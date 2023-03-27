Как проверить и погасить судебную задолженность

Что такое судебная задолженность

Судебная задолженность – это когда суд решает, что вы что-то кому-то должны. Если должны по суду, то обязаны выплатить.

Если отказываетесь выплатить или нет денег, судебный пристав имеет право арестовать счета и часть имущества, а также наложить другие ограничения.

Почему важно проверять задолженность

Судебная задолженность может появиться, например, когда человек не оплатил проезд в транспорте, контролеры выписали ему мелкий штраф, а он забыл оплатить. Через некоторое время информация о нарушении попадает в суд, штраф растет, и у зайца появляется судебная задолженность.

Важно хотя бы 1–2 раза в год проверять, оплатили ли вы все штрафы, особенно перед поездками за рубеж. Иначе вас просто не выпустят из страны.

Как проверить, есть ли у вас долги

Есть четыре способа проверить наличие задолженности:

В ФССП по месту прописки. Сходите в отделение службы судебных приставов по прописке и напишите заявление – ответ придет через 30 дней.

Для подачи заявления понадобится паспорт.

На «Госуслугах». Перейдите во вкладку «Судебная задолженность» или по этой ссылке, заполните заявку и дождитесь ответа.

Лучшевключить уведомления, чтобы не пропустить сообщение.

Если задолженности нет, вы увидите такое оповещение:

На сайте или в приложении ФССП. Введите данные и нажмите «Найти». Причем на сайте судебных приставов можно посмотреть задолженности не только физических лиц, но и юридических.

В приложении банка. Просто введите в поиске «задолженность» или «судебная задолженность» и заполните поля. Информация подгружается сразу же из базы данных ФССП.

Как погасить долг

Тут все просто и быстро. Погасить долг можно там же, где смотрели наличие задолженности. То есть:

В отделении ФССП. Обычно принимают оплату картой или наличными .

На «Госуслугах». Если поиск показал, что задолженность все же есть, то там же увидите кнопку «Оплатить» . Сервис принимает банковские карты, переводы через платежные системы («Яндекс Деньги», WebMoney) и оплату со счета мобильного телефона.

На сайте или в приложении ФССП. Принцип тот же, что и на «Госуслугах».

В приложении банка, если увидели, что есть задолженность, то просто нажмите «Оплатить».

Если известно о задолженности и квитанция на руках, то можно оплатить по реквизитам, которые на ней указаны. Введите их в приложении, в банкомате или в отделении банка.

Что делать, если не хватает денег на оплату долга

Если же полной суммы для погашения прямо сейчас нет, то можно написать заявление о предоставлении рассрочки или отсрочки в суд, который выдал документы о задолженности.

Решать, давать отсрочку или нет, будут индивидуально.

В законе прописано, что удовлетворить заявление можно, если существуют обстоятельства, «препятствующие исполнению должником исполнительного документа в установленный срок».

Сюда относится и тяжелое финансовое или имущественное положение, и проблемы со здоровьем, которые не позволяют работать, и уход за человеком с инвалидностью.

По закону за долги может удерживаться до 50% от зарплаты или пенсии. Но если финансовое положение трудное, то можно обратиться в суд.

Тогда приставы будут списывать столько, чтобы на счету оставалась сумма прожиточного минимума.

Также приставы не могут взыскать долг с социальных выплат, таких как:

пособия гражданам, имеющим детей;

средства материнского (семейного) капитала;

пенсии по случаю потери кормильца;

компенсации жертвам техногенных катастроф;

выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами;

льготы, переведенные в деньги (компенсация проезда, приобретения лекарств и др.).

Что будет, если не оплатить судебную задолженность

Неуплата кредита, алиментов и других судебных задолженностей приведет к судебным разбирательствам и, возможно, уголовной ответственности с лишением свободы до трех лет.

Суд может забрать имущество, чтобы погасить долг, выселить должника из дома, арестовать на 15 суток, объявить в исполнительный поиск, запретить поездки за границу или лишить водительских прав.

