Реестр МСП

Реестр малого бизнеса: что это такое и зачем он нужен

В России сведения о малых (в т. ч. микро-) и средних предприятиях вносятся в специальный реестр малого и среднего бизнеса, который размещен на официальном сайте ФНС. У организаций и ИП до сих пор немало вопросов по его формированию и функционированию.

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Реестр малого бизнеса: что это такое и зачем он нужен
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Подробно рассказываем и отвечаем на самые популярные из них.

Что это за реестр

По закону о развитии предпринимательства от 2007, единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса – это размещенная в открытом доступе база данных о субъектах малого и среднего бизнеса.

При обращении к ней вы можете подтвердить принадлежность к малому бизнесу по ИНН, ОГРН или наименованию.

Обычно статус субъекта малого (среднего) предпринимательства не требуется доказывать каким-либо специальным документом. Хватит документов, которые указывают на соблюдение условий отнесения их к таковым (налоговой и бухгалтерской отчетности, сведений о среднесписочной численности работников и т. д.).

Однако при обращении за государственной поддержкой при наличии требования вновь созданные организации, включенные в реестр, должны подтвердить статус заявлением, составленным по форме, утв. приказом Минэкономразвития № 113 от 10.03.2016.

Реестр МСП ведет ФНС, он находится на ее официальном сайте.

Размещенные сведения о предприятиях малого и среднего бизнеса являются общедоступными в течение 5 календарных лет, следующих за годом их размещения.

Формируется автоматически с использованием сведений:

  • из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

  • о среднесписочной численности работников;

  • из предоставленных в налоговую инспекцию деклараций за предыдущий календарный год и других данных.

Какая информация хранится в реестре

База данных МСП содержит большой объем сведений: не только о категории субъекта предпринимательства (микро-, малое или среднее предприятие), но и о видах деятельности организации (ИП), производимой продукции, полученных лицензиях, участии в закупках товаров, работ, услуг для нужд органов государственной власти, органов местного самоуправления и отдельных видов юридических лиц.

Причем одни сведения включаются в обязательном порядке, а другие организация (ИП) добавляет добровольно:

Обязательная информация

Добровольная информация

Наименование (Ф.И.О.)

Сведения о производимой продукции

ИНН

Сведения о контрактах о 44-ФЗ, 223-ФЗ

Место нахождения (место жительства)

Сведения об участниках программ партнерства

Дата внесения сведений

 

Категория субъекта

 

Указание на вновь созданное юрлицо (ИП)

 

Коды ОКВЭД

 

Сведения о лицензиях

 

Как пользоваться реестром субъектов МСП

Проверить, включена ли ваша организация (ИП) в реестр предприятий малого и среднего бизнеса, можно через специальный сервис на сайте ФНС с помощью функции поиска.

В меню поиска есть вкладки обычного, расширенного поиска и поиска по списку ИНН.

Во вкладке «Обычный поиск» мы можем узнать: малый или средний бизнес по ИНН у контрагента.

В поисковой строке вводим ИНН (ОГРН, наименование) организации или фамилию, имя, отчество (ОГРНИП) индивидуального предпринимателя и нажимаем кнопку «Найти».

Проверить можно не только себя, но и контрагента. Использование базы данных МСП представляет собой еще один инструмент контроля в целях проявления должной осмотрительности при выборе контрагента.

Во вкладке «Расширенный поиск» проверить, к какому бизнесу относится предприятие, удобнее, т. к. здесь больше возможностей: по типу, категории субъекта, региону, дате включения, видам деятельности, продукции, наличию лицензий и т. д.

Так выглядит страница расширенного поиска на сайте ФНС, когда мы открываем реестр малого бизнеса по ИНН, ОГРН или наименованию:

криншот с сайте ФНС МСП.jpeg
Скриншот с сайта ФНС по ИНН в реестре МСП

Как выглядит выписка из реестра

Выписка из базы МСП по форме выглядит, почти как выписка из ЕГРЮЛ о малом и среднем бизнесе, по размерам – значительно меньше.

Чтобы скачать выписку с электронной подписью налогового органа, нажмите на название найденной организации, и выписка скачается на ваш компьютер.

Так выглядит выписка из реестра малого и среднего бизнеса, сохраненная с сайта ФНС:

сведения из единого реестра МСП.jpeg
Выписка из реестра малого и среднего бизнеса
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