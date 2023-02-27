Три изменения, которые ждут собственников квартир в марте 2023 года

Разберем подробнее, в чем они заключаются.

Вводится новый порядок определения нормативов потребления коммунальных ресурсов на содержание общедомового имущества

С 1 марта вступает в силу Постановление Правительства от 13 сентября 2022 года № 1598, которое утверждает новые формулы расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Раньше они рассчитывались с учетом мощности подключаемого оборудования и удельного расхода ресурсов.

Новые правила ставят в приоритет т. н. метод аналога, который основывается на фактических показаниях счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями в аналогичной климатической зоне.

Проще говоря, теперь норматив потребления будет составлять ровно столько, сколько потребляют ресурсов на содержание общего имущества в другом точно таком же доме (прежде всего, это касается воды и электричества).

Из комментариев специалистов в области ЖКХ следует, что новые правила позволят приблизить действующие значения нормативов к реальным цифрам фактического потребления коммунальных услуг – и, скорее всего, это выразится в повышении нормативов (а значит, и счетов за содержание общего имущества дома).

Действительно, если сравнить старую и новую редакции формул расчета норматива расхода горячей и холодной воды в доме, то раньше из общей площади дома вычиталась площадь машинных отделений, лифтов, мусоросборников, техподполья и пожарных выходов, а теперь в формуле учитывается вся площадь общедомового имущества (п. 27 постановления Правительства от 23 мая 2006 г. № 306).

Перерасчет платы за общедомовое имущество за прошлый год

Март завершает первый квартал этого года – а это значит, что управляющие организации обязаны закончить в этом месяце перерасчет платы за содержание общедомового имущества.

Дело в том, что по новым правилам, которые были введены с 1 сентября 2022 (постановление Правительства от 03.02.2022 № 92), при наличии общедомового счетчика соответствующий коммунальный ресурс будет оплачиваться в течение года по нормативу потребления.

В первом квартале следующего года будет производиться перерасчет с учетом суммарных показаний общедомового счетчика за прошлый год. И если эти показания будут больше, чем норматив потребления, жильцам придется доплатить разницу.

Минстрой недавно выпустил разъяснения, что при проведении перерасчета в 1 квартале 2023 года следует учитывать платежи и данные счетчика за весь 2022 год – несмотря на то, что новые правила были введены только с 1 сентября 2022 года (письмо Минстроя от 03.02.2023 № 2872-ОГ/00).

Работы и услуги, которые относятся к капитальному ремонту дома, будут определять региональные власти

В ст. 166 ЖК перечисляются работы и услуги, которые относятся к капитальному ремонту дома – это: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт и машинных помещений, ремонт крыши, общедомовых подвальных помещений и фундамента дома.

Соответственно, они оплачиваются из средств, собранных на капремонт дома, исходя из минимального размера взноса по конкретному региону.

С 1 марта перечень услуг и работ по капремонту для каждого региона будет утверждаться властями субъекта РФ (закон от 07.10.2022 № 378-ФЗ).

По своему усмотрению регионы могут включить в этот перечень другие работы и услуги – в частности, по утеплению фасада дома, по установке общедомовых счетчиков, а также системы «умных счетчиков».

Также с 1 марта нельзя будет оплатить стоимость капремонта дома без подписи представителей муниципальной администрации и собственников помещений дома (если капремонт проводился на основании решения собственников).

Раньше требовалось только согласование акта, без подписи (закон от 16.04.2022 № 100-ФЗ).