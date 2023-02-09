Прожиточный минимум в 2023 году: что дает и для чего важен

В нашей статье разберем, что собой представляет, как рассчитывается и для каких целей применяется этот показатель. Также приведем утвержденные размеры прожиточного минимума в 2023 году на душу населения, для трудоспособных граждан, детей и людей, вышедших на пенсию.
Что такое прожиточный минимум
В законе о прожиточном минимуме говорится, что этот показатель отражает минимальный уровень доходов человека, который требуется для обеспечения его жизнедеятельности (абз. 1 ст. 3 закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ).
То есть предполагается, что этих денег должно хватить, чтобы купить продукты, которых будет достаточно для функционирования организма и сохранения здоровья, а также чтобы обеспечить себя первоочередными непродовольственными товарами и услугами. Никаких излишеств эта сумма не включает – только все самое необходимое.
Такая формулировка прожиточного минимума возникла в российском законодательстве относительно недавно – она действует с января 2021 года. Ее появление связано с принятием поправок к закону от 24.10.1997 № 134-ФЗ.
Ранее этот показатель устанавливался исходя из стоимостной оценки потребительской корзины. Однако данный подход устарел, а новый основан на медианном среднедушевом доходе.
Медианный среднедушевой доход — это величина денежного дохода, которая является границей, разделяющей доходы всего российского населения на две половины. Одна половина имеет значение среднедушевого дохода ниже медианной величины, а другая половина — выше.
Эта величина рассчитывается ежегодно Росстатом на основе официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в нашей стране.
Статьей 4 закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ определено, что величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России на очередной год устанавливается до 1 июля текущего года Кабмином. При этом должно быть учтено мнение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Рассчитывается эта величина исходя из размера медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.
Соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России и величины медианного среднедушевого дохода с 2021 года должно составлять 44,2%.
В дальнейшем указанное соотношение может пересматриваться не реже 1 раза в 5 лет, исходя из условий социально-экономического развития в нашей стране. На протяжении данного срока величина прожиточного минимума на душу населения на очередной год не должна быть меньше размера прожиточного минимума на душу населения в целом по России, установленной на текущий год. Однако действие данной нормы пока приостановлено.
Величина прожиточного минимума на 2022 и 2023 годы определена федеральными законами о федбюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Но и в такой ситуации применяется правило о том, что прожиточный минимум на следующий год не может быть меньше текущего.
С первого января 2023 года величина прожиточного минимума на душу населения составляет 14 375 рублей. А по основным социально-демографическим группам населения страны установлены следующие значения: для трудоспособного населения – 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 13 944 рубля (ч. 4 ст. 8 закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ).
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в российских регионах на 2023 год должна была быть установлена до 31.12.2022 (постановление Правительства от 28.05.2022 № 973).
Суть прожиточного минимума
Прожиточный минимум устанавливается для оценки уровня жизни населения. Его используют при разработке социальной политики.
Простым россиянам прожиточный минимум интересен тем, что, исходя из него, совершают расчеты для пособий. Так, для неработающего пенсионера, у которого общая сумма материального обеспечения не достигает соответствующей величины прожиточного минимума в регионе его проживания, устанавливается социальная доплата к пенсии. Семья, в которой среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, признается малоимущей и имеет право на социальную поддержку государства, в том числе на назначение единого пособия.
Таких примеров можно привести множество. Этот показатель является той самой «чертой бедности», за которой людям для их существования требуется поддержка государства.
Кроме того, что на основе прожиточного минимума определяют размеры пособий, стипендий, минимальной заработной платы и социальных выплат, его также учитывают при формировании федерального и местных бюджетов и для общей оценки уровня жизни населения.
Прожиточный минимум на человека в 2023 году
Величина этого показателя по всей стране на человека с 1 января 2023 года равна 14 375 рублям. Прожиточный минимум по российским субъектам на 2023 год в конце прошлого года введен региональными властями.
Для четырех новых регионов России: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей этот показатель установлен Кабмином.
По сравнению с прошлым годом уровень прожиточного минимума на человека в Москве увеличился на 1 133 рубля, в Санкт-Петербурге – на 618 рублей, в Подмосковье – на 1 054 рубля. Краснодарский край повысил планку на 437 рублей, Ставропольский край – на 410 рублей. Нижегородская область увеличила показатель на 428 рублей, такое же увеличение последовало и в Ростовской области.
