Срок исковой давности по дебиторской задолженности: сколько длится и какие правила

Срок исковой давности по дебиторской задолженности

Для срока исковой давности по дебиторской задолженности (ДЗ) установлена продолжительность 3 года с даты ее образования.

Данный временной промежуток установлен статьей 196 ГК. Здесь же, кроме того, определен и 10-летний максимум продолжительности такого срока. Исключения возможны, но лишь в обстоятельствах, определенных законом.

Отсчет срока исковой давности по дебиторской задолженности следует вести со дня, который следует за днем, когда нарушены договорные условия.

Дата начала течения срока исковой давности дебиторской задолженности зависит от того, установлен ли срок исполнения обязательства (срок погашения задолженности). Возможны, в частности, следующие ситуации.

Каждое обязательство должно находить отдельное отражение, даже если контрагент один. Только так можно правильно организовать учет ДЗ.

Далее приводится описание особенностей, которые надо учитывать при определении срока исковой давности дебиторской задолженности.

Прерывание срока исковой давности

Срок, в течение которого нужно подать исковое заявление, допускается прерывать в следующих обстоятельствах:

должник признал долг;

должник погасил некоторую часть долга;

должник признал существование долга и просит изменить договор таким образом, чтобы в него были внесены уточнения по реструктуризации долга.

Полностью обстоятельства – основания для законного прерывания срока давности приведены в постановлении Пленума ВС от 29.09.2015 № 43.

По окончании перерыва срок, о котором идет речь в статье, стартует заново, а период, прошедший до перерыва, из нового срока не исключается. На этот счет имеется разъяснение, приведенное в письме ФНС от 06.12.2010 № ШС-37-3/16955.

Чтобы документально оформить факт признания долга, следует составить акт сверки расчетов. Под документом должны при этом стоять подписи и печати обеих сторон.

Если речь пойдет о погашении части долга или о признании некоторой его доли, такие действия не будут считаться признанием полной суммы долга.

Может так произойти, что суд оставит без рассмотрения иск кредитора. В таких обстоятельствах, согласно нормам ст. 203 ГК, срок исковой давности продолжит течь без перерыва, как обычно.

Если же суд примет постановление, в котором долг признается в некой сумме, то списывать задолженность по окончании срока давности не допускается.

Безнадежной данную ДЗ удастся признать только в 2 случаях (п. 2 ст. 266 НК):

Окончено исполнительное производство. Основание – постановление судебного пристава.

Организация-должник прошла процедуру ликвидации. Основание – лист записи о выводе данной организации из ЕГРЮЛ.

Приостановление срока исковой давности

Срок исковой давности допускается приостанавливать, если сложились следующие обстоятельства:

Чрезвычайные ситуации вроде стихийных бедствий, аварий, забастовок и проч.

Обязательства не исполняются по причине введения моратория.

Закон, на основании которого регулировались взаимоотношения сторон, временно не действует (приостановлен).

Одна из сторон входит в состав ВС, и они переведены на военное положение.

Срок исковой давности удастся приостановить, если обстоятельства, приведшие к задержке, сложились в последнее полугодие его течения. Если же срок исковой давности будет равняться полугоду или меньше – то в любой момент на его протяжении.

Приостановить срок исковой давности можно и в той ситуации, когда стороны намерены разрешить спор вне суда (п. 3 ст. 202 ГК).

Согласно п. 16 постановления Пленума ВС от 29.09.2015 № 43 приостановление данного срока осуществляется на период, который предусмотрен законодательством для внесудебной процедуры. Если такой период не установлен, то ориентироваться следует на 6-месячный срок. Отсчет ведется с момента начала этой процедуры.

Согласно норме, содержащейся в п. 4 ст. 202 ГК, исковый срок снова запускается с момента, когда произошла приостановка.

Восстановление срока исковой давности

Для данного срока существует возможность его восстановить, если у истца наличествуют веские причины для пропуска.

Обычно в этом качестве суд воспринимает обстоятельства, связанные с болезнью, тяжелым состоянием и иными личными ситуациями.

Причину пропуска суд посчитает веской, когда обстоятельства, приведшие к нарушению регламента, сложились в течение 6 последних месяцев срока исковой давности.

Если данный срок равняется полугоду или меньше – то в любой момент его течения. Соответствующая норма содержится в ст. 205 ГК.

Укажем отдельно, что все вышеприведенные преференции относятся только к физлицам. Для организаций и ИП такой возможности нет, и восстановление не будет произведено – независимо от причин, из-за которых произошел пропуск срока.

Обоснование данной нормы содержится в постановления Пленума ВС и Пленума ВАС от 28.02.1995 № 2/1.

Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности

В бухучете ДЗ списывается на основании определенных нормативами документов. В этом качестве утверждены:

инвентаризационный акт,

справка из бухгалтерии,

приказ директора, в котором есть указание о необходимости списания.

Приведенный перечень документов указан в 77 пункте Положения по ведению бухучета и отчетности, утвержденный приказом Минфина от 29.07.98 № 34н.

Согласно п. 11 ПБУ 10/99 дебиторку с прошедшим сроком давности следует отнести к прочим расходам.

Что касается налогового учета, то в соответствии с нормами подп. 2 п. 2 ст. 265 НК такая ДЗ должна признаваться внереализационным расходом.

Итоги

Общий срок исковой давности по дебиторке – 3 года. При этом данный период на законных основаниях разрешено прерывать, приостанавливать и даже восстанавливать при обоснованном его пропуске (правда, только для физлиц).

По окончании срока (если не было решения суда) компания вправе произвести списание ДЗ в расходы. Такая операция будет правомерна как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.