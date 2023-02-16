Уточненный баланс: сдают или нет в 2023 году?

От ошибок никто не застрахован. И от ошибок в бухгалтерской отчетности тоже.

Давайте разберемся, как их исправлять. А самое главное, узнаем, сдают ли уточненный баланс.

Порядок действий

Порядок действий при исправлении ошибок в бухгалтерской отчетности прописан в ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (утв. приказом Минфина от 28.06.2010 № 63н).

Прежде всего, он зависит от того, существенная ошибка или нет. Уровень существенности компания устанавливает сама и закрепляет в своей учетной политике.

Несущественные ошибки исправляют в месяце, когда их нашли (п. 14 ПБУ 22/2010). Сообщать о корректировках по инстанциям не требуется.

На порядок исправления существенных ошибок влияет период их обнаружения: это может быть год совершения ошибки или следующий год.

Во втором случае важно, произошло это до или после подписания отчетности, представления ее внешним пользователям, утверждения.

Этот порядок мы и рассмотрим далее. Начнем с действий с утвержденной отчетностью.

Не забывайте утверждать отчетность, иначе фирму могут оштрафовать на крупную сумму.

Отчетность подписана, представлена внешним пользователям (в ИФНС, акционерам или участникам) и утверждена

В бухучет исправления вносятся в периоде обнаружения ошибки. Как правило, исправления вносят через счет 84. Порядок исправлений описан в п. 9 ПБУ 22/2010.

Утвержденная бухгалтерская отчетность не пересматривается и повторно никому из пользователей не представляется.

При этом сведения об ошибке (характер и суммы корректировок) потребуется раскрыть в пояснениях к отчетности за период обнаружения и исправления ошибки (пп. 10, 15 ПБУ 22/2010).

Отчетность подписана, представлена внешним пользователям, но не утверждена

В бухучете исправления проводят декабрем года совершения ошибки.

При этом составляется пересмотренная отчетность. Проще говоря, отчетность с ошибкой заменяется на правильную.

Эта пересмотренная отчетность заново представляется по всем адресам, куда попала ошибочная.

В пересмотренной отчетности нужно указать, что она заменяет первоначально представленную, и пояснить основания для пересмотра.

Представить пересмотренную отчетность пользователям нужно в разумные сроки после внесения в нее исправлений (п. 8 ПБУ 22/2010).

Отчетность подписана, но не представлена и не утверждена

Корректировки в бухучет вносятся декабрем года совершения ошибки.

Отчетность нужно сформировать заново и переподписать ее у руководителя (п. 7 ПБУ 22/2010).

Пользователям вы представите уже правильную отчетность. Полагаем, так же можно поступить и с несущественными ошибками.

Ошибку выявили до подписания отчетности

Если это произошло до конца года совершения ошибки, исправления вносятся в месяце обнаружения ошибки, если по окончании года – в декабре.

Отчетность формируется по верным данным. Существенность ошибки в данном случае значения не имеет (пп. 5, 6 ПБУ 22/2010).

Организации, которые вправе применять упрощенные бухучет и отчетность, могут исправлять существенные ошибки прошлых лет, в т. ч. выявленные после утверждения отчетности, в том же порядке, который предусмотрен для исправления несущественных, т. е. без ретроспективного пересчета (п. 9 ПБУ 22/2010).