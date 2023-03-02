Право

Как оформить доли по материнскому капиталу

При приобретении жилья с оплатой маткапиталом возникает обязанность выделения в праве собственности на приобретенную недвижимость долей всем: как совершеннолетним, так и несовершеннолетним членам семьи.

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Как оформить доли по материнскому капиталу
Иллюстрация: Михаил Калегин/unsplash

Как оформить доли по материнскому капиталу и определить их величину? Обратимся к законодательству.

Можно ли разделить маткапитал между детьми

Поддержка государством оказывается всем членам семьи, и при приобретении жилья за счет материнского капитала необходимо оформление долей и детям, и родителям.

Но родители вправе потом переоформить свою часть недвижимости на детей.

Права детей на маткапитал

В силу нормы ч. 4 ст. 10 закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ дом или квартира, приобретенные с господдержкой, переходят в собственность детей и родителей с указанием размера долей каждого по соглашению.

Право на часть недвижимости имеют все дети получателя сертификата, вне зависимости от того, чье рождение повлекло за собой право на материнский капитал.

Право всех членов семьи регистрируется вне зависимости от того, как недвижимость приобреталась:

  • с использованием заемных средств;

  • через долевое участие в строительстве; без оформления ипотеки.

Как разделить маткапитал на доли

Оформление долевой собственности в жилом помещении, приобретенном с использованием средств маткапитала, осуществляется путем заключения соглашения.

Дать доли детям по материнскому капиталу необходимо в срок, не превышающий полгода после приобретения права на жилище и снятия всех обременений, если они были.

Законодательство не определяет формулу разделения жилья при оформлении долевой собственности.

По общему правилу сумма маткапитала делится поровну между всеми членами семьи.

Пример

Семья из 5 человек приобрела квартиру стоимостью 4 млн руб., из которых 500 тыс. руб. – средства маткапитала. Разделу подлежат только средства господдержки: 500 000 руб./ 5 человек = 100 000 руб.

Таким образом, необходимо оформить собственность всем членам семьи в размере 1/40 каждому (100 000 / 4 000 000). Оставшуюся часть семья вправе оставить в совместной собственности родителей либо полностью перевести в долевую.

Родители вправе оформить доли на детей материнского капитала в размере, превышающем приходящуюся на них часть маткапитала.

Как оформить выделение долей

Чтобы оформить собственность на детей на материнский капитал, не обязательно обращаться к нотариусу.

Доли в мат капитале про нотариуса.jpg

Письмо Минюста от 15.07.2020 № 12/79244-МБ

Алгоритм выделения выглядит следующим образом:

Шаг 1. Подготовить соглашение.

Если участниками долевой собственности становятся и родители, то необходимо нотариальное удостоверение сделки.

Шаг 2. Оплатить пошлину.

Шаг 3. Предоставить в Росреестр пакет документов:

  • соглашение;

  • документы, удостоверяющие личность супругов;

  • свидетельства о рождении;

  • свидетельство о браке;

  • документ, подтверждающий права на объект недвижимости;

  • иные документы, необходимые для регистрации.

Варианты, как подать документы, следующие:

  • обратиться непосредственно в офис регистрирующего органа;

  • через МФЦ;

  • через портал Госуслуг или официальный сайт Росреестра;

  • заказным почтовым отправлением с описью вложения.

С даты принятия документов регистрирующим органом оформление займет 7 рабочих дней.

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