Новый порядок заполнения налоговых платежек

Представители ФНС сообщили, что с 11 февраля 2023 года платежки для оплаты взносов и сборов придется заполнять по новым правилам.

При этом порядок формирования коснулся всех видов квитанций ─ входящих и не входящих в состав ЕНП, а также перечислений, формирующих уведомление о рассчитанных платежах.

Поправки опубликованы в приказе Минфина № 199н, к которому приложили порядок указания сведений, подтверждающих плательщика и его данные.

Перечисления, не включенные в ЕНП

Бланк платежки для указания сумм, которые не включены в ЕНП, в целом остался прежним.

Однако, в 2023 году придется иначе заполнять следующие поля:

104 ─ КБК , напрямую соответствующий платежу;

КПП плательщика ─ код плательщика, который перечисляет сумму, а банки указывают показатель, соответствующий переводу, не зачисленному получателю, а назначенного к возврату;

105 необходим для отражения ОКТМО;

в 106 ─ 109 пишут «0», а при отражении иного значения налоговики самостоятельно определят платежное назначение;

ИНН и КПП получателя разработаны для показателей, принадлежащих администратору доходов бюджета, который контролирует зачисления по БК;

Получателем в этой ситуации выступает Казначейство, название которого надо указать в сокращенной форме , в скобках пишут название администратора доходов;

Назначение платежа ─ для дополнительных данных, благодаря которым получится подробно идентифицировать перечисление;

в 101 пишут цифру «01» или «13».

Согласно Приложению № 1 к письму ФНС № 8-8-02/0048, в список сумм, которые не включены в ЕНП, входят почти все госпошлины, лицензионные сборы, задолженности, переплаты, а также иные регулярные поступления. А НДФЛ здесь учитывают только в виде фиксированного платежа.

Суммы, входящие в ЕНП

С 1 января 2023 года изменили бланк квитанции для начислений, входящих в ЕНП. Перечень таких сумм широк.

В основном туда включают налог с дохода, страхвзносы, пени, штрафы, НДФЛ, некоторые акцизы и подобное.

Поэтому пришлось подкорректировать нормы для правильного формирования документа. Так, плательщик обязан указать в реквизитах:

104 ─ КБК единого платежа ;

КПП ─ цифру «0» , но суммы от иностранных предприятий, работающих в России, перечисляют по КПП налогоплательщика;

105 ─ число «0» либо ОКТМО , состоящий из 8 цифр;

106─109 ─ цифру «0» , но если написать другой показатель, то ФНС самостоятельно определит принадлежность к ЕНС;

ИНН и КПП получателя ─ ИНН и КПП местной инспекции , контролирующей источники восполнения дефицита госказны;

Получатель ─ сокращенное название Казначейства , а в скобках пишут название упомянутой ФНС;

Назначение платежа ─ дополнительную информацию для определения назначения платежа ;

101 ─ цифру «01», хотя банки должны указывать число «27».

Платежи, указанные в отчете об исчисленных суммах

Форма платежного поручения для начислений, которые формируют уведомление о рассчитанных суммах, претерпела минимальные корректировки, касающиеся порядка формирования квитанции.

Их опубликовали в приказе Минфина № 199н.

Так, с 11 февраля организации обязаны учитывать особенности при заполнении следующих реквизитов:

104 нужен для КБК, совпадающего с кодом из уведомления ;

в КПП плательщика указывают код плательщика , за которого совершают перевод;

105 предназначен для уточнения ОКТМО ;

в полях 106, 108 и 109 пишут цифру «0» , а при уточнении иного числа ФНС сама определит тип платежа;

107 необходим для отражения налогового периода ;

ИНН и КПП получателя ─ для данных об уполномоченной местной ФНС , регулирующей ликвидацию бюджетного дефицита;

Получатель ─ в данном случае это Казначейство , а в скобках пишут название уполномоченной инспекции;

в поле Платежное назначение уточняют детали, которые помогут в определении цели перевода ;

в 101 указывают цифру «02».

Напомним, платежное поручение такого формата заполняют только те юрлица, предприниматели, руководители КФХ и адвокаты, которые сдают отчеты об исчисленных суммах.