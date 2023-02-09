Общество

Прожиточный минимум в 2023 году: что дает и для чего важен

К прожиточному минимуму обращаются, когда нужно выявить граждан, нуждающихся в помощи государства. На социальную поддержку можно претендовать, если величина дохода окажется ниже данного показателя. В общей сложности выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, получают около 15 млн человек по всей России.

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Прожиточный минимум в 2023 году: что дает и для чего важен
Иллюстрация: Vasily Baranov/pexels

В нашей статье разберем, что собой представляет, как рассчитывается и для каких целей применяется этот показатель. Также приведем утвержденные размеры прожиточного минимума в 2023 году на душу населения, для трудоспособных граждан, детей и людей, вышедших на пенсию.

Что такое прожиточный минимум

В законе о прожиточном минимуме говорится, что этот показатель отражает минимальный уровень доходов человека, который требуется для обеспечения его жизнедеятельности (абз. 1 ст. 3 закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ).

То есть предполагается, что этих денег должно хватить, чтобы купить продукты, которых будет достаточно для функционирования организма и сохранения здоровья, а также чтобы обеспечить себя первоочередными непродовольственными товарами и услугами. Никаких излишеств эта сумма не включает – только все самое необходимое.

Такая формулировка прожиточного минимума возникла в российском законодательстве относительно недавно – она действует с января 2021 года. Ее появление связано с принятием поправок к закону от 24.10.1997 № 134-ФЗ.

Ранее этот показатель устанавливался исходя из стоимостной оценки потребительской корзины. Однако данный подход устарел, а новый основан на медианном среднедушевом доходе.

Медианный среднедушевой доход — это величина денежного дохода, которая является границей, разделяющей доходы всего российского населения на две половины. Одна половина имеет значение среднедушевого дохода ниже медианной величины, а другая половина — выше.

Эта величина рассчитывается ежегодно Росстатом на основе официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в нашей стране.

Статьей 4 закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ определено, что величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России на очередной год устанавливается до 1 июля текущего года Кабмином. При этом должно быть учтено мнение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Рассчитывается эта величина исходя из размера медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.

Соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России и величины медианного среднедушевого дохода с 2021 года должно составлять 44,2%.

В дальнейшем указанное соотношение может пересматриваться не реже 1 раза в 5 лет, исходя из условий социально-экономического развития в нашей стране. На протяжении данного срока величина прожиточного минимума на душу населения на очередной год не должна быть меньше размера прожиточного минимума на душу населения в целом по России, установленной на текущий год. Однако действие данной нормы пока приостановлено.

Величина прожиточного минимума на 2022 и 2023 годы определена федеральными законами о федбюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Но и в такой ситуации применяется правило о том, что прожиточный минимум на следующий год не может быть меньше текущего.

С первого января 2023 года величина прожиточного минимума на душу населения составляет 14 375 рублей. А по основным социально-демографическим группам населения страны установлены следующие значения: для трудоспособного населения – 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 13 944 рубля (ч. 4 ст. 8 закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ).

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в российских регионах на 2023 год должна была быть установлена до 31.12.2022 (постановление Правительства от 28.05.2022 № 973).

Суть прожиточного минимума

Прожиточный минимум устанавливается для оценки уровня жизни населения. Его используют при разработке социальной политики.

Простым россиянам прожиточный минимум интересен тем, что, исходя из него, совершают расчеты для пособий. Так, для неработающего пенсионера, у которого общая сумма материального обеспечения не достигает соответствующей величины прожиточного минимума в регионе его проживания, устанавливается социальная доплата к пенсии. Семья, в которой среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, признается малоимущей и имеет право на социальную поддержку государства, в том числе на назначение единого пособия.

Таких примеров можно привести множество. Этот показатель является той самой «чертой бедности», за которой людям для их существования требуется поддержка государства.