Данные на текущий год по всем российским субъектам приведен ниже в виде таблицы.
Субъект России
Величина прожиточного минимума на 2023 год на душу населения (в рублях)
Реквизиты постановления правительства соответствующего региона (Правительства РФ для новых субъектов)
Москва
21 718
от 20.12.2022 № 2909-ПП
Московская область
17 277
от 21.12.2022 № 1430/46
Санкт-Петербург
15 094
от 27.12.2022 № 1336
Ленинградская область
14 806
от 22.12.2022 № 952
Республики
Адыгея (Адыгея)
12 363
от 20.12.2022 № 342
Алтай
13 513
от 22.12.2022 № 452
Башкортостан
12 650
от 21.12.2022 № 800
Бурятия
15 669
от 26.12.2022 № 819
Дагестан
13 081
от 21.12.2022 № 451
Ингушетия
13 513
от 23.12.2022 № 196
Кабардино-Балкарская
15 381
от 19.12.2022 № 276-ПП
Калмыкия
13 656
от 15.12.2022 № 481
Карачаево-Черкесская
13 225
от 22.12.2022 № 372
Карелия
17 877 (в целом по региону)
от 28.11.2022 № 640-П
Коми
17 463 (в целом по региону)
от 20.12.2022 № 630
Крым
13 944
от 22.12.2022 № 1218
Марий Эл
12 650
от 20.12.2022 № 554
Мордовия
12 219
от 04.07.2022 № 497
Саха (Якутия)
21 706 (в целом по региону)
от 22.12.2022 № 798
Северная Осетия — Алания
12 938
от 20.12.2022 № 556
Татарстан (Татарстан)
12 219
от 29.12.2022 № 1433
Тыва
14 519
от 21.12.2022 № 834
Удмуртская
12 794
от 23.12.2022 № 745
Хакасия
14 663
от 15.12.2022 № 782
Чеченская
13 800
от 21.12.2022 № 297
Чувашия
12 363
от 14.12.2022 № 668
Края
Алтайский
12 794
от 30.11.2022 № 452
Забайкальский
16 819
от 27.12.2022 № 652
Камчатский
26 388
от 30.12.2022 № 759-П
Краснодарский
13 800
от 16.12.2022 № 961
Красноярский
15 956 (в целом по региону)
от 20.12.2022 № 1124-п
Пермский
13 225
от 21.12.2022 № 1106-п
Приморский
17 106
от 20.12.2022 № 881-пп
Ставропольский
12 938
от 16.12.2022 № 766-п
Хабаровский
19 170
от 26.12.2022 № 677-пр
Области
Амурская
17 047 (в целом по региону)
от 23.12.2022 № 1277
Архангельская
16 675 (в целом по региону)
от 08.12.2022 № 1024-пп
Астраханская
13 944
от 20.12.2022 № 656-П
Белгородская
12 075
от 19.12.2022 № 753-пп
Брянская
13 560
от 19.12.2022 № 601-п
Владимирская
13 944
от 14.12.2022 № 850
Волгоградская
12 363
от 27.12.2022 № 859-п
Вологодская
14 519
от 26.12.2022 № 1534
Воронежская
12 363
от 20.12.2022 № 944
Ивановская
13 369
от 20.12.2022 № 777-п
Иркутская
15 238 (в целом по региону)
от 16.12.2022 № 1016-пп
Калининградская
14 806
от 26.12.2022 № 701
Калужская
13 800
от 22.12.2022 № 1003
Кемеровская — Кузбасс
13 081
от 14.12.2022 № 825
Кировская
12 794
от 20.12.2022 № 707-П
Костромская
13 284
от 19.12.2022 № 628-а
Курганская
13 513
от 14.12.2022 № 381
Курская
12 506
от 22.12.2022 № 1546-па
Липецкая
11 931
от 20.12.2022 № 319
Магаданская
25 013
от 16.12.2022 № 1011-пп
Мурманская
23 474
от 14.12.2022 № 1008-ПП
Нижегородская
13 513
от 16.12.2022 № 1080
Новгородская
14 088
от 22.12.2022 № 694
Новосибирская
14 728
от 13.12.2022 № 589-п
Омская
13 195
от 15.12.2022 № 721-п
Оренбургская
12 506
от 13.12.2022 № 1353-пп
Орловская
13 369
