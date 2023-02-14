ЕНП (единый налоговый платеж)

Новый порядок заполнения налоговых платежек

11 февраля 2023 года вступили в силу новые правила заполнения платежных поручений по перечислению ЕНП, сумм, которые не входят в единый платеж, а также переводов, формирующих уведомление об исчисленных суммах. Помимо этого, ФНС с Минфином согласовали и утвердили бланки квитанций для каждого перевода индивидуально.

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Новый порядок заполнения налоговых платежек
Иллюстрация: fabrikasimf/freepik

Представители ФНС сообщили, что с 11 февраля 2023 года платежки для оплаты взносов и сборов придется заполнять по новым правилам.

При этом порядок формирования коснулся всех видов квитанций ─ входящих и не входящих в состав ЕНП, а также перечислений, формирующих уведомление о рассчитанных платежах.

Поправки опубликованы в приказе Минфина № 199н, к которому приложили порядок указания сведений, подтверждающих плательщика и его данные.

Перечисления, не включенные в ЕНП

Бланк платежки для указания сумм, которые не включены в ЕНП, в целом остался прежним.

Однако, в 2023 году придется иначе заполнять следующие поля:

  • 104 ─ КБК, напрямую соответствующий платежу;

  • КПП плательщика ─ код плательщика, который перечисляет сумму, а банки указывают показатель, соответствующий переводу, не зачисленному получателю, а назначенного к возврату;

  • 105 необходим для отражения ОКТМО;

  • в 106 ─ 109 пишут «0», а при отражении иного значения налоговики самостоятельно определят платежное назначение;

  • ИНН и КПП получателя разработаны для показателей, принадлежащих администратору доходов бюджета, который контролирует зачисления по БК;

  • Получателем в этой ситуации выступает Казначейство, название которого надо указать в сокращенной форме, в скобках пишут название администратора доходов;

  • Назначение платежа ─ для дополнительных данных, благодаря которым получится подробно идентифицировать перечисление;

  • в 101 пишут цифру «01» или «13».

Согласно Приложению № 1 к письму ФНС № 8-8-02/0048, в список сумм, которые не включены в ЕНП, входят почти все госпошлины, лицензионные сборы, задолженности, переплаты, а также иные регулярные поступления. А НДФЛ здесь учитывают только в виде фиксированного платежа.

Суммы, входящие в ЕНП

С 1 января 2023 года изменили бланк квитанции для начислений, входящих в ЕНП. Перечень таких сумм широк.

В основном туда включают налог с дохода, страхвзносы, пени, штрафы, НДФЛ, некоторые акцизы и подобное.

Поэтому пришлось подкорректировать нормы для правильного формирования документа. Так, плательщик обязан указать в реквизитах:

  • 104 ─ КБК единого платежа;

  • КПП ─ цифру «0», но суммы от иностранных предприятий, работающих в России, перечисляют по КПП налогоплательщика;

  • 105 ─ число «0»либо ОКТМО, состоящий из 8 цифр;

  • 106─109 ─ цифру «0», но если написать другой показатель, то ФНС самостоятельно определит принадлежность к ЕНС;

  • ИНН и КПП получателя ─ ИНН и КПП местной инспекции, контролирующей источники восполнения дефицита госказны;

  • Получатель ─ сокращенное название Казначейства, а в скобках пишут название упомянутой ФНС;

  • Назначение платежа ─ дополнительную информацию для определения назначения платежа;

  • 101 ─ цифру «01», хотя банки должны указывать число «27».

Платежи, указанные в отчете об исчисленных суммах

Форма платежного поручения для начислений, которые формируют уведомление о рассчитанных суммах, претерпела минимальные корректировки, касающиеся порядка формирования квитанции.

Их опубликовали в приказе Минфина № 199н.

Так, с 11 февраля организации обязаны учитывать особенности при заполнении следующих реквизитов:

  • 104 нужен для КБК, совпадающего с кодом из уведомления;

  • в КПП плательщика указывают код плательщика, за которого совершают перевод;

  • 105 предназначен для уточнения ОКТМО;

  • в полях 106, 108 и 109 пишут цифру «0», а при уточнении иного числа ФНС сама определит тип платежа;

  • 107 необходим для отражения налогового периода;

  • ИНН и КПП получателя ─ для данных об уполномоченной местной ФНС, регулирующей ликвидацию бюджетного дефицита;

  • Получатель ─ в данном случае это Казначейство, а в скобках пишут название уполномоченной инспекции;

  • в поле Платежное назначение уточняют детали, которые помогут в определении цели перевода;

  • в 101 указывают цифру «02».

Напомним, платежное поручение такого формата заполняют только те юрлица, предприниматели, руководители КФХ и адвокаты, которые сдают отчеты об исчисленных суммах.

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