Кроме того, что на основе прожиточного минимума определяют размеры пособий, стипендий, минимальной заработной платы и социальных выплат, его также учитывают при формировании федерального и местных бюджетов и для общей оценки уровня жизни населения.

Прожиточный минимум на человека в 2023 году

Величина этого показателя по всей стране на человека с 1 января 2023 года равна 14 375 рублям. Прожиточный минимум по российским субъектам на 2023 год в конце прошлого года введен региональными властями.

Для четырех новых регионов России: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей этот показатель установлен Кабмином.

По сравнению с прошлым годом уровень прожиточного минимума на человека в Москве увеличился на 1 133 рубля, в Санкт-Петербурге – на 618 рублей, в Подмосковье – на 1 054 рубля. Краснодарский край повысил планку на 437 рублей, Ставропольский край – на 410 рублей. Нижегородская область увеличила показатель на 428 рублей, такое же увеличение последовало и в Ростовской области.

Данные на текущий год по всем российским субъектам приведен ниже в виде таблицы.

         Субъект России

Величина прожиточного минимума на 2023 год на душу населения (в рублях)

Реквизиты постановления правительства соответствующего региона (Правительства РФ для новых субъектов)

Москва

21 718

от 20.12.2022 № 2909-ПП

Московская область

17 277

от 21.12.2022 № 1430/46

Санкт-Петербург

15 094

от 27.12.2022 № 1336

Ленинградская область

14 806

от 22.12.2022 № 952

                                                                         Республики

Адыгея (Адыгея)

12 363

от 20.12.2022 № 342

Алтай

13 513

от 22.12.2022 № 452

Башкортостан

12 650

от 21.12.2022 № 800

Бурятия

15 669

от 26.12.2022 № 819

Дагестан

13 081

от 21.12.2022 № 451

Ингушетия

13 513

от 23.12.2022 № 196

Кабардино-Балкарская

15 381

от 19.12.2022 № 276-ПП

Калмыкия

13 656

от 15.12.2022 № 481

Карачаево-Черкесская

13 225

от 22.12.2022 № 372

Карелия

17 877 (в целом по региону)

от 28.11.2022 № 640-П

Коми

17 463 (в целом по региону)

от 20.12.2022 № 630

Крым

13 944

от 22.12.2022 № 1218

Марий Эл

12 650

от 20.12.2022 № 554

Мордовия

12 219

от 04.07.2022 № 497

Саха (Якутия)

21 706 (в целом по региону)

от 22.12.2022 № 798

Северная Осетия — Алания

12 938

от 20.12.2022 № 556

Татарстан (Татарстан)

12 219

от 29.12.2022 № 1433

Тыва

14 519

от 21.12.2022 № 834

Удмуртская

12 794

от 23.12.2022 № 745

Хакасия

14 663

от 15.12.2022 № 782

Чеченская

13 800

от 21.12.2022 № 297

Чувашия

12 363

от 14.12.2022 № 668

Края

Алтайский

12 794

от 30.11.2022 № 452

Забайкальский

16 819

от 27.12.2022 № 652

Камчатский

26 388

от 30.12.2022 № 759-П

Краснодарский

13 800

от 16.12.2022 № 961

Красноярский

15 956 (в целом по региону)

от 20.12.2022 № 1124-п

Пермский

13 225

от 21.12.2022 № 1106-п

Приморский

17 106

от 20.12.2022 № 881-пп

Ставропольский

12 938

от 16.12.2022 № 766-п

Хабаровский

19 170

от 26.12.2022 № 677-пр

                                                                                  Области

Амурская

17 047 (в целом по региону)

от 23.12.2022 № 1277

Архангельская

16 675 (в целом по региону)

от 08.12.2022 № 1024-пп

Астраханская

13 944

от 20.12.2022 № 656-П

Белгородская

12 075

от 19.12.2022 № 753-пп

Брянская

13 560

от 19.12.2022 № 601-п

Владимирская

13 944

от 14.12.2022 № 850

Волгоградская

12 363

от 27.12.2022 № 859-п

Вологодская

14 519

от 26.12.2022 № 1534

Воронежская

12 363

от 20.12.2022 № 944

Ивановская

13 369

от 20.12.2022 № 777-п

Иркутская

15 238 (в целом по региону)

