 13 722 (в целом региону) от 20.12.2022 № 1124-п Пермский 11 374 от 21.12.2022 № 1106-п Приморский 14 711 от 20.12.2022 № 881-пп Ставропольский 11 127 от 16.12.2022 № 766-п Хабаровский 16 486 от 26.12.2022 № 677-пр Области Амурская 14 660 (в целом по региону) от 23.12.2022 № 1277 Архангельская 14 341 (в целом по региону) от 08.12.2022 № 1024-пп Астраханская 11 992 от 20.12.2022 № 656-П Белгородская 10 385 от 19.12.2022 № 753-пп Брянская 11 854 от 19.12.2022 № 601-п Владимирская 11 992 от 14.12.2022 № 850 Волгоградская 10 660 от 27.12.2022 № 859-п Вологодская 12 486 от 26.12.2022 № 1534 Воронежская 11 261 от 20.12.2022 № 944 Ивановская 11 497 от 20.12.2022 № 777-п Иркутская 13 105 (в целом по региону) от 16.12.2022 № 1016-пп Калининградская 12 733 от 26.12.2022 № 701 Калужская 11 868 от 22.12.2022 № 1003 Кемеровская — Кузбасс 11 250 от 14.12.2022 № 825 Кировская 11 358 от 20.12.2022 № 707-П Костромская 11 502 от 19.12.2022 № 628-а Курганская 11 621 от 14.12.2022 № 381 Курская 11 036 от 22.12.2022 № 1546-па Липецкая 10 665 от 20.12.2022 № 319 Магаданская 21 511 от 16.12.2022 № 1011-пп Мурманская 20 188 от 14.12.2022 № 1008-ПП Нижегородская 11 621 от 16.12.2022 № 1080 Новгородская 12 116 от 22.12.2022 № 694 Новосибирская 12 666 от 13.12.2022 № 589-п Омская 11 348 от 15.12.2022 № 721-п Оренбургская 10 755 от 13.12.2022 № 1353-пп Орловская 11 497 от 21.12.2022 № 828 Пензенская 10 660 от 20.12.2022 № 1138-пП Псковская 12 239 от 22.12.2022 № 352 Ростовская 11 621 от 19.12.2022 № 1113 Рязанская 11 015 от 20.12.2022 № 498 Самарская 11 621 от 21.12.2022 № 1198 Саратовская 10 385 от 20.12.2022 № 1262-П Сахалинская 16 813 от 23.12.2022 № 607 Свердловская 12 116 от 15.12.2022 № 864-ПП Смоленская 11 992 от 15.12.2022 № 955 Тамбовская 11 763 от 27.12.2022 № 291 Тверская 11 992 от 21.12.2022 № 750-пп Томская 12 441 (в целом по региону) от 20.12.2022 № 587а Тульская 12 239 от 23.12.2022 № 848 Тюменская 12 363 от 20.12.2022 № 936-п Ульяновская 11 003 от 21.12.2022 № 778-П Челябинская 11 808 от 21.12.2022 № 755-П Ярославская 11 868 от 20.12.2022 № 1139-п Севастополь 12 486 от 26.12.2022 № 709-ПП Еврейская автономная область 16 664 от 22.12.2022 № 540-пп Автономные округа Ненецкий 23 063 от 21.12.2022 № 365-п Ханты-Мансийский — Югра 16 951 от 23.12.2022 № 699-п Чукотский 30 906 от 21.12.2022 № 635 Ямало-Ненецкий 17 994 от 20.12.2022 № 1257-П Донецкая народная республика 9 643 от 15.12.2022 № 2311 Луганская народная республика 9 643 от 15.12.2022 № 2311 Херсонская область 10 014 от 15.12.2022 № 2311 Запорожская область 10 014 от 15.12.2022 № 2311

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2023 году

По России этот показатель в наступившем году достиг значения 15 669 рублей. Для трудоспособного населения традиционно устанавливается самый высокий показатель по сравнению с остальными выделенными социально-демографическими группами россиян.

Рассмотрим, какой показатель определили субъекты. В регионах данный уровень установлен теми же нормативно-правовыми актами, что и значение на душу населения и по другим социально-демографическим группам.