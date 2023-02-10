Как по новым правилам заполнить платежное поручение на уплату налогов

C 1 января 2023 введен единый налоговый платеж (ЕНП).

Правила заполнения платежных поручений Минфин скорректировал приказом Минфина от 30.12.2022 № 199н (далее – приказ № 199н).

В статье разберем, какие правила оформления необходимо соблюдать.

Платежка на ЕНП

Единым налоговым платежом с 2023 года на единый налоговый счет вносятся большинство налогов, сборов страховых взносов.

В связи с этим изменились правила оформления платежных поручений.

Организациям и ИП в платежке на ЕНП в числе прочего нужно указывать:

статус плательщика (101) – 01 (одинаковый для организаций и ИП) (п. 4.12 Приложения к изменениям, утв. приказом № 199н);

ИНН плательщика (60) – ИНН плательщика, чья налоговая обязанность исполняется;

КПП плательщика (102) – можно указать как «0», так и КПП плательщика, чья обязанность исполняется. Физлица (в т. ч. ИП) указывают значение «0» (п. 4.2 Приложения к изменениям, утв. приказом № 199н). ФНС рекомендует указывать КПП по месту постановки на учет организации;

КБК 18201061201010000510 (приказ Минфина от 08.06.2021 № 75н). Этот код является единым для всех налогов, которые платятся через ЕНС;

ОКТМО (105) – можно указать значение «0» или восьмизначный код ОКТМО (п. 4.5 Приложения к изменениям, утв. приказом № 199н);

«Основание платежа» (106), «Налоговый период (107), «Номер документа-основания платежа» (108), «Дата документа основания-платежа» (109) указываются нули (п. 4.6 Приложения к изменениям, утв. приказом № 199н). По всей видимости, это связано с тем, что необходимая информация будет в уведомлении об исчисленных налогах ;

«Получатель» (16) – Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом).

Поручение на уплату отдельного налога в 2023 году

Организации и предприниматели в 2023 году вместо уведомлений об исчисленных налогах могут подавать платежные поручения (п. 12 ст. 4 закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Порядок заполнения таких поручений несколько отличается от платежки на ЕНП.

В частности, в поручении требуется указать (п. 7.2, 7.5, 7.7, 7.12 Приложения к изменениям утв. приказом № 199н):

статус плательщика – значение «02» (одинаковый для организаций и ИП);

КПП плательщика (для ИП – «0»);

КБК конкретного платежа (например, для НДС (кроме импортного) – это 18210301000011000110);

восьмизначный код ОКТМО;

код налогового периода, например, МС.01.2023.

Перечисление платежей, которые не входят в ЕНП

Однако, не все налоги платятся через ЕНП.

К примеру, на отдельные КБК перечисляются НДФЛ с выплат иностранцам на патенте, административные штрафы.

При уплате организации и предприниматели в числе прочего должны указать (п. 5.2, 5.4, 5.5, 5.12 Приложения к изменениям, утв. приказом № 199н):

статус плательщика – «01»;

КПП плательщика (для физлиц «0»);

восьмизначный код ОКТМО;

конкретный КБК (в зависимости от платежа);

получатель – Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом).

Приказ № 199н вступает в силу с 11.02.2023 (за исключением отдельных положений).

Несмотря на то что поправки еще не вступили в силу, ФНС рекомендует руководствоваться ими уже сейчас.