от 16.12.2022 № 1016-пп

Калининградская

14 806

от 26.12.2022 № 701

Калужская

13 800

от 22.12.2022 № 1003

Кемеровская — Кузбасс

13 081

от 14.12.2022 № 825

Кировская

12 794

от 20.12.2022 № 707-П

Костромская

13 284

от 19.12.2022 № 628-а

Курганская

13 513

от 14.12.2022 № 381

Курская

12 506

от 22.12.2022 № 1546-па

Липецкая

11 931

от 20.12.2022 № 319

Магаданская

25 013

от 16.12.2022 № 1011-пп

Мурманская

23 474

от 14.12.2022 № 1008-ПП

Нижегородская

13 513

от 16.12.2022 № 1080

Новгородская

14 088

от 22.12.2022 № 694

Новосибирская

14 728

от 13.12.2022 № 589-п

Омская

13 195

от 15.12.2022 № 721-п

Оренбургская

12 506

от 13.12.2022 № 1353-пп

Орловская

13 369

от 21.12.2022 № 828

Пензенская

12 075

от 20.12.2022 № 1138-пП

Псковская

14 231

от 22.12.2022 № 352

Ростовская

13 513

от 19.12.2022 № 1113

Рязанская

12 794

от 20.12.2022 № 498

Самарская

13 513

от 21.12.2022 № 1198

Саратовская

12 075

от 20.12.2022 № 1262-П

Сахалинская

19 550

от 23.12.2022 № 607

Свердловская

14 088

от 15.12.2022 № 864-ПП

Смоленская

13 944

от 15.12.2022 № 955

Тамбовская

12 796

от 27.12.2022 № 291

Тверская

13 944

от 21.12.2022 № 750-пп

Томская

14 466 (в целом по региону)

от 20.12.2022 № 587а

Тульская

14 231

от 23.12.2022 № 848

Тюменская

14 375

от 20.12.2022 № 936-п

Ульяновская

12 794

от 21.12.2022 № 778-П

Челябинская

13 730

от 21.12.2022 № 755-П

Ярославская

13 800

от 20.12.2022 № 1139-п

Севастополь

14 519

от 26.12.2022 № 709-ПП

Еврейская автономная область

19 377

от 22.12.2022 № 540-пп

                                                                     Автономные округа

Ненецкий

26 817

от 21.12.2022 № 365-п

Ханты-Мансийский — Югра

19 649

от 23.12.2022 № 699-п

Чукотский

35 938

от 21.12.2022 № 635

Ямало-Ненецкий

20 923

от 20.12.2022 № 1257-П

Донецкая народная республика

11 213

от 15.12.2022 № 2311

Луганская народная республика

11 213

от 15.12.2022 № 2311

Херсонская область

11 644

от 15.12.2022 № 2311

Запорожская область

11 644

от 15.12.2022 № 2311

Прожиточный минимум на ребенка в 2023 году

Этот показатель на ребенка по всей России составляет 13 944 рубля. Но с введением единого детского пособия, которое выплачивается с 2023 года, особое значение приобретает региональный прожиточный минимум для детей. Ведь эта выплата рассчитывается в процентах от указанного показателя.

