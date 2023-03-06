Как рассчитать льготную пенсию

В статье рассказываем о том, как правильно рассчитать льготную пенсию.

Кто имеет право на льготы

Действующее законодательство содержит в общей сложности более 1700 профессий, работники которых, имея соответствующий размер трудового стажа, могут претендовать на досрочное пенсионное обеспечение.

Прежде всего, это ФЗ № 400 от 28/12/13 г. и его гл. 6 (ст. 30-32), содержащие обширный список «льготников» – от работников горячих цехов и вредных производств до водителей городских автобусов.

Указан по каждой категории и стаж выхода на пенсию. При этом для женщин, как правило, число летснижено на 5, по сравнению с «мужским» лимитом.

Существуют уточняющие списки льготных профессий, принятые еще кабинетом министров СССР, условно называемые «список 1» и «список 2» (приняты пост. № 10 от 26/01/91 г.).

В них включены особо тяжелые и вредные работы, такие как фармацевтическое производство, работы, связанные с горно-рудным обогащением, химическим и коксо-химическим производством, атомной промышленностью и рядом других.

При определении льгот используются и так называемые малые списки профессий: медицинские, педагогические, водительские профессии, всего 19 позиций.

К примеру, правительственное постановление № 781 от 29/10/02 г. содержит информацию о педагогических и медицинских профессиях, дающих право на льготу. Эту информацию в первую очередь необходимо изучить будущим «льготникам».

Что нужно знать для расчета пенсии

Отметим вначале, что, хотя процедура расчета достаточно сложна, составить представление о размере собственной пенсии все-таки возможно.

На первоначальном этапе следует определить, имеются ли основания для назначения определенному гражданину досрочной пенсии, и обратиться к ФЗ № 400 от 28/12/13 г. (гл. 6 ст. 30-32), где содержатся списки профессий для «льготников», а также уточнить при необходимости информацию в т.н. списках 1 и 2, малых списках.

Попробуйте самостоятельно рассчитать льготные годы стажа, согласно пост. № 516 от 11/07/02 г. Правительства. Этот документ утверждает Правила для расчета стажа по досрочным пенсиям.

Например, в стаж включается время нетрудоспособности, основных и дополнительных отпусков, вынужденных прогулов.

При переводе на другую работу в той же организации на срок не более месяца этот перевод тоже засчитывается в «льготный» стаж.

Свои особенности исчисления стажа существуют для беременных женщин, переведенных с «льготного» рабочего места на «обычное» по мед. показаниям.

При подсчете стажа следует обратить внимание на то, какие периоды льготного труда суммируются, а какие – нет.

Так, согласно Правилам, суммируются (по тексту п. 2, 3 Правил):

работы на вредных производства х (под землей, в горячих цехах) со сроком работы «ликвидаторов», работников «чернобыльской» зоны;

труд женщин на сельхозмашинах, тракторах, строительных машинах со сроком работы во вредных условиях, горячих цехах, в тяжелых условиях труда, в геологических экспедициях, в железнодорожной отрасли на определенных работах, например, связанных с безопасностью;

работа на судах , непосредственно выполняющих работы при выходе из порта, в море суммируется с работой на вредных производствах, подземных работах;

труд в условиях Крайнего Севера не исключает стажа работы водителем на городском маршруте, профессионального спасателя, стажа работы с осужденными в системе исполнения наказаний и т.д.

Перед обращением за назначением пенсии важно учесть такой фактор, как стаж.

Для определения стажа при расчете льготной пенсии в спорных случаях целесообразно обращаться в отделение ПФР. Специалисты смогут определить все нюансы той или иной ситуации, соотнести ее с нормами законодательства, произвести корректный расчет сроков и стажа.

С 2015 года размер пенсии напрямую зависит от количества т.н. пенсионных баллов, и если для получения льготной пенсии необходимы названные выше особые условия, то сама методика подсчета пенсионных накоплений едина для всех. Из этого следует, что претендовать на «особую» пенсию, не имея накопленных баллов от ПФР, невозможно.

Для того чтобы подсчитать, сколько баллов накоплено к выходу на пенсию, к примеру, в текущем году, необходимо знать объем отчислений в пенсионный фонд. Чем он выше, тем на большее число баллов можно рассчитывать.

Так, в текущем году необходимое количество баллов – 16,2. Этот показатель достигнет максимума (30) в 2024 году.

Цена одного балла в текущем году – 87,24 руб., размер же накоплений в фонд можно узнать через регистрацию в сервисе Госуслуг, в личном кабинете, либо обратившись с запросом непосредственно к работникам пенсионного фонда.

За каждый год, начиная с 2002, такой расчет нужно делать отдельно по годам. Не стоит забывать и о нерабочих периодах, за которые согласно ФЗ № 400 (ст. 12) тоже начисляются баллы.

