Обзоры для бухгалтера

Какие законы вступают в силу в марте

Интеграция новых регионов в правовое поле РФ, запрет на торговлю животными в неподобающих условиях, контроль за иностранными инвестициями в стратегические секторы экономики – главные новости марта.

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Какие законы вступают в силу в марте
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Об этих и других нововведениях первого месяца весны читайте в нашем материале.

1 марта

Социальное обеспечение новых регионов

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут получать пенсии, пособия и льготы, бесплатную медицинскую помощь и образование по российским законам.

Например, пенсии и надбавки к ним будут выплачиваться и индексироваться в том же объеме, что и по всей стране, появится единое пособие нуждающимся семьям с детьми, школьникам станут доступны горячее питание и бесплатные учебники, а студентам – стипендии и льготы.

Повышение акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

Акциз на сигареты с 1 марта составит не менее 3536 рублей за 1000 шт., на 1 кг табака – 8669 рублей.

Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина в 2023 году будет равен 20 рублям за 1 мл.

При этом сами электронные системы доставки никотина исключены из перечня подакцизных товаров.

Защита персональных данных владельцев недвижимости

Третьи лица не смогут получить из ЕГРН информацию о собственниках недвижимости без их согласия. Доступ сохранится у супругов, а также у сотрудников ряда госорганов и нотариусов.

Это позволит защитить персональные данные граждан от мошенников.

Порядок проведения работ в местах воинских захоронений

Земляные, дорожные и иные работы, в результате которых могут пострадать воинские захоронения, можно будет проводить только после согласования с органами местного самоуправления.

Требования к внешнему облику зданий

При строительстве или реконструкции объектов капстроительства нужно будет согласовывать их внешний облик с органами местного самоуправления.

На определенных территориях нужно будет учитывать требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства.

Их установит Правительство.

Порядок декларирования доходов региональных и муниципальных депутатов

Региональные и муниципальные депутаты, осуществляющие свою деятельность без отрыва от основного места работы (то есть не на постоянной основе), будут подавать декларации после избрания, а также если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три года.

Достоверность этой информации могут проверить.

За 180 дней отсутствия без уважительной причины в представительном органе региональных и муниципальных депутатов смогут лишить мандата.

В целях защиты персональных данных в интернете будут размещать только обобщенную информация об исполнении обязанности представлять сведения о доходах.

Эта норма распространяется также на депутатов ГД и сенаторов.

Электросамокаты и гироскутеры включат в ПДД

Средства индивидуальной мобильности будут внесены в ПДД.

Это электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства.

Максимальная скорость передвижения на них – 25 км/ч. Рассчитывать скорость движения нужно исходя из приоритета пешеходов.

Кроме того, электротранспорт, на котором можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, должен весить не более 35 кг.

Движение будут регулировать специальными дорожными знаками.

Перерасчет платы за вывоз мусора

Если граждане отсутствуют в своем жилом помещении более пяти дней подряд, они смогут заплатить меньше за услугу вывоза мусора.

Для этого нужно будет до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения обратиться в управляющую компанию или к оператору ТКО с заявлением о перерасчете, приложив подтверждающие документы (турпутевки, авиабилеты и т. п.).

Ограничение использования иностранных мессенджеров

При предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания, а также банкам и некредитным финансовым организациям запрещается использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов, персональных данных граждан и информации о переводе денежных средств.

Кроме того, через них нельзябудет делать банковские переводы.

Перечень мессенджеров определяет Роскомнадзор.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено преимущественное право на выкуп движимого имущества – например, грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники, – находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Ранее это право распространялось только на недвижимость.

Онлайн-продажа рецептурных лекарств

Начнется эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами.

Он пройдет в трех регионах – Москве, Белгородской и Московской областях – и продлится до 1 марта 2026 года. Если эксперимент пройдет успешно, практику могут распространить и на другие субъекты РФ.

Защита животных

Правительство будет утверждать требования к местам продажи домашних животных.

Это позволит защитить их от жестокого обращения в зоомагазинах и на птичьих рынках.

Запрет работать водителями такси для судимых за тяжкие преступления

Граждан с судимостью за ряд тяжких преступлений не допустят к управлению общественным транспортом и такси.

Это касается неснятой или непогашенной судимости по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, о похищении человека, грабеже, разбое, преступлениях на сексуальной почве, а также против общественной безопасности и конституционного строя.

Норма касается не только россиян, но и граждан стран – членов ЕАЭС.

Новые обязанности владельцев сервисов с объявлениями

Сайты и сервисы с объявлениями, чья ежедневная аудитория – более 100 тыс. пользователей, должны пресекать размещение экстремистских материалов, а также публикаций, содержащих нецензурную брань, пропагандирующих порнографию, насилие и жестокость.

Кроме того, владельцы таких ресурсов обязаны установить единый измеритель аудитории.

Использование биометрических данных граждан

Биометрические персональные данные граждан могут использоваться при:

  • проведении промежуточной и итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;

  • осуществлении безналичных операций на сумму, не превышающую 1000 рублей, включая НДС;

  • заключении договоров об оказании услуг связи в интернете;

  • аутентификации на портале госуслуг.

Ограничение передачи персональных данных за рубеж

Операторы будут информировать Роскомнадзор о намерении передать персональные данные в иностранные государства.

При угрозе для обороны, безопасности и основ конституционного строя эту передачу ограничат.

Маркировка вина

Члены Ассоциации виноградарей и виноделов России смогут маркировать производимое ими вино, в том числе крепленое и игристое, федеральными специальными марками, содержащими эмблему «Вино России».

6 марта

Географические указания станут объектами интеллектуальной собственности

В таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности могут быть включены географические указания.

Это позволит защитить права собственников, а также исключить возможные финансовые потери правообладателей.

Туристические визы для иностранцев

Иностранцам выдадут визу на срок до полугода в случае подтверждения бронирования места в гостинице, внесенной в федеральный реестр.

Перечень государств, чьи граждане смогут получить визу на этих условиях, определит Правительство.

30 марта

Рост страховых выплат за вред в результате аварии на опасном объекте

Увеличен размер выплат в возмещение:

  • вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего, – до 3 млн рублей;

  • расходов на погребение потерпевшего – до 40 тыс. рублей;

  • вреда в связи с нарушением условий жизнедеятельности потерпевшего – до 300 тыс. рублей;

  • вреда имуществу потерпевшего физлица – до 750 тыс. рублей, юрлица – до 1 млн.

Информационная система страхования

Автоматизированная информационная система страхования будет работать по единым правилам и содержать информацию об осуществлении страхования, за исключением сведений об обязательном медицинском и государственном страховании.

Сведения, составляющие гостайну, не будут вноситься в систему.

Ее оператором станет юрлицо, 100 % акций которого будут принадлежать Банку России.

Контроль за иностранными инвестициями в стратегические секторы экономики

Компании, которые контролируются иностранными инвесторами и хотят заниматься стратегическим видом экономической деятельности, должны будут согласовать с правкомиссией получение лицензии или другого разрешительного документа.

Определяются меры по приостановлению лицензии при нарушении этого порядка.

Ужесточение выдачи лицензий на оружие

Подозреваемые или обвиняемые в умышленном преступлении, а также граждане, в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел или ФСБ , есть заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности, не смогут получить лицензию на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия.

Обжаловать отказ можно в судебном порядке.

31 марта

Кредитные каникулы

Физические лица, ИП и субъекты МСП до 31 марта могут подать заявление на кредитные каникулы по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года.

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