от 21.12.2022 № 828
Пензенская
12 075
от 20.12.2022 № 1138-пП
Псковская
14 231
от 22.12.2022 № 352
Ростовская
13 513
от 19.12.2022 № 1113
Рязанская
12 794
от 20.12.2022 № 498
Самарская
13 513
от 21.12.2022 № 1198
Саратовская
12 075
от 20.12.2022 № 1262-П
Сахалинская
19 550
от 23.12.2022 № 607
Свердловская
14 088
от 15.12.2022 № 864-ПП
Смоленская
13 944
от 15.12.2022 № 955
Тамбовская
12 796
от 27.12.2022 № 291
Тверская
13 944
от 21.12.2022 № 750-пп
Томская
14 466 (в целом по региону)
от 20.12.2022 № 587а
Тульская
14 231
от 23.12.2022 № 848
Тюменская
14 375
от 20.12.2022 № 936-п
Ульяновская
12 794
от 21.12.2022 № 778-П
Челябинская
13 730
от 21.12.2022 № 755-П
Ярославская
13 800
от 20.12.2022 № 1139-п
Севастополь
14 519
от 26.12.2022 № 709-ПП
Еврейская автономная область
19 377
от 22.12.2022 № 540-пп
Автономные округа
Ненецкий
26 817
от 21.12.2022 № 365-п
Ханты-Мансийский — Югра
19 649
от 23.12.2022 № 699-п
Чукотский
35 938
от 21.12.2022 № 635
Ямало-Ненецкий
20 923
от 20.12.2022 № 1257-П
Донецкая народная республика
11 213
от 15.12.2022 № 2311
Луганская народная республика
11 213
от 15.12.2022 № 2311
Херсонская область
11 644
от 15.12.2022 № 2311
Запорожская область
11 644
от 15.12.2022 № 2311
Прожиточный минимум на ребенка в 2023 году
Этот показатель на ребенка по всей России составляет 13 944 рубля. Но с введением единого детского пособия, которое выплачивается с 2023 года, особое значение приобретает региональный прожиточный минимум для детей. Ведь эта выплата рассчитывается в процентах от указанного показателя.
Субъект России
Величина прожиточного минимума на 2023 год для детей (в рублях)
Реквизиты постановления правительства соответствующего региона (Правительства РФ для новых субъектов)
Москва
18 770
от 20.12.2022 № 2909-ПП
Московская область
16 759
от 21.12.2022 № 1430/46
Санкт-Петербург
14 641
от 27.12.2022 № 1336
Ленинградская область
14 362
от 22.12.2022 № 952
Республики
Адыгея (Адыгея)
12 415
от 20.12.2022 № 342
Алтай
13 108
от 22.12.2022 № 452
Башкортостан
12 271
от 21.12.2022 № 800
Бурятия
16 006
от 26.12.2022 № 819
Дагестан
13 066
от 21.12.2022 № 451
Ингушетия
13 851
от 23.12.2022 № 196
Кабардино-Балкарская
16 769
от 19.12.2022 № 276-ПП
Калмыкия
13 484
от 15.12.2022 № 481
Карачаево-Черкесская
13 637
от 22.12.2022 № 372
Карелия
17 341 (в целом по региону)
от 28.11.2022 № 640-П
Коми
17 624 (в целом по региону)
от 20.12.2022 № 630
Крым
14 846
от 22.12.2022 № 1218
Марий Эл
13 000
от 20.12.2022 № 554
Мордовия
12 402
от 04.07.2022 № 497
Саха (Якутия)
22560 (в целом по региону)
от 22.12.2022 № 798
Северная Осетия — Алания
12 818
от 20.12.2022 № 556
Татарстан (Татарстан)
11 852
от 29.12.2022 № 1433
Тыва
14 433
от 21.12.2022 № 834
Удмуртская
12 663
от 23.12.2022 № 745
Хакасия
14 782
от 15.12.2022 № 782
Чеченская
13 386
от 21.12.2022 № 297
Чувашия
11 992
от 14.12.2022 № 668
Края
Алтайский
13 373
от 30.11.2022 № 452
Забайкальский
17 805
от 27.12.2022 № 652
Камчатский
28 105
от 30.12.2022 № 759-П
