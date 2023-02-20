Как рассчитать финансовую подушку безопасности в 2023 году

Не все понимают, как правильно рассчитать сумму на чёрный день. В статье мы расскажем об алгоритме.

Учет доходов и расходов

Одним достаточно 15 тысяч рублей в месяц на жизнь, другим будет мало и 100 тысяч. По этой причине финансовая подушка безопасности рассчитывается индивидуально.

Первое, с чего нужно начать при формировании финансовой подушки безопасности, – это взять в руки калькулятор. С его помощью считаем расходы за один полный месяц.

Есть два способа это сделать:

записываем все траты в блокнот, после чего выводим общую сумму,

фиксируем баланс на банковской карте в начале месяца, тратим деньги только с неё и в конце месяца получаем результат.

При подсчёте расходов важно не забывать об обязательных платежах – по кредитам, на аренду жилья, квартплату, сотовую связь, интернет и т. д. Стоит включать также автомобильные штрафы, сервисы по подписке, налоги и даже долг соседу.

Чем честнее мы посчитаем расходы, тем предсказуемее и, соответственно, безопаснее будет будущее.

Если в планах – сформировать подушку безопасности для семьи, то стоит учитывать доходы и расходы всех её членов.

Если планируется пополнение, то важно включить предполагаемые дополнительные расходы, связанные с рождением ребёнка: коляска, кроватка, подгузники и т. д.

Помощники в подсчете расходов

Помочь в анализе расходов может также специальный раздел банковского приложения.

Алгоритмы для удобства даже группируют траты по разделам: одежда и обувь, супермаркеты, такси и т. д. Иметь перед глазами такую градацию полезно.

Так можно заметить, например, что траты на такси или развлечения высоки, и снизить расходы по этим направлениям.

Пример того, как выглядят расходы в банковском приложении

Также существуют различные мобильные приложения, которые помогают фиксировать расходы, что избавляет от необходимости вручную вносить каждый платёж и покупку.

Самые популярные приложения: Wallet, Monefy, Финансы, Расходы ОК, Дзен-мани и др. Будьте внимательны, некоторые приложения платные.

Иногда такое приложение можно синхронизировать с онлайн-банком. Каждая трата по карте будет автоматически заноситься в приложение.

Такие приложения также удобны тем, что в них можно вести учёт расходов всей семьи и при необходимости запрашивать отчёт.

Размер подушки безопасности

После того как траты посчитаны, принимаем решение о размере подушки безопасности. Оптимальной считается следующая формула:

Средние траты за месяц × 3-6 месяцев = финансовая подушка безопасности.

Конечно, чем больше подушка безопасности, тем лучше. Однако решение всё же стоит принимать индивидуально.

К примеру, человек, у которого несколько источников дохода (работа по основному трудовому договору, работа по договору о совместительстве, деньги со сдачи квартиру в аренду), может позволить себе резерв на три месяца.

При этом человеку, который живёт на одну зарплату и каждый месяц платит за ипотеку, лучше формировать финансовую подушку безопасности на 6 месяцев.

Также размер сбережений на чёрный день зависит от терпимости к риску.

Если источников пополнения семейного бюджета несколько и вероятность потери сразу всех доходов не высока, но при этом человек чувствует себя тревожно с денежным запасом на 3 месяца, то лучше довести сумму до психологически спокойной отметки.

Пример:

У жительницы Самары Ольги Д. два источника дохода: зарплата и средства от продажи собственных картин (непостоянный доход). Сумма расходов в месяц составляет около 30 000 рублей.

Ольга Д. решила, что ей будет достаточно хранить резерв на 5 месяцев на случай болезни или потери доходов. Таким образом, финансовая подушка самарчанки составит 150 000 рублей.

Со временем расходы могут увеличиться из-за инфляции, переезда или других причин.

Хотя бы раз в год нужно проверять, достаточно ли подушки, чтобы покрывать расходы за месяц при сохранении тех же сроков резерва. Если нет, подушку нужно увеличить.