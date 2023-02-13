Материнский капитал в 2023 году: сколько начислят и как использовать

Рассказываем, сколько денег можно получить за рождение детей и кому, на что их потратить и какие есть ограничения.

Размер маткапитала

Основное изменение этого года в программе маткапитала – его индексация. С 1 февраля размер материнского капитала увеличен на 11,9%.

Выплата на первого ребенка выросла более чем на 60 тыс. рублей по сравнению с предыдущим годом и составляет 586 946,72 тыс. рублей. За рождение второго ребенка родители получат 775 628,25 тыс. рублей (сумма выросла более чем на 80 тыс. рублей).

На индексацию также смогут рассчитывать родители, которые уже оформили маткапитал на первого ребенка, но еще не получали выплаты на второго. В этом году выплаты на второго ребенка составят 188 681,53 тыс. рублей, что на 20 тыс. рублей больше, чем в 2022 году.

Кто может получить маткапитал

Изначально на материнский капитал претендовала именно мать. Отсюда и название программы. Однако в 2022 году были расширены права отцов на получение маткапитала, и теперь на финансовую помощь по этой программе может претендовать и отец. Он может получить маткапитал в случае смерти их матери, у которой не было российского гражданства.

До сих пор эта норма распространялась только на отцов детей, чья мать являлась гражданкой России.

Таким образом, право на получение материнского капитала в 2023 году имеет мать, которая родила или усыновила второго, третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, а также женщина, которая родила или усыновила первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. В обоих случаях обязательно наличие российского гражданства.

Отцы за материнским капиталом могут обратиться, если:

Мать ребенка независимо от гражданства умерла. Ребенок при этом должен иметь российское гражданство;

Мать ребенка с российским гражданством лишена родительских прав;

Отец – гражданин России – является единственным усыновителем первого ребенка по решению суда после 1 января 2020 года;

Отец – гражданин России – является единственным усыновителем второго и последующих детей по решению суда после 1 января 2007 года.

Узнать подробней, кто может претендовать на выплаты материнского капитала в 2023 году, можно на сайте Социального Фонда России

На что потратить маткапитал

Второе важное изменение в программе маткапитала – список целей, на которые семья может потратить деньги. В 2022 году этот список был расширен.

Теперь он включает:

Улучшение жилищных условий : покупка, строительство, реконструкция загородного дома на участке для индивидуального жилищного строительства или на садовом участке. Обращаем внимание, что ремонт не является улучшением жилищных условий и на него денег по программе не дадут. Важное условие – дом должен иметь статус жилого и предназначаться для постоянного проживания. Отметим, что в 2023 году использовать средства маткапитала на покупку земли для строительства дома по-прежнему нельзя, хотя такая возможность обсуждается.

Первоначальный взнос по ипотеке, погашение основного долга или уплату процентов по кредиту. Отметим, что использовать маткапитал можно не только при оформлении ипотеки на рыночных условиях, но и во всех льготных ипотечных программах с участием государства.

Образование детей : дошкольное, среднее, высшее и т. д. С конца 2022 года деньгами маткапитала можно оплачивать обучение в частных организациях и ИП с гослицензией. Ранее маткапиталом можно было оплатить только услуги юрлиц.

Формирование накопительной части пенсии матери.

Покупку товаров и оплату услуг для детей-инвалидов.

Материнский капитал можно потратить сразу на несколько целей. Например, можно оплатить детский сад или секцию для ребенка, а на остальные деньги пристроить пару комнат к загородному дому. Деньги можно тратить в любых пропорциях.

Как обналичить маткапитал

Это, пожалуй, самая популярная опция у россиян, вызывающая больше всего вопросов. Возможность получить деньги маткапитала наличными появилась в 2018 году. Но предоставили ее только малоимущим семьям с доходами ниже прожиточного минимума. Получить наличные можно в виде ежемесячных выплат в размере региональных детских прожиточных минимумов.

С 2023 года возможность получать такие выплаты появилась у семей независимо от количества детей. До сих пор на них могли рассчитывать семьи только при рождении второго ребенка.

Теперь же ежемесячные выплаты из материнского капитала возможны на любого ребенка: как на первого так и на последующих, в том числе возможны сразу на нескольких детей.

Но есть два условия: первый ребёнок родился не раньше 01.01.2018 года, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума.

Деньги выплачиваются ежемесячно, пока ребёнку не исполнится три года. Если в этот период размер прожиточного минимума для детей в регионе изменится, то выплата будет автоматически пересчитана.

Чтобы выбрать способ распоряжения средствами маткапитала, необходимо подать заявление в СФР, МФЦ или на сайте «Госуслуги».

Внимание! Обналичить сразу весь материнский капитал нельзя. Даже если вы остро нуждаетесь в деньгах. Одного только желания для этого недостаточно. Обналичивание маткапитала запрещено законом и является преступлением, наказание за которое варьируется от штрафа в 120 тыс. рублей до лишения свободы сроком на 10 лет.

В заключение. На что россияне тратят деньги маткапитала

291 млрд рублей по программе маткапитала выплатил ПФР за 10 месяцев 2022 года.

Самым популярным направлением программы остается улучшение жилищных условий, в том числе ипотека. На него было выделено 258,5 млрд рублей. На эти цели решили потратить деньги более 662,4 тыс. семей (55,2% от общего числа обратившихся).

На втором месте – получение наличных ежемесячных выплат на второго ребенка до 3 лет. За ними обратились около 284,4 тыс. семей (23,7%), которые получили 18,9 млрд рублей выплат.

Третье по популярности направление – образование детей. На него пришлось 13,4 млрд рублей выплат. На образование детей потратили маткапитал 249,2 тыс. семей (20,7%).