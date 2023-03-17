Лучшие онлайн-курсы для бухгалтеров в 2023 году

В этом году бухгалтерам выпала куча изменений, но никогда они еще так сильно не били по системе налогов. Обучение нужно бухгалтеру сейчас, как рыбе вода — слишком много новшеств, в которых путаются даже гуру бухгалтерии.

Пора посмотреть, где вас лучше всего обучат вести бухгалтерский учет, работать с ФСБУ, платить налоги по ЕНП, ЕНС и сдавать новый отчет ЕФС-1.

Также перечислим, где выдают сертификаты, дипломы и удостоверения.

Поехали!

1. Клерк — «Все новые правила - 2023 для бухгалтера: ЕНП, Соцфонд, АУСН, новая отчетность»

Открывает топ флагманский курс повышения квалификации «Клерка». Составлен вместе с экспертами по налоговому и бухгалтерскому учету. В целом, получился насыщенный — примеры, тесты, инструкции и лайфхаки. Курс в большей степени практический.

Преподаватели курса. Источник: Клерк.ру

Что смогут участники курса после обучения

платить налоги по-новому,

подготовиться к проверкам от налоговой и пройти их,

работать с локальными нормативными актами и изменять их,

не допускать распространенных ошибок.

Курс подойдет не только бухгалтерам, но также собственникам бизнеса, индивидуальным предпринимателям и директорам — работать по новым правилам должны все.

Обучение проходит дистанционно на удобной платформе с конспектами, тестами.

После аттестационной работы участники получают удостоверение на 120 ак. часов. Все вносится в ФИС ФРДО, оригинал отправляется участнику по почте.

Образец удостоверения. Источник: Клерк.ру Дополнительно участники получают сертификат Института Профессиональных Бухгалтеров (ИПБ) на 40 ак. часов. Документ подтвердит членство участника в институте.

Можно получить налоговый вычет 13%.

Научиться

2. Клерк — «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы»

Второй по значимости и важности курс по всем шести ФСБУ. В 2023 году уже все организации (не считая исключений) должны применять федеральные стандарты. Мозговыносящий ФСБУ «Аренда» уже не дает бухгалтерам покоя несколько лет. Остальные тоже не проще.

Длится один месяц, получите удостоверение.

Что смогут участники курса после обучения

вести бухгалтерскую отчетность с нуля,

применять шесть ФСБУ,

избежать штрафов от налоговиков,

работать по новым правилам 2023 года.

Идеально подойдет для бухгалтеров и главных бухгалтеров. Узнаете, как изменить учетную политику под новые реалии и не нарваться на гнев ФНС по поводу ФСБУ.

Один из авторов курса — Сергей Верещагин. Эксперт по бухгалтерскому учету. Написал больше десяти книг по бухгалтерии. Около 500 публикаций в журналах и 30-летний опыт работы.

После обучения каждый участник получает удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов. Данные также вносятся в ФИС ФРДО (госреестр Рособрнадзора).

Второй документ для участников — сертификат ИПБР на 40 ак. часов.

Образец сертификата. Источник: Клерк.ру Посмотрите программу и узнайте, подходит ли вам курс — нажмите здесь.

3. Контур Школа — «Бухгалтерский учет при ОСНО»

Курс создали специально для тех, кто ведет учет на общей системе налогообложения. Он учит работать с первичными документами, вести бухгалтерский учет активов, пассивов, учитывать расчеты с сотрудниками и контрагентами.

Кстати, составлялся курс уже с учетом новых ФСБУ, поэтому эта тема там тоже упоминается.

Есть тесты, которые помогут пройтись по пройденному материалу и заполнить пробелы. Курс дистанционный

Что смогут участники курса после обучения

правильно оформлять бухгалтерские документы;

правильно хранить учетные документы;

работать по новым правилам 2023 года, учитывая ФСБУ;

подготавливать бухгалтерскую отчетность c нуля;

вести учет материалов и других запасов.

Обучение проходит на собственной платформе, с видеоматериалами, тестами и чек-листами. Также уроки можно проходить в мобильном приложении.

Курс подходит как новичкам в бухгалтерии, так и опытным работникам, которые хотят освежить знания.

В конце сдаете итоговый тест и получаете удостоверение о повышении квалификации на 136 ак. часов. Если не сдадите итоговый тест — получите только электронный сертификат.

Авторы программы курса:

Преподавательский состав курса. Источник: School.kontur.ru Также выдают сертификат ИПБР и позволяют получить налоговый вычет 13% после обучения.

4. Клерк — «Главный бухгалтер на УСН»

Этот двухмесячный курс профпереподготовки создан для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения. УСН хоть и проще, чем ОСНО, сложностей достаточно.

Но в то же время упрощенка — самая известная и востребованная среди ИП и организаций. Каждый бухгалтер должен знать, как на ней работать и каких трудностей ждать.

В программе 24 блока — они охватывают все, что связано с УСН. Документооборот, признание доходов и расходов, кассовые операции, бухгалтерская отчетность — все это есть в курсе.

Подойдет для бухгалтеров и главных бухгалтеров.

Что смогут участники курса после обучения

составлять все виды документов, которые нужны на упрощенке;

вести учет по новым ФСБУ;

работать по 115-ФЗ и не допускать блокировки счетов;

снижать риски при налоговых проверках;

знать опасные моменты в УСН, из-за которых можно нарваться на штрафы.

Как проходит обучение, подробно описано ниже:

Этапы обучения. Источник: Клерк.ру



В конце курса вы получаете не удостоверение, а красный диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Он также вносится в госреестр ФИС ФРДО и отправляется вам по почте.

Диплом выглядит вот так:

Образец диплома. Источник: Клерк.ру

Помимо диплома, как и на большинстве курсов, участники получают сертификат ИПБР на 40 ак. часов.

