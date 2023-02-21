Как оказывать первую помощь на производстве. Что должны знать ваши работники

В этом материале приводим официальный Универсальный алгоритм оказания первой помощи 2023 года, утверждённый Минздравом.
Как применять
Универсальным алгоритмом оказания первой помощи Минздрав утвердил 23.11.2022 и привёл его в своём письме от 20.01.2023 № 30-2/И/2-791 в виде схемы-рисунка и этапов в таблице.
В первую очередь это было сделано для развития системы подготовки населения и сотрудников экстренных оперативных служб по оказанию первой помощи.
Алгоритм устанавливает последовательность выполнения мероприятий по оказанию первой помощи.
Он основан на положениях закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Сам перечень мероприятий по оказанию первой помощи при различных состояниях закреплён приказом Минздрава от 04.05.2012 № 477н.
Минздрав предлагает руководствоваться приведённым ниже алгоритмом в работе по обучению оказанию первой помощи:
лиц, обязанных ее оказывать в соответствии с законом или со специальными правилами;
других лиц, которые вправе ее оказывать, в т. ч. в рамках обученияпо охране труда.
Минздрав подчёркивает, что перечень мероприятий Универсального алгоритма оказания первой помощи является типовым.
Временные параметры, необходимые для выполнения мероприятий, определяют с учетом конкретных условий оказания первой помощи.
Пункт алгоритма
Меры реагирования
Срок
1
Проводят оценку обстановки и обеспечивают безопасные условия для оказания первой помощи:
Определяется в зависимости от обстоятельств происшествия
2
Определяют наличие сознания у пострадавшего.
При наличии сознания переходят к п. 7 Алгоритма. При отсутствии сознания переходят к п. 3 Алгоритма.
5 секунд
3
Восстанавливают проходимость дыхательных путей:
Определяют признаки жизни:
При наличии дыхания переходят к п. 6 Алгоритма; при отсутствии дыхания переходят к п. 4 Алгоритма.
2 секунды
10 секунд
4
Вызывают скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом (по тел. 103 или 112, привлекая помощника или с использованием громкой связи на телефоне)
1 минута
5
Начинают проведение базовой середечно-легочной реанимации путем чередования:
При появлении признаков жизни переходят к п. 6 Алгоритма.
До появления признаков жизни, приезда выездной бригады скорой медицинской помощи или других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с законом или со специальным правилом, или до появления чувства собственной усталости, не позволяющей продолжать сердечно-легочную реанимацию
6
При появлении (наличии) признаков жизни выполняют мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей одним или несколькими способами:
20 секунд
7
Проводят обзорный осмотр пострадавшего и осуществляют мероприятия по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькоми способами:
Определяется наличием и видом кровотечения, а также методами его остановки
8
Проводят подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, осуществляют вызов скорой медицинской помощи (если она не была вызвана ранее) и мероприятия по оказанию первой помощи:
Определяется наличием и характером травм, отравлений и прочих состояний, требующих оказания первой помощи
9
Придают пострадавшему оптимальное положение тела
1 минута
10
Постоянно контролируют состояние пострадавшего (наличие сознания, дыхания и кровообращения) и оказывают психологическую поддержку.
Определяется временем прибытия выездной бригады скорой медицинской помощи
11
Передают пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с законом или со специальным правилом при их прибытии, сообщают необходимую информацию.
1 минута
Уточним, что требования к комплектации медицинскими изделиями аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи утверждены различными приказами Минздрава, большинство из которых были приняты в 2020 году.