         Субъект России

Величина прожиточного минимума на 2023 год для детей (в рублях)

Реквизиты постановления правительства соответствующего региона (Правительства РФ для новых субъектов)

Москва

18 770

от 20.12.2022 № 2909-ПП

Московская область

16 759

от 21.12.2022 № 1430/46

Санкт-Петербург

14 641

от 27.12.2022 № 1336

Ленинградская область

14 362

от 22.12.2022 № 952

                                                                                 Республики

Адыгея (Адыгея)

12 415

от 20.12.2022 № 342

Алтай

13 108

от 22.12.2022 № 452

Башкортостан

12 271

от 21.12.2022 № 800

Бурятия

16 006

от 26.12.2022 № 819

Дагестан

13 066

от 21.12.2022 № 451

Ингушетия

13 851

от 23.12.2022 № 196

Кабардино-Балкарская

16 769

от 19.12.2022 № 276-ПП

Калмыкия

13 484

от 15.12.2022 № 481

Карачаево-Черкесская

13 637

от 22.12.2022 № 372

Карелия

17 341 (в целом по региону)

от 28.11.2022 № 640-П

Коми

17 624 (в целом по региону)

от 20.12.2022 № 630

Крым

14 846

от 22.12.2022 № 1218

Марий Эл

13 000

от 20.12.2022 № 554

Мордовия

12 402

от 04.07.2022 № 497

Саха (Якутия)

22560 (в целом по региону)

от 22.12.2022 № 798

Северная Осетия — Алания

12 818

от 20.12.2022 № 556

Татарстан (Татарстан)

11 852

от 29.12.2022 № 1433

Тыва

14 433

от 21.12.2022 № 834

Удмуртская

12 663

от 23.12.2022 № 745

Хакасия

14 782

от 15.12.2022 № 782

Чеченская

13 386

от 21.12.2022 № 297

Чувашия

11 992

от 14.12.2022 № 668

Края

Алтайский

13 373

от 30.11.2022 № 452

Забайкальский

17 805

от 27.12.2022 № 652

Камчатский

28 105

от 30.12.2022 № 759-П

Краснодарский

13 386

от 16.12.2022 № 961

Красноярский

16 642 (в целом по региону)

от 20.12.2022 № 1124-п

Пермский

13 146

от 21.12.2022 № 1106-п

Приморский

18 210

от 20.12.2022 № 881-пп

Ставропольский

12 550

от 16.12.2022 № 766-п

Хабаровский

21 120

от 26.12.2022 № 677-пр

                                                                                Области

Амурская

18128 (в целом по региону)

от 23.12.2022 № 1277

Архангельская

16327 (в целом по региону)

от 08.12.2022 № 1024-пп

Астраханская

14 638

от 20.12.2022 № 656-П

Белгородская

11 713

от 19.12.2022 № 753-пп

Брянская

13 472

от 19.12.2022 № 601-п

Владимирская

13 526

от 14.12.2022 № 850

Волгоградская

12 307

от 27.12.2022 № 859-п

Вологодская

14 083

от 26.12.2022 № 1534

Воронежская

11 992

от 20.12.2022 № 944

Ивановская

13 002

от 20.12.2022 № 777-п

Иркутская

15 078 (в целом по региону)