Краснодарский
13 386
от 16.12.2022 № 961
Красноярский
16 642 (в целом по региону)
от 20.12.2022 № 1124-п
Пермский
13 146
от 21.12.2022 № 1106-п
Приморский
18 210
от 20.12.2022 № 881-пп
Ставропольский
12 550
от 16.12.2022 № 766-п
Хабаровский
21 120
от 26.12.2022 № 677-пр
Области
Амурская
18128 (в целом по региону)
от 23.12.2022 № 1277
Архангельская
16327 (в целом по региону)
от 08.12.2022 № 1024-пп
Астраханская
14 638
от 20.12.2022 № 656-П
Белгородская
11 713
от 19.12.2022 № 753-пп
Брянская
13 472
от 19.12.2022 № 601-п
Владимирская
13 526
от 14.12.2022 № 850
Волгоградская
12 307
от 27.12.2022 № 859-п
Вологодская
14 083
от 26.12.2022 № 1534
Воронежская
11 992
от 20.12.2022 № 944
Ивановская
13 002
от 20.12.2022 № 777-п
Иркутская
15 078 (в целом по региону)
от 16.12.2022 № 1016-пп
Калининградская
14 362
от 26.12.2022 № 701
Калужская
13 702
от 22.12.2022 № 1003
Кемеровская — Кузбасс
13 299
от 14.12.2022 № 825
Кировская
13 439
от 20.12.2022 № 707-П
Костромская
13 333
от 19.12.2022 № 628-а
Курганская
13 874
от 14.12.2022 № 381
Курская
12 826
от 22.12.2022 № 1546-па
Липецкая
12 364
от 20.12.2022 № 319
Магаданская
28 231
от 16.12.2022 № 1011-пп
Мурманская
22 770
от 14.12.2022 № 1008-ПП
Нижегородская
13 108
от 16.12.2022 № 1080
Новгородская
13 665
от 22.12.2022 № 694
Новосибирская
15 261
от 13.12.2022 № 589-п
Омская
13 624
от 15.12.2022 № 721-п
Оренбургская
12 572
от 13.12.2022 № 1353-пп
Орловская
12 968
от 21.12.2022 № 828
Пензенская
11 820
от 20.12.2022 № 1138-пП
Псковская
13 920
от 22.12.2022 № 352
Ростовская
13 759
от 19.12.2022 № 1113
Рязанская
13 155
от 20.12.2022 № 498
Самарская
13 108
от 21.12.2022 № 1198
Саратовская
12 576
от 20.12.2022 № 1262-П
Сахалинская
20 880
от 23.12.2022 № 607
Свердловская
14 623
от 15.12.2022 № 864-ПП
Смоленская
13 526
от 15.12.2022 № 955
Тамбовская
12 412
от 27.12.2022 № 291
Тверская
14 055
от 21.12.2022 № 750-пп
Томская
15 306 (в целом по региону)
от 20.12.2022 № 587а
Тульская
13 804
от 23.12.2022 № 848
Тюменская
14 176
от 20.12.2022 № 936-п
Ульяновская
12 915
от 21.12.2022 № 778-П
Челябинская
14 140
от 21.12.2022 № 755-П
Ярославская
13 386
от 20.12.2022 № 1139-п
Севастополь
15 560
от 26.12.2022 № 709-ПП
Еврейская автономная область
19 488
от 22.12.2022 № 540-пп
Автономные округа
Ненецкий
28 019
от 21.12.2022 № 365-п
Ханты-Мансийский — Югра
19 680
от 23.12.2022 № 699-п
Чукотский
34 859
от 21.12.2022 № 635
Ямало-Ненецкий
20 295
от 20.12.2022 № 1257-П
Донецкая народная Республика
10 877
от 15.12.2022 № 2311
Луганская народная Республика
10 877
от 15.12.2022 № 2311
Херсонская область
11 295
от 15.12.2022 № 2311
Запорожская область
11 295
от 15.12.2022 № 2311
Прожиточный минимум для пенсионеров в 2023 году
Наименьший уровень прожиточного минимума из выделенных социально-демографических групп установлен для пенсионеров. По всей нашей стране он в 2023 году составляет 12 363 рубля.
Рассмотрим, на каком уровне российские субъекты установили эту планку.
