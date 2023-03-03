Дебиторская задолженность

Как правильно в 1С посмотреть дебиторскую задолженность

Как в 1С посмотреть дебиторскую задолженность? Вопрос может возникнуть и у бухгалтера-новичка, и у опытного специалиста, осваивающего новое для него ПО.

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Как правильно в 1С посмотреть дебиторскую задолженность
Иллюстрация: freepik/freepik

Отвечаем на него в этом материале.

Какие отчеты по дебиторке есть в 1С

В программе «1С 8» (далее мы будем рассматривать эту версию программы как наиболее актуальную и распространенную) существует большое количество различных отчетов, в которых можно увидеть состояние дебиторской задолженности контрагентов.

Условно их можно поделить на 2 группы:

Бухгалтерские – это те отчеты и документы, которые применяют в повседневной практике бухгалтеры, отвечающие за ведение расчетов либо за ведение учета в целом по предприятию (главбухи и замы). В качестве примеров можно привести:

  • Оборотно-сальдовую ведомость (далее – ОСВ) по счетам учета расчетов с контрагентами (счета 60, 62, 76 Плана счетов, утвержденного приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н). Вход в ОСВ возможен через:

    • меню «Рабочий стол» – «ОСВ по счету» (выбрать из списка);

    • меню «Покупки и продажи» – «Стандартные отчеты» – «ОСВ по счету» (выбрать из списка).

Нажав в открывшейся форме отчета на кнопку «Показать настройки», можно формировать отчет по своему желанию в разрезах:

  • группировки – по контрагентам, договорам, расчетным документам (например, выставленным счетам);

  • отбора – из перечисленных выше групп можно выбирать только интересующих контрагентов;

  • показателей – например, по развернутому сальдо (удобно для тех партнеров, у которых могут быть как дебетовые, так и кредитовые сальдо единовременно).

  • Акт сверки с контрагентом. Меню «Покупки и продажи» – «Расчеты с контрагентами» – «Акт сверки расчетов». В данном документе можно увидеть все данные, которые есть в учете по конкретному дебитору, включая суммы отгрузок, оплат и взаимозачетов.

Управленческие отчеты или отчеты для руководства. Меню этих отчетов носит название «Руководителю». В меню есть подгруппы отчетов:

  • «Расчеты с поставщиками»;

  • «Расчеты с покупателями».

В этих подгруппах представлены сводные аналитические отчеты по группам задолженностей.

Создатели «1С» посчитали, что нужны они в первую очередь менеджменту предприятия, однако ничто не мешает пользоваться ими и другим сотрудникам.

О некоторых сводных отчетах поговорим подробнее.

Как выполнять отслеживание задолженности по срокам долга

По срокам можно отслеживать задолженности поставщиков и покупателей.

Поскольку дебиторская задолженность чаще образуется по группе покупателей, рассмотрим отчет на ее примере.

По поставщикам тоже может появляться дебиторка, например, когда они работают по предоплате. Тогда по ним можно формировать отчет через «Расчеты с поставщиками».

Выход в отчет:

Меню «Руководителю» – подгруппа «Расчеты с покупателями» – отчет «Задолженность покупателей по срокам долга».

Появившуюся форму отчета необходимо настроить – пройти по кнопке «Показать настройки» и установить:

  • Интервалы, в которых нужно сформировать отчет (распределить задолженности), например:

    • срок долга до 7 дней;

    • срок долга от 8 до 15 дней и так далее.

Значения можно ставить любые, добавляя или удаляя строки с интервалами во вкладке настроек отчета.

  • Группировку (по аналогии с бухгалтерскими отчетами).

  • Отбор (по аналогии с бухгалтерскими отчетами).

Единожды установленные параметры отчета можно зафиксировать, чтобы далее отчет автоматически строился по указанным принципам. Для этого, не выходя из меню настроек, следует нажать кнопку «Сохранить настройки».

После установки настроек задаем дату, на которую следует сформировать отчет, и нажимаем «Сформировать».

В получившейся таблице данные по долгам будут разнесены по столбцам с назначенными интервалами задолженности.

Отчет можно представить в виде сводной диаграммы по назначенным интервалам возникновения долгов.

Для этого в форме отчета в левом нижнем углу надо поставить галочку:

V

Диаграмма

Как посмотреть динамику дебиторки за период

Еще одним полезным сводным отчетом для анализа задолженности, который «работает» со сроками, является отчет по динамике дебиторки.

Он находится в той же подгруппе, что и отчет по срокам долгов.

Принцип установки настроек тоже похож на отчет по срокам. Только при установке интервала задается период из выпадающего списка: минимально – день, максимально – год.

Получившийся в итоге отчет представит дебиторскую задолженность в разрезе:

  • изменения задолженности в периоде (например, при интервале 1 день и выбранном периоде 1 месяц в отчете получится график ежедневных изменений в объеме дебетовых долгов за месяц);

  • просроченной и погашаемой в срок задолженности (просроченные долги в отчете будут выделены красным цветом).

Итоги

В «1С» существует много вариантов получения данных по дебиторской задолженности в нужном разрезе.

Если требуется детализация (по контрагенту, договору), лучше пользоваться отчетами, которые мы представили как бухгалтерские.

Если требуются сводные данные, дающие общую картину и позволяющие выполнять анализ, лучше воспользоваться отчетами из меню «Руководителю».

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