Про два последних ограничения расскажем подробнее.

Ограничение поездок за границу действует, если:

долг более 30 000 рублей;

долг более 10 000 рублей, но прошло два месяца со дня окончания срока добровольного погашения, а долг не был уплачен;

это долг по алиментам, возмещению вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, возмещению имущественного ущерба или морального вреда в результате преступления, который больше 10 000 рублей.

Оплатить долг можно и в аэропорту, но ограничение все равно будет действовать.

Все потому, что обработка платежа и учет исполнения требований занимают до 5 дней, и еще сутки уходят на процедуру снятия ограничения.

Так что лучше позаботиться об этом за неделю до поездки.

Лишить права управления автомобилем могут, если долг более 10 000 рублей и связан с алиментами, возмещением ущерба, оказанного здоровью, компенсацией ущерба из-за гибели кормильца, компенсацией имущественного ущерба либо морального ущерба, возникших из-за преступления, штрафом из-за ненадлежащего воспитания детей или штрафом за нарушение ПДД.

При этом права не заберут, если:

нет возможности работать без прав (например, вы таксист);

невозможно передвигаться без машины, потому что остановка общественного транспорта слишком далеко от дома;

долг принадлежит человеку с инвалидностью или должник – попечитель человека с инвалидностью I или II группы либо ребенка с инвалидностью;

должник получил отсрочку или рассрочку для оплаты долга.

Как получить справку об отсутствии задолженности

Справки об отсутствии задолженности не существует. Под этим названием понимают три разных уведомления:

уведомление о ходе исполнительного производства;

уведомление о наличии исполнительного производства;

уведомление об отсутствии исполнительного производства.

Получить один из этих документов можно в отделении ФССП по прописке.

Достаточно взять с собой паспорт, заполнить заявление, и не более чем через 15 рабочих дней вам выдадут уведомление.

Эти документы понадобятся, чтобы, например, забрать машину со штрафстоянки, если ее арестовали, либо оформить крупный займ в банке.

Могут ли начислить задолженность ошибочно?

Да, такое бывает, но и на такой случай есть понятная процедура. Ошибка может случиться по двум причинам: в «Госуслугах» указаны неверные данные, ведомство неправильно выставило начисление.

Чтобы избавиться от чужого долга, нужно обратиться в ведомство, которое его начислило.

Найдите уникальный идентификатор начислений(УИН) на бумажной квитанции, в электронном начислении на «Госуслугах». Скачайте квитанцию, перейдите к оплате начисления, выберите «Все способы», далее «Скачать квитанцию».

Подайте заявление в ведомство с требованием исправить ошибку. Выберите «Подать ходатайство или объяснение», далее «Ходатайство». Укажите УИН или данные документа, на который она выставлена. Если в квитанции не прописано название ведомства, то там точно есть 3 первые цифры, по которым его можно определить. Например, 318 – Минюст, 182 – ФНС, 188 – МВД, 321 – Росреестр.

Куда жаловаться на бездействие судебных приставов

Если пристав отказался исправлять ошибку, то подайте жалобу его руководителю – начальнику отдела или территориального подразделения.

Можно подготовить письменную жалобу и направить ее заказным письмом на адрес территориального подразделения ФССП. А можно прийти на прием к руководителю подразделения лично и там рассказать о своих претензиях.

Однако реалии таковы, что у ФССП огромная загрузка, и ваша жалоба может оставаться без внимания очень долгое время.

Если жалоба, отправленная в территориальное подразделение, остается безответной, обращайтесь в вышестоящую структуру, например, в управление ФССП по городу или региону либо напрямую в центральный аппарат Федеральной службы судебных приставов.

Можно обжаловать бездействие судебного пристава в прокуратуре или подать суд.

Прокуратура вправе проверить деятельность пристава, его подразделения и назначить дисциплинарное взыскание.

В судебном порядке можно взыскать компенсацию за бездействие пристава, заставив ФССП заплатить вам за причиненные неудобства.

Как проверить судебную задолженность: памятка