Субъект России
Величина прожиточного минимума на 2023 год для пенсионеров (в рублях)
Реквизиты постановления правительства соответствующего региона (Правительства РФ для новых субъектов)
Москва
16 257
от 20.12.2022 № 2909-ПП
Московская область
14 858
от 21.12.2022 № 1430/46
Санкт-Петербург
12 981
от 27.12.2022 № 1336
Ленинградская область
12 733
от 22.12.2022 № 952
Республики
Адыгея (Адыгея)
10 632
от 20.12.2022 № 342
Алтай
11 621
от 22.12.2022 № 452
Башкортостан
11 990
от 21.12.2022 № 800
Бурятия
13 475
от 26.12.2022 № 819
Дагестан
11 250
от 21.12.2022 № 451
Ингушетия
11 621
от 23.12.2022 № 196
Кабардино-Балкарская
13 228
от 19.12.2022 № 276-ПП
Калмыкия
11 744
от 15.12.2022 № 481
Карачаево-Черкесская
11 374
от 22.12.2022 № 372
Карелия
15 374 (в целом по региону)
от 28.11.2022 № 640-П
Коми
15 158 (в целом по региону)
от 20.12.2022 № 630
Крым
11 992
от 22.12.2022 № 1218
Марий Эл
10 879
от 20.12.2022 № 554
Мордовия
11 021
от 04.07.2022 № 497
Саха (Якутия)
18 667 (в целом по региону)
от 22.12.2022 № 798
Северная Осетия — Алания
11 127
от 20.12.2022 № 556
Татарстан (Татарстан)
10 508
от 29.12.2022 № 1433
Тыва
12 486
от 21.12.2022 № 834
Удмуртская
11 003
от 23.12.2022 № 745
Хакасия
12 610
от 15.12.2022 № 782
Чеченская
11 868
от 21.12.2022 № 297
Чувашия
10 632
от 14.12.2022 № 668
Края
Алтайский
12 065
от 30.11.2022 № 452
Забайкальский
14 464
от 27.12.2022 № 652
Камчатский
22 694
от 30.12.2022 № 759-П
Краснодарский
11 868
от 16.12.2022 № 961
Красноярский
13 722 (в целом региону)
от 20.12.2022 № 1124-п
Пермский
11 374
от 21.12.2022 № 1106-п
Приморский
14 711
от 20.12.2022 № 881-пп
Ставропольский
11 127
от 16.12.2022 № 766-п
Хабаровский
16 486
от 26.12.2022 № 677-пр
Области
Амурская
14 660 (в целом по региону)
от 23.12.2022 № 1277
Архангельская
14 341 (в целом по региону)
от 08.12.2022 № 1024-пп
Астраханская
11 992
от 20.12.2022 № 656-П
Белгородская
10 385
от 19.12.2022 № 753-пп
Брянская
11 854
от 19.12.2022 № 601-п
Владимирская
11 992
от 14.12.2022 № 850
Волгоградская
10 660
от 27.12.2022 № 859-п
Вологодская
12 486
от 26.12.2022 № 1534
Воронежская
11 261
от 20.12.2022 № 944
Ивановская
11 497
от 20.12.2022 № 777-п
Иркутская
13 105 (в целом по региону)
от 16.12.2022 № 1016-пп
Калининградская
12 733
от 26.12.2022 № 701
Калужская
11 868
от 22.12.2022 № 1003
Кемеровская — Кузбасс
11 250
от 14.12.2022 № 825
Кировская
11 358
от 20.12.2022 № 707-П
Костромская
11 502
от 19.12.2022 № 628-а
Курганская
11 621
от 14.12.2022 № 381
Курская
11 036
от 22.12.2022 № 1546-па
Липецкая
10 665
от 20.12.2022 № 319
Магаданская
21 511
от 16.12.2022 № 1011-пп
Мурманская
20 188
от 14.12.2022 № 1008-ПП
Нижегородская
11 621
от 16.12.2022 № 1080
Новгородская
12 116
от 22.12.2022 № 694
Новосибирская
12 666
от 13.12.2022 № 589-п
Омская
11 348
от 15.12.2022 № 721-п
Оренбургская
10 755
от 13.12.2022 № 1353-пп
Орловская
11 497
от 21.12.2022 № 828
Пензенская
10 660
от 20.12.2022 № 1138-пП
Псковская
12 239
от 22.12.2022 № 352
Ростовская
11 621
от 19.12.2022 № 1113
Рязанская
11 015
от 20.12.2022 № 498
Самарская
11 621
от 21.12.2022 № 1198
Саратовская
10 385
от 20.12.2022 № 1262-П
Сахалинская
16 813
от 23.12.2022 № 607
Свердловская
12 116
от 15.12.2022 № 864-ПП
Смоленская
11 992
от 15.12.2022 № 955
Тамбовская
11 763
от 27.12.2022 № 291
Тверская
11 992
от 21.12.2022 № 750-пп
Томская