от 16.12.2022 № 1016-пп

Калининградская

14 362

от 26.12.2022 № 701

Калужская

13 702

от 22.12.2022 № 1003

Кемеровская — Кузбасс

13 299

от 14.12.2022 № 825

Кировская

13 439

от 20.12.2022 № 707-П

Костромская

13 333

от 19.12.2022 № 628-а

Курганская

13 874

от 14.12.2022 № 381

Курская

12 826

от 22.12.2022 № 1546-па

Липецкая

12 364

от 20.12.2022 № 319

Магаданская

28 231

от 16.12.2022 № 1011-пп

Мурманская

22 770

от 14.12.2022 № 1008-ПП

Нижегородская

13 108

от 16.12.2022 № 1080

Новгородская

13 665

от 22.12.2022 № 694

Новосибирская

15 261

от 13.12.2022 № 589-п

Омская

13 624

от 15.12.2022 № 721-п

Оренбургская

12 572

от 13.12.2022 № 1353-пп

Орловская

12 968

от 21.12.2022 № 828

Пензенская

11 820

от 20.12.2022 № 1138-пП

Псковская

13 920

от 22.12.2022 № 352

Ростовская

13 759

от 19.12.2022 № 1113

Рязанская

13 155

от 20.12.2022 № 498

Самарская

13 108

от 21.12.2022 № 1198

Саратовская

12 576

от 20.12.2022 № 1262-П

Сахалинская

20 880

от 23.12.2022 № 607

Свердловская

14 623

от 15.12.2022 № 864-ПП

Смоленская

13 526

от 15.12.2022 № 955

Тамбовская

12 412

от 27.12.2022 № 291

Тверская

14 055

от 21.12.2022 № 750-пп

Томская

15 306 (в целом по региону)

от 20.12.2022 № 587а

Тульская

13 804

от 23.12.2022 № 848

Тюменская

14 176

от 20.12.2022 № 936-п

Ульяновская

12 915

от 21.12.2022 № 778-П

Челябинская

14 140

от 21.12.2022 № 755-П

Ярославская

13 386

от 20.12.2022 № 1139-п

Севастополь

15 560

от 26.12.2022 № 709-ПП

Еврейская автономная область

19 488

от 22.12.2022 № 540-пп

                                                                      Автономные округа

Ненецкий

28 019

от 21.12.2022 № 365-п

Ханты-Мансийский — Югра

19 680

от 23.12.2022 № 699-п

Чукотский

34 859

от 21.12.2022 № 635

Ямало-Ненецкий

20 295

от 20.12.2022 № 1257-П

Донецкая народная Республика

10 877

от 15.12.2022 № 2311

Луганская народная Республика

10 877

от 15.12.2022 № 2311

Херсонская область

11 295

от 15.12.2022 № 2311

Запорожская область

11 295

от 15.12.2022 № 2311

Прожиточный минимум для пенсионеров в 2023 году

Наименьший уровень прожиточного минимума из выделенных социально-демографических групп установлен для пенсионеров. По всей нашей стране он в 2023 году составляет 12 363 рубля.

Рассмотрим, на каком уровне российские субъекты установили эту планку.

         Субъект России

Величина прожиточного минимума на 2023 год для пенсионеров (в рублях)

Реквизиты постановления правительства соответствующего региона (Правительства РФ для новых субъектов)

Москва

16 257

от 20.12.2022 № 2909-ПП

Московская область

14 858

от 21.12.2022 № 1430/46

Санкт-Петербург

12 981

от 27.12.2022 № 1336

Ленинградская область

12 733

от 22.12.2022 № 952

                                                                           Республики

Адыгея (Адыгея)

10 632

от 20.12.2022 № 342

Алтай

11 621

от 22.12.2022 № 452

Башкортостан

11 990

от 21.12.2022 № 800

Бурятия

13 475

от 26.12.2022 № 819

Дагестан

11 250

от 21.12.2022 № 451

Ингушетия

11 621

от 23.12.2022 № 196

Кабардино-Балкарская

13 228

от 19.12.2022 № 276-ПП

Калмыкия

11 744

от 15.12.2022 № 481

Карачаево-Черкесская

11 374

от 22.12.2022 № 372

Карелия

15 374 (в целом по региону)

от 28.11.2022 № 640-П

Коми

15 158 (в целом по региону)

от 20.12.2022 № 630

Крым

11 992

от 22.12.2022 № 1218

Марий Эл

10 879

от 20.12.2022 № 554

Мордовия

11 021

от 04.07.2022 № 497

Саха (Якутия)

18 667 (в целом по региону)

от 22.12.2022 № 798

Северная Осетия — Алания

11 127

от 20.12.2022 № 556

Татарстан (Татарстан)