Количество баллов умножается на размер одного пенсионного коэффициента, и получается приблизительная величина льготной пенсии.

Точный расчет возможен только при обращении в пенсионный фонд, ведь пересчет пенсий, накопленных до 2002 года, производился специалистами этой организации по особым, переходным условиям.

Для самостоятельного подсчета потребуется знать объем страховой части трудовой пенсии по состоянию на 01.01.15 (так или иначе потребуется запрос в ПФР) и ставку одного балла на 01.01. 2015. Она составляла 64,10 руб. Подсчет делается простым делением суммы на ставку.

При подсчете также учитывают и фиксированный размер выплат, который ежегодно изменяется.

Если вы работаете по профессии, соответствующей «льготному» списку в настоящее время, целесообразно обратить внимание на правильное оформление именно льготного стажа, документов, соответствующих ему, соблюдение норм трудового законодательства, а не на накопление пенсионных баллов как таковых.

В противном случае, проработав фактически достаточное количество лет по «льготной» профессии, можно утратить право на получение соответствующей досрочной пенсии. Пенсионные же баллы при соблюдении прочих законных условий будут накапливаться автоматически.

Обращаться в отделение ПФР за начислением пенсии необходимо заранее, минимум за месяц до наступления пенсионного срока, со всеми документами, подтверждающими личность, сложные или особые условия работы, стаж работы по ним. Следует помнить, что начисления пенсии будут производиться от даты подачи заявления гражданина в ПФР.

Пример расчета

Поясним сказанное на условных примерах.

Предположим, что стоит задача самостоятельно рассчитать годовой пенсионный коэффициент (пенсионные баллы).

Максимальную базу для начисления взносов берем по 2018 году – 1021000 руб. Пусть работник имеет заработную плату 22000 в месяц. Его годовой фонд оплаты труда составит (22000*12) 264000 руб.

Пусть при этом гражданин не формирует накопительную часть пенсии, следовательно, для расчетов используется 16% тариф (в противном случае следует брать 10%).

Отчисления работника в ПФР равны (264000 16%) 42240 руб. Норматив отчислений равен (1021000 16%) 163360 руб. 42240 / 163360 * 10, где 10 – максимальный пенсионный коэффициент (максимально возможное количество баллов в год). Результат подсчетов – 2,586 балла.

Цена одного балла в 2018 году 81,49 руб. Если к моменту выхода на пенсию гражданин накопил условно 100 баллов, то пенсия составит 81,49 * 100 = 8149 руб. Добавим фиксированную выплату указанного года – 4 982,90 руб. и получим 8149 руб. + 4 982,90 руб. = 13131,90 руб.

Что в будущем

Льготники в будущем, наравне с другими категориями пенсионеров, могут столкнуться с отменой балльной пенсионной системы.

Такой проект существует в правительстве, которое все чаще признает, что «система баллов так и не заработала».

Планируется вернуться к используемому ранее простому механизму: «Пенсии должны составлять не менее 40% от заработка гражданина, утраченного им».

Новые правила могут начать применять уже в текущем году, но окончательного решения пока нет.

В то же время, несмотря на возникающие на фоне пенсионных нововведений, опасения, правительство не планирует изменять условий назначения пенсий по вредным и опасным условиям труда (т.н. списки 1,2) против тех, что уже есть.

Еще один важный нюанс: работники Крайнего Севера (и приравненных к ним территорий) испытают повышение пенсионного возраста наравне с другими категориями граждан, однако если они одновременно трудились на опасных и вредных работах (например, шахтерский труд, железнодорожники), никаких изменений и повышений для них не будет.

В рамках проводимой пенсионной реформы произойдет либо фактическое повышение пенсионного возраста, либо отсрочка предоставления льготной пенсии для педагогов, медиков, творческих работников, жителей Крайнего Севера.

Все изменения будут проходить поэтапно.

Что в итоге

Для получения льготной пенсии должны соблюдаться такие условия:

соответствующая льготе должность;

соответствующий должности трудовой стаж;

необходимое число накопленных к моменту выхода на льготную пенсию пенсионных баллов.

Чтобы рассчитать льготную пенсию, необходимо проверить наличие вышеназванных условий, затем исчислить самостоятельно либо с помощью сервисов пенсионного фонда число накопленных к моменту выхода на пенсию баллов и, умножив это число на законодательно закрепленное стоимостное значение балла, произвести расчеты на соответствующую дату.

Следует учесть в сумме также и фиксированный размер пенсии, в соответствии с законом.

Проконтролировать правильность расчетов можно, обратившись с запросом в пенсионный фонд. Отказать чиновники не имеют права, даже если выход на пенсию гражданин только планирует в будущем.

Заметим также, что в правительстве обсуждается проект, связанный с отменой пенсионных баллов.