Стать бухгалтером на УСН

5. НАДПО — «Бухгалтерский учет и налогообложение»

Это полный ввод в профессию бухгалтера с нуля от Национальной академии дополнительного профессионального образования.

Длится 4 месяца, обучение дистанционное. По академическим часам выходит 520. Это огромная программа. Она поможет с головой уйти в бухгалтерию и освоить все нужные навыки, чтобы стать специалистом.

Подходит для тех, кто только начинает осваиваться в профессии бухгалтера и опытным, у кого есть пробелы в знаниях.

Коротко что есть в программе:

Теоретические основы бухгалтерского учета. Организация первичного учета. Группировка фактов хозяйственной жизни. Бухгалтерский учет и отчетность. Налоговый учет и отчетность.

Что еще предлагает курс от НАДПО:

Что в курсе. Источник: Nadpo.ru

Вам дадут личного куратора, помогут составить эффективное резюме. Вы получите дополнительно ежедневную рассылку по вакансиям и чек-лист по выбору компании для работы.

Что смогут участники курса после обучения

полностью обучиться бухгалтерскому учету с нуля;

восполнить пробелы в знаниях и знать о нововведениях 2023 года;

научиться применять ФСБУ, сдавать налоги, вести отчетность%

работать в 1С: Бухгалтерия 8.3.

В конце обучения получите диплом о профессиональной профпереподготовке.— всегда сможете возвращаться и проходить уроки снова.

80% преподавательского состава курса — кандидаты наук, поэтому вы можете не беспокоиться за экспертность материалов курса.

6. Клерк — «Управленческий учет и бюджетирование для бухгалтеров, директоров и ИП — 2023»

Раньше об управленке вспоминали только, если был кризис. Сейчас стало понятно — она нужна всегда. Чтобы эффективно управлять бизнесом, руководителю нужны управленческие решения.

Да, в этом могут помочь не только финдиректоры. Курс создан для того, чтобы бухгалтер мог подняться по карьерной лестнице, научиться всему в управленке и помогать начальству вести бизнес.

Научиться управленческому учету

Курс повышения квалификации идет 1 месяц, всего 140 ак. часов.

Что смогут участники курса после обучения

вести управленческий учет и настраивать его для задач бизнеса;

анализировать и составлять управленческую отчетность;

составлять систему бюджетирования;

применять инструменты управленки, чтобы получить нужные решения для компании.

Что внутри курса. Источник: Клерк.ру

По классике, в конце сдаете аттестационную работу и получаете удостоверение о повышении квалификации (УПК).

Получить курс

7. Edusion Academy — «Профессия Бухгалтер»

Курс от онлайн-университета профессий подходит для начинающих бухгалтеров. Также тех, кто сделал перерыв в карьере или хочет уйти на фриланс.

Длится 133 ак. часа, но проходить программу можно 2-3 месяца и больше.

Авторы утверждают, что курс не подходит для НКО и бюджетников — в программе отработка теории в 1С для коммерческих организаций.Вот краткое описание и то, что дает курс:

Что дает курс. Источник: Eduson.academy

В программе разбирают все важные темы: первичная документация, расчетный счет, бухгалтерский учет. Отдельный блок посвящен работе в 1С: Бухгалтерия 8.3 и работе в Excel.

Онлайн-уроки подкрепляются тренажерами 1С и Excel, чтобы вы сразу могли применить знания на практике и отработать их.

Что смогут участники курса после обучения

применять теоретические знания на практике,

работать с данными в Excel,

вести учет всех бухгалтерских операций,

автоматизировать заполнения документов,

сдавать налоги в срок и по правилам.

Также участники получают в подарок 40 шпаргалок, нужных в работе бухгалтера.

После итогового теста получаете удостоверение по почте. Вносится ли оно в ФИС ФРДО — не известно.

8. Клерк — «Все про НДС: от нуля до сложных моментов»

Налог на добавленную стоимость — трудная тема, и бухгалтеры часто путаются в том, как заполнять декларации, заполнять счета-фактуры.

Важный нюанс — разрывы по НДС, которые могут привести к уголовной ответственности. Курс повышения квалификации поможет изучить НДС: легкие и тяжелые моменты.

Длится 1 месяц, 120 академических часов.

Для кого курс по НДС. Источник: Клерк.ру

В программу включены все нужные темы: льготы, ставки, счета-фактуры, декларации, формирование налоговой базы, восстановление НДС.

Что смогут участники курса после обучения

формировать налоговую базу по НДС,

применять льготы по НДС,

оформлять счета-фактуры без ошибок,

вести налоговый учет по НДС,

составлять декларации по НДС.

Доступно карьерное сопровождение от консультанта. Вам помогут составить резюме, сопроводительное письмо. Расскажут, как лучше откликаться на вакансии и вести себя во время собеседования.

Авторы программы: эксперты, кандидаты экономических наук и сертифицированные преподаватели.

Изучить курс «Клерка»

Участники курса занимаются на платформе Центра обучения «Клерк» и могут отслеживать свой прогресс. Доступ к курсам — навсегда.

Описание преимуществ. Источник: Клерк.ру

В конце — аттестационная работа. После получите удостоверение, оно вносится в ФИС ФРДО, оригинал отправляется участникам по почте.

Разобраться с НДС

Как бухгалтеру учиться эффективнее

С умом выбирайте курсы повышения квалификации, смотрите на количество академических часов и преподавателей курса.

Обязательно узнайте, есть ли отработка теории и сколько она длится, также уточните о домашних заданиях.

Мы разобрали 8 онлайн-курсов для бухгалтеров, которые помогут вам освоить профессию или вырасти по карьерной лестнице. И научиться работать по новым правилам 2023 года.