10 508

от 29.12.2022 № 1433

Тыва

12 486

от 21.12.2022 № 834

Удмуртская

11 003

от 23.12.2022 № 745

Хакасия

12 610

от 15.12.2022 № 782

Чеченская

11 868

от 21.12.2022 № 297

Чувашия

10 632

от 14.12.2022 № 668

  Края

Алтайский

12 065

от 30.11.2022 № 452

Забайкальский

14 464

от 27.12.2022 № 652

Камчатский

22 694

от 30.12.2022 № 759-П

Краснодарский

11 868

от 16.12.2022 № 961

Красноярский

13 722 (в целом региону)

от 20.12.2022 № 1124-п

Пермский

11 374

от 21.12.2022 № 1106-п

Приморский

14 711

от 20.12.2022 № 881-пп

Ставропольский

11 127

от 16.12.2022 № 766-п

Хабаровский

16 486

от 26.12.2022 № 677-пр

                                                                               Области

Амурская

14 660 (в целом по региону)

от 23.12.2022 № 1277

Архангельская

14 341 (в целом по региону)

от 08.12.2022 № 1024-пп

Астраханская

11 992

от 20.12.2022 № 656-П

Белгородская

10 385

от 19.12.2022 № 753-пп

Брянская

11 854

от 19.12.2022 № 601-п

Владимирская

11 992

от 14.12.2022 № 850

Волгоградская

10 660

от 27.12.2022 № 859-п

Вологодская

12 486

от 26.12.2022 № 1534

Воронежская

11 261

от 20.12.2022 № 944

Ивановская

11 497

от 20.12.2022 № 777-п

Иркутская

13 105 (в целом по региону)

от 16.12.2022 № 1016-пп

Калининградская

12 733

от 26.12.2022 № 701

Калужская

11 868

от 22.12.2022 № 1003

Кемеровская — Кузбасс

11 250

от 14.12.2022 № 825

Кировская

11 358

от 20.12.2022 № 707-П

Костромская

11 502

от 19.12.2022 № 628-а

Курганская

11 621

от 14.12.2022 № 381

Курская

11 036

от 22.12.2022 № 1546-па

Липецкая

10 665

от 20.12.2022 № 319

Магаданская

21 511

от 16.12.2022 № 1011-пп

Мурманская

20 188

от 14.12.2022 № 1008-ПП

Нижегородская

11 621

от 16.12.2022 № 1080

Новгородская

12 116

от 22.12.2022 № 694

Новосибирская

12 666

от 13.12.2022 № 589-п

Омская

11 348

от 15.12.2022 № 721-п

Оренбургская

10 755

от 13.12.2022 № 1353-пп

Орловская

11 497

от 21.12.2022 № 828

Пензенская

10 660

от 20.12.2022 № 1138-пП

Псковская

12 239

от 22.12.2022 № 352

Ростовская

11 621

от 19.12.2022 № 1113

Рязанская

11 015

от 20.12.2022 № 498

Самарская

11 621

от 21.12.2022 № 1198

Саратовская

10 385

от 20.12.2022 № 1262-П

Сахалинская

16 813

от 23.12.2022 № 607

Свердловская

12 116

от 15.12.2022 № 864-ПП

Смоленская

11 992

от 15.12.2022 № 955

Тамбовская

11 763

от 27.12.2022 № 291

Тверская

11 992

от 21.12.2022 № 750-пп

Томская

12 441 (в целом по региону)

от 20.12.2022 № 587а

Тульская

12 239

от 23.12.2022 № 848

Тюменская

12 363

от 20.12.2022 № 936-п

Ульяновская

11 003

от 21.12.2022 № 778-П

Челябинская

11 808

от 21.12.2022 № 755-П

Ярославская

11 868

от 20.12.2022 № 1139-п

Севастополь

12 486

от 26.12.2022 № 709-ПП

Еврейская автономная область

16 664

от 22.12.2022 № 540-пп

                                                                   Автономные округа

Ненецкий

23 063

от 21.12.2022 № 365-п

Ханты-Мансийский — Югра

16 951

от 23.12.2022 № 699-п

Чукотский

30 906

от 21.12.2022 № 635

Ямало-Ненецкий

17 994

от 20.12.2022 № 1257-П

Донецкая народная республика

9 643

от 15.12.2022 № 2311

Луганская народная республика

9 643

от 15.12.2022 № 2311

Херсонская область

10 014

от 15.12.2022 № 2311

Запорожская область

10 014

от 15.12.2022 № 2311

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2023 году

По России этот показатель в наступившем году достиг значения 15 669 рублей. Для трудоспособного населения традиционно устанавливается самый высокий показатель по сравнению с остальными выделенными социально-демографическими группами россиян.

