Общество

Как оказывать первую помощь на производстве. Что должны знать ваши работники

Каждый должен уметь оказывать первую помощь пострадавшему. А некоторые лица и работники обязаны это уметь делать в силу требований закона. В том числе в рамках обучения по охране труда.

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Как оказывать первую помощь на производстве. Что должны знать ваши работники
Иллюстрация: freepik/freepik

В этом материале приводим официальный Универсальный алгоритм оказания первой помощи 2023 года, утверждённый Минздравом.

Как применять

Универсальным алгоритмом оказания первой помощи Минздрав утвердил 23.11.2022 и привёл его в своём письме от 20.01.2023 № 30-2/И/2-791 в виде схемы-рисунка и этапов в таблице.

В первую очередь это было сделано для развития системы подготовки населения и сотрудников экстренных оперативных служб по оказанию первой помощи.

Алгоритм устанавливает последовательность выполнения мероприятий по оказанию первой помощи.

Он основан на положениях закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Сам перечень мероприятий по оказанию первой помощи при различных состояниях закреплён приказом Минздрава от 04.05.2012 № 477н.

Минздрав предлагает руководствоваться приведённым ниже алгоритмом в работе по обучению оказанию первой помощи:

  • лиц, обязанных ее оказывать в соответствии с законом или со специальными правилами;

  • других лиц, которые вправе ее оказывать, в т. ч. в рамках обученияпо охране труда.

Универсальный алгорит 1 помощи.png

Универсальным алгоритм оказания первой помощи

Минздрав подчёркивает, что перечень мероприятий Универсального алгоритма оказания первой помощи является типовым.

Временные параметры, необходимые для выполнения мероприятий, определяют с учетом конкретных условий оказания первой помощи.

Пункт алгоритма

Меры реагирования

Срок

1

Проводят оценку обстановки и обеспечивают безопасные условия для оказания первой помощи:

  1. определяют угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья;
  2. определяют угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего;
  3. устраняют угрожающие факторы для жизни и здоровья;
  4. прекращают действие повреждающих факторов на пострадавшего;
  5. оценивают количество пострадавших (при необходимости);
  6. извлекают пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест (при необходимости);
  7. перемещают пострадавшего (при необходимости).

Определяется в зависимости от обстоятельств происшествия

2

Определяют наличие сознания у пострадавшего.

При наличии сознания переходят к п. 7 Алгоритма. При отсутствии сознания переходят к п. 3 Алгоритма.

5 секунд

3

Восстанавливают проходимость дыхательных путей:

  1. запрокидывают голову с подъемом подбородка;
  2. выдвигают нижнюю челюсть.

 

Определяют признаки жизни:

  1. определяют наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;
  2. определяют наличие кровообращения путем проверки пульса на магистральных артериях (одновременно с определением дыхания и при наличии соответствующей подготовки).

При наличии дыхания переходят к п. 6 Алгоритма; при отсутствии дыхания переходят к п. 4 Алгоритма.

2 секунды

 

 

 

 

 

10 секунд

4

Вызывают скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом (по тел. 103 или 112, привлекая помощника или с использованием громкой связи на телефоне)

1 минута

5

Начинают проведение базовой середечно-легочной реанимации путем чередования:

  1. давления руками на грудину пострадавшего;
  2. искусственного дыхания «Рот ко рту» или «Рот к носу» с использованием устройств для искусственного дыхания.

При появлении признаков жизни переходят к п. 6 Алгоритма.

До появления признаков жизни, приезда выездной бригады скорой медицинской помощи или других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с законом или со специальным правилом, или до появления чувства собственной усталости, не позволяющей продолжать сердечно-легочную реанимацию

6

При появлении (наличии) признаков жизни выполняют мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей одним или несколькими способами:

  • придают устойчивое боковое положение;
  • запрокидывают голову с подъемом подбородка;
  • выдвигают нижнюю челюсть.

20 секунд

7

Проводят обзорный осмотр пострадавшего и осуществляют мероприятия по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькоми способами:

  • наложением давящей повязки
  • пальцевым прижатием артерии;
  • прямым давлением на рану;
  • максимальным сгибанием конечности в суставе;
  • наложением жгута.

Определяется наличием и видом кровотечения, а также методами его остановки

8

Проводят подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, осуществляют вызов скорой медицинской помощи (если она не была вызвана ранее) и мероприятия по оказанию первой помощи:

  1. проводят осмотр головы;
  2. проводят осмотр шеи;
  3. проводят осмотр груди;
  4. проводят осмотр спины;
  5. проводят осмотр живота и таза;
  6. проводят осмотр конечностей;
  7. накладывают повязки при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионную (герметизирующую) при ранении грудной клетки;
  8. проводят иммобилизацию (с помощью подручных средств, аутоиммобилизацию, с использованием изделий медицинского назначения);
  9. фиксируют шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием изделий медицинского назначения);
  10. прекращают воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывают желудок путем приема воды и вызывания рвоты, удаляют с поврежденной поверхности и промывают поврежденные поверхности проточной водой);
  11. проводят местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур или теплового излучения;
  12. проводят термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур.

Определяется наличием и характером травм, отравлений и прочих состояний, требующих оказания первой помощи

9

Придают пострадавшему оптимальное положение тела

1 минута

10

Постоянно контролируют состояние пострадавшего (наличие сознания, дыхания и кровообращения) и оказывают психологическую поддержку.

Определяется временем прибытия выездной бригады скорой медицинской помощи

11

Передают пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с законом или со специальным правилом при их прибытии, сообщают необходимую информацию.

1 минута

Уточним, что требования к комплектации медицинскими изделиями аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи утверждены различными приказами Минздрава, большинство из которых были приняты в 2020 году.

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