Новый порядок заполнения налоговых платежек

Представители ФНС сообщили, что с 11 февраля 2023 года платежки для оплаты взносов и сборов придется заполнять по новым правилам.
При этом порядок формирования коснулся всех видов квитанций ─ входящих и не входящих в состав ЕНП, а также перечислений, формирующих уведомление о рассчитанных платежах.
Поправки опубликованы в приказе Минфина № 199н, к которому приложили порядок указания сведений, подтверждающих плательщика и его данные.
Перечисления, не включенные в ЕНП
Бланк платежки для указания сумм, которые не включены в ЕНП, в целом остался прежним.
Однако, в 2023 году придется иначе заполнять следующие поля:
104 ─ КБК, напрямую соответствующий платежу;
КПП плательщика ─ код плательщика, который перечисляет сумму, а банки указывают показатель, соответствующий переводу, не зачисленному получателю, а назначенного к возврату;
105 необходим для отражения ОКТМО;
в 106 ─ 109 пишут «0», а при отражении иного значения налоговики самостоятельно определят платежное назначение;
ИНН и КПП получателя разработаны для показателей, принадлежащих администратору доходов бюджета, который контролирует зачисления по БК;
Получателем в этой ситуации выступает Казначейство, название которого надо указать в сокращенной форме, в скобках пишут название администратора доходов;
Назначение платежа ─ для дополнительных данных, благодаря которым получится подробно идентифицировать перечисление;
в 101 пишут цифру «01» или «13».
Согласно Приложению № 1 к письму ФНС № 8-8-02/0048, в список сумм, которые не включены в ЕНП, входят почти все госпошлины, лицензионные сборы, задолженности, переплаты, а также иные регулярные поступления. А НДФЛ здесь учитывают только в виде фиксированного платежа.
Суммы, входящие в ЕНП
С 1 января 2023 года изменили бланк квитанции для начислений, входящих в ЕНП. Перечень таких сумм широк.
В основном туда включают налог с дохода, страхвзносы, пени, штрафы, НДФЛ, некоторые акцизы и подобное.
Поэтому пришлось подкорректировать нормы для правильного формирования документа. Так, плательщик обязан указать в реквизитах:
104 ─ КБК единого платежа;
КПП ─ цифру «0», но суммы от иностранных предприятий, работающих в России, перечисляют по КПП налогоплательщика;
105 ─ число «0»либо ОКТМО, состоящий из 8 цифр;
106─109 ─ цифру «0», но если написать другой показатель, то ФНС самостоятельно определит принадлежность к ЕНС;
ИНН и КПП получателя ─ ИНН и КПП местной инспекции, контролирующей источники восполнения дефицита госказны;
Получатель ─ сокращенное название Казначейства, а в скобках пишут название упомянутой ФНС;
Назначение платежа ─ дополнительную информацию для определения назначения платежа;
101 ─ цифру «01», хотя банки должны указывать число «27».
Платежи, указанные в отчете об исчисленных суммах
Форма платежного поручения для начислений, которые формируют уведомление о рассчитанных суммах, претерпела минимальные корректировки, касающиеся порядка формирования квитанции.
Их опубликовали в приказе Минфина № 199н.
Так, с 11 февраля организации обязаны учитывать особенности при заполнении следующих реквизитов:
104 нужен для КБК, совпадающего с кодом из уведомления;
в КПП плательщика указывают код плательщика, за которого совершают перевод;
105 предназначен для уточнения ОКТМО;
в полях 106, 108 и 109 пишут цифру «0», а при уточнении иного числа ФНС сама определит тип платежа;
107 необходим для отражения налогового периода;
ИНН и КПП получателя ─ для данных об уполномоченной местной ФНС, регулирующей ликвидацию бюджетного дефицита;
Получатель ─ в данном случае это Казначейство, а в скобках пишут название уполномоченной инспекции;
в поле Платежное назначение уточняют детали, которые помогут в определении цели перевода;
в 101 указывают цифру «02».
Напомним, платежное поручение такого формата заполняют только те юрлица, предприниматели, руководители КФХ и адвокаты, которые сдают отчеты об исчисленных суммах.