Рассмотрим, какой показатель определили субъекты. В регионах данный уровень установлен теми же нормативно-правовыми актами, что и значение на душу населения и по другим социально-демографическим группам.

             Субъект России

Величина прожиточного минимума на 2023 год для трудоспособных россиян (в рублях)

Москва

24 801

Московская область

18 832

Санкт-Петербург

16 452

Ленинградская область

16 139

                                                                        Республики

Адыгея (Адыгея)

13 476

Алтай

14 729

Башкортостан

13 789

Бурятия

17 079

Дагестан

14 258

Ингушетия

14 729

Кабардино-Балкарская

16 765

Калмыкия

14 885

Карачаево-Черкесская

14 415

Карелия

19 486 (в целом по региону)

Коми

19 035 (в целом по региону)

Крым

15 199

Марий Эл

13 789

Мордовия

13 319

Саха (Якутия)

23 660 (в целом по региону)

Северная Осетия — Алания

14 102

Татарстан (Татарстан)

13 319

Тыва

15 826

Удмуртская

13 945

Хакасия

15 983

Чеченская

15 042

Чувашия

13 476

                                                                            Края

Алтайский

13 945

Забайкальский

18 333

Камчатский

28 763

Краснодарский

15 042

Красноярский

17 392 (в целом по региону)

Пермский

14 415

Приморский

18 646

Ставропольский

14 102

Хабаровский

20 895

                                                                              Области

Амурская

18 581 (в целом по региону)

Архангельская

18 176 (в целом по региону)

Астраханская

15 199

Белгородская

13 162

Брянская

14 780

Владимирская

15 199

Волгоградская

13 476

Вологодская

15 826

Воронежская

13 476

Ивановская

14 572

Иркутская

16 609 (в целом по региону)

Калининградская

16 139

Калужская

15 042

Кемеровская — Кузбасс

14 258

Кировская

13 945

Костромская

14 494

Курганская

14 729

Курская

13 632

Липецкая

13 005

Магаданская

27 264

Мурманская

25 587

Нижегородская

14 729

Новгородская

15 356

Новосибирская

16 054

Омская

14 383

Оренбургская

13 632

Орловская

14 572

Пензенская

13 162

Псковская

15 512

Ростовская

14 729

Рязанская

13 945

Самарская

14 729

Саратовская

13 162

Сахалинская

21 310

Свердловская

15 356

Смоленская

15 199

Тамбовская

13 948

Тверская

15 199

Томская

15 768 (в целом по региону)

Тульская

15 512

Тюменская

15 669

Ульяновская

13 945

Челябинская

14 966

Ярославская

15 042

Севастополь

15 826

Еврейская автономная область

21 121

                                                                  Автономные округа

Ненецкий

29 231

Ханты-Мансийский — Югра

21 417

Чукотский

39 172

Ямало-Ненецкий

22 806

Донецкая народная республика

12 222

Луганская народная республика

12 222

Херсонская область

12 692

Запорожская область

12 692

 

Налоги, взносы, пошлины

Порядок списания безнадежной задолженности по налогам в 2023 году

С 1 января 2023 года введен Единый налоговый счет, в связи с этим обновлен и порядок списания безнадежных долгов. Теперь безнадежная задолженность по налогам, пеням, штрафам, страховым взносам отражается как отрицательное сальдо ЕНС.

Порядок списания безнадежной задолженности по налогам в 2023 году

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