12 441 (в целом по региону)
от 20.12.2022 № 587а
Тульская
12 239
от 23.12.2022 № 848
Тюменская
12 363
от 20.12.2022 № 936-п
Ульяновская
11 003
от 21.12.2022 № 778-П
Челябинская
11 808
от 21.12.2022 № 755-П
Ярославская
11 868
от 20.12.2022 № 1139-п
Севастополь
12 486
от 26.12.2022 № 709-ПП
Еврейская автономная область
16 664
от 22.12.2022 № 540-пп
Автономные округа
Ненецкий
23 063
от 21.12.2022 № 365-п
Ханты-Мансийский — Югра
16 951
от 23.12.2022 № 699-п
Чукотский
30 906
от 21.12.2022 № 635
Ямало-Ненецкий
17 994
от 20.12.2022 № 1257-П
Донецкая народная республика
9 643
от 15.12.2022 № 2311
Луганская народная республика
9 643
от 15.12.2022 № 2311
Херсонская область
10 014
от 15.12.2022 № 2311
Запорожская область
10 014
от 15.12.2022 № 2311
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2023 году
По России этот показатель в наступившем году достиг значения 15 669 рублей. Для трудоспособного населения традиционно устанавливается самый высокий показатель по сравнению с остальными выделенными социально-демографическими группами россиян.
Рассмотрим, какой показатель определили субъекты. В регионах данный уровень установлен теми же нормативно-правовыми актами, что и значение на душу населения и по другим социально-демографическим группам.
Субъект России
Величина прожиточного минимума на 2023 год для трудоспособных россиян (в рублях)
Москва
24 801
Московская область
18 832
Санкт-Петербург
16 452
Ленинградская область
16 139
Республики
Адыгея (Адыгея)
13 476
Алтай
14 729
Башкортостан
13 789
Бурятия
17 079
Дагестан
14 258
Ингушетия
14 729
Кабардино-Балкарская
16 765
Калмыкия
14 885
Карачаево-Черкесская
14 415
Карелия
19 486 (в целом по региону)
Коми
19 035 (в целом по региону)
Крым
15 199
Марий Эл
13 789
Мордовия
13 319
Саха (Якутия)
23 660 (в целом по региону)
Северная Осетия — Алания
14 102
Татарстан (Татарстан)
13 319
Тыва
15 826
Удмуртская
13 945
Хакасия
15 983
Чеченская
15 042
Чувашия
13 476
Края
Алтайский
13 945
Забайкальский
18 333
Камчатский
28 763
Краснодарский
15 042
Красноярский
17 392 (в целом по региону)
Пермский
14 415
Приморский
18 646
Ставропольский
14 102
Хабаровский
20 895
Области
Амурская
18 581 (в целом по региону)
Архангельская
18 176 (в целом по региону)
Астраханская
15 199
Белгородская
13 162
Брянская
14 780
Владимирская
15 199
Волгоградская
13 476
Вологодская
15 826
Воронежская
13 476
Ивановская
14 572
Иркутская
16 609 (в целом по региону)
Калининградская
16 139
Калужская
15 042
Кемеровская — Кузбасс
14 258
Кировская
13 945
Костромская
14 494
Курганская
14 729
Курская
13 632
Липецкая
13 005
Магаданская
27 264
Мурманская
25 587
Нижегородская
14 729
Новгородская
15 356
Новосибирская
16 054
Омская
14 383
Оренбургская
13 632
Орловская
14 572
Пензенская
13 162
Псковская
15 512
Ростовская
14 729
Рязанская
13 945
Самарская
14 729
Саратовская
13 162
Сахалинская
21 310
Свердловская
15 356
Смоленская
15 199
Тамбовская
13 948
Тверская
15 199
Томская
15 768 (в целом по региону)
Тульская
15 512
Тюменская
15 669
Ульяновская
13 945
Челябинская
14 966
Ярославская
15 042
Севастополь
15 826
Еврейская автономная область
21 121
Автономные округа
Ненецкий
29 231
Ханты-Мансийский — Югра
21 417
Чукотский
39 172
Ямало-Ненецкий
22 806
Донецкая народная республика
12 222
Луганская народная республика
12 222
Херсонская область
12 692
Запорожская область
12 692