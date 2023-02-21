Как оказывать первую помощь на производстве. Что должны знать ваши работники

В этом материале приводим официальный Универсальный алгоритм оказания первой помощи 2023 года, утверждённый Минздравом.

Как применять

Универсальным алгоритмом оказания первой помощи Минздрав утвердил 23.11.2022 и привёл его в своём письме от 20.01.2023 № 30-2/И/2-791 в виде схемы-рисунка и этапов в таблице.

В первую очередь это было сделано для развития системы подготовки населения и сотрудников экстренных оперативных служб по оказанию первой помощи.

Алгоритм устанавливает последовательность выполнения мероприятий по оказанию первой помощи.

Он основан на положениях закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Сам перечень мероприятий по оказанию первой помощи при различных состояниях закреплён приказом Минздрава от 04.05.2012 № 477н.

Минздрав предлагает руководствоваться приведённым ниже алгоритмом в работе по обучению оказанию первой помощи:

лиц, обязанных ее оказывать в соответствии с законом или со специальными правилами;

других лиц, которые вправе ее оказывать, в т. ч. в рамках обученияпо охране труда.

Универсальным алгоритм оказания первой помощи

Минздрав подчёркивает, что перечень мероприятий Универсального алгоритма оказания первой помощи является типовым.

Временные параметры, необходимые для выполнения мероприятий, определяют с учетом конкретных условий оказания первой помощи.

Пункт алгоритма Меры реагирования Срок 1 Проводят оценку обстановки и обеспечивают безопасные условия для оказания первой помощи: определяют угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; определяют угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего; устраняют угрожающие факторы для жизни и здоровья; прекращают действие повреждающих факторов на пострадавшего; оценивают количество пострадавших (при необходимости); извлекают пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест (при необходимости); перемещают пострадавшего (при необходимости). Определяется в зависимости от обстоятельств происшествия 2 Определяют наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания переходят к п. 7 Алгоритма. При отсутствии сознания переходят к п. 3 Алгоритма. 5 секунд 3 Восстанавливают проходимость дыхательных путей: запрокидывают голову с подъемом подбородка; выдвигают нижнюю челюсть. Определяют признаки жизни: определяют наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; определяют наличие кровообращения путем проверки пульса на магистральных артериях (одновременно с определением дыхания и при наличии соответствующей подготовки). При наличии дыхания переходят к п. 6 Алгоритма; при отсутствии дыхания переходят к п. 4 Алгоритма. 2 секунды 10 секунд 4 Вызывают скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом (по тел. 103 или 112, привлекая помощника или с использованием громкой связи на телефоне) 1 минута 5 Начинают проведение базовой середечно-легочной реанимации путем чередования: давления руками на грудину пострадавшего; искусственного дыхания «Рот ко рту» или «Рот к носу» с использованием устройств для искусственного дыхания. При появлении признаков жизни переходят к п. 6 Алгоритма. До появления признаков жизни, приезда выездной бригады скорой медицинской помощи или других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с законом или со специальным правилом, или до появления чувства собственной усталости, не позволяющей продолжать сердечно-легочную реанимацию 6 При появлении (наличии) признаков жизни выполняют мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей одним или несколькими способами: придают устойчивое боковое положение;

запрокидывают голову с подъемом подбородка;

выдвигают нижнюю челюсть. 20 секунд 7 Проводят обзорный осмотр пострадавшего и осуществляют мероприятия по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькоми способами: наложением давящей повязки

пальцевым прижатием артерии;

прямым давлением на рану;

максимальным сгибанием конечности в суставе;

наложением жгута. Определяется наличием и видом кровотечения, а также методами его остановки 8 Проводят подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, осуществляют вызов скорой медицинской помощи (если она не была вызвана ранее) и мероприятия по оказанию первой помощи: проводят осмотр головы; проводят осмотр шеи; проводят осмотр груди; проводят осмотр спины; проводят осмотр живота и таза; проводят осмотр конечностей; накладывают повязки при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионную (герметизирующую) при ранении грудной клетки; проводят иммобилизацию (с помощью подручных средств, аутоиммобилизацию, с использованием изделий медицинского назначения); фиксируют шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием изделий медицинского назначения); прекращают воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывают желудок путем приема воды и вызывания рвоты, удаляют с поврежденной поверхности и промывают поврежденные поверхности проточной водой); проводят местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур или теплового излучения; проводят термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур. Определяется наличием и характером травм, отравлений и прочих состояний, требующих оказания первой помощи 9 Придают пострадавшему оптимальное положение тела 1 минута 10 Постоянно контролируют состояние пострадавшего (наличие сознания, дыхания и кровообращения) и оказывают психологическую поддержку. Определяется временем прибытия выездной бригады скорой медицинской помощи 11 Передают пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с законом или со специальным правилом при их прибытии, сообщают необходимую информацию. 1 минута

Уточним, что требования к комплектации медицинскими изделиями аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи утверждены различными приказами Минздрава, большинство из которых были приняты в 2020 году.