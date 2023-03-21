Как происходит обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных

Разберемся, что скрывается за этими понятиями и как происходит обезличивание.

Уничтожение, блокирование и обезличивание персданных: в чем разница

Расшифровка этих понятий содержится в ст. 3 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ:

уничтожение – действия, приводящие к невозможности восстановления содержания персданных в информационной системе или уничтожению материального носителя, содержащего такие данные;

блокирование – временное прекращение обработки персданных;

обезличивание – действия, приводящие к невозможности определения принадлежности персданных конкретному субъекту без дополнительной информации.

Нарушение правил обработки, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных влечет за собой привлечение к административной ответственности.

В каких случаях используется обезличивание персданных

Этот способ обработки персданных практически исключает возможность выделения информации о конкретном лице из общей базы.

Применение этого метода возможно только при использовании средств автоматизации при обработке сведений.

Этот способ обработки персданных позволяет выделить данные одного субъекта из общего массива только с помощью специальных средств.

Это эффективный способ защиты информации в условиях невозможности либо дороговизны организации ее правильного хранения.

Читайте разбор о том, что поменялось по защите персональных данных с 1 марта 2023 года.

Зачем нужно обезличивание

Цель обезличивания – защита персданных в случае несанкционированного доступа. Если база попадет в руки к мошенникам, отсутствие ключа для восстановления сведений значительно усложнит им работу.

Необходимость защиты личных данных обусловлена резким ростом случаев утечки информации. Адреса, номера телефонов и банковских карт попадают в руки мошенников.

Утечка информации происходит не только в результате взлома баз информационных систем злоумышленниками, но и в результате халатности или недобросовестных действий сотрудников.

Процедуры обезличивания, блокирования, удаления и уничтожения персональных данных помогают защитить личную информацию о гражданах.

Применяемые методы обезличивания персданных

Требования к процедуре и методы ее осуществления определены в Методических рекомендациях по применению приказа Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 (утв. Роскомнадзором 13.12.2013).

Название Суть метода Введение идентификаторов Замена части информации идентификаторами. Одновременно создается справочник соответствия Изменение состава или семантики Замена части информации результатами статистики, ее преобразование, обобщение или удаление Декомпозиция Разделение массива информации на несколько частей с раздельным их хранением Перемешивание Перестановка отдельных частей сведений в массиве

Порядок обезличивания

Пошаговая процедура выглядит следующим образом:

Шаг 1. Разработка локальных нормативно-правовых актов. Их перечень не установлен и определяется самим оператором персональных данных.

Это могут быть: положение о работе с персональными данными; положение о защите и обработке персональных данных; другие локальные НПА.

Шаг 2. Назначение ответственных лиц путем издания соответствующего приказа.

Шаг 3. Обучение ответственных лиц правилам и методам обработки персданных.

Шаг 4. Издание приказа о проведении процедуры.

Приказ составляется в свободной форме, но с обязательным указанием методов и средств проведения процедуры, сроков и ответственных лиц.

Образец приказа об обезличивании персональных данных

Шаг 5. Непосредственное проведение процедуры, по результатам которой составляется соответствующий акт в произвольной форме.

В акте указываются проведенные процедуры и перечень персданных, в отношении которых они были проведены.