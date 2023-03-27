Как проверить и погасить судебную задолженность

Что такое судебная задолженность
Судебная задолженность – это когда суд решает, что вы что-то кому-то должны. Если должны по суду, то обязаны выплатить.
Если отказываетесь выплатить или нет денег, судебный пристав имеет право арестовать счета и часть имущества, а также наложить другие ограничения.
Почему важно проверять задолженность
Судебная задолженность может появиться, например, когда человек не оплатил проезд в транспорте, контролеры выписали ему мелкий штраф, а он забыл оплатить. Через некоторое время информация о нарушении попадает в суд, штраф растет, и у зайца появляется судебная задолженность.
Важно хотя бы 1–2 раза в год проверять, оплатили ли вы все штрафы, особенно перед поездками за рубеж. Иначе вас просто не выпустят из страны.
Как проверить, есть ли у вас долги
Есть четыре способа проверить наличие задолженности:
В ФССП по месту прописки. Сходите в отделение службы судебных приставов по прописке и напишите заявление – ответ придет через 30 дней.
Для подачи заявления понадобится паспорт.
На «Госуслугах». Перейдите во вкладку «Судебная задолженность» или по этой ссылке, заполните заявку и дождитесь ответа.
Лучшевключить уведомления, чтобы не пропустить сообщение.
Если задолженности нет, вы увидите такое оповещение:
На сайте или в приложении ФССП. Введите данные и нажмите «Найти». Причем на сайте судебных приставов можно посмотреть задолженности не только физических лиц, но и юридических.
В приложении банка. Просто введите в поиске «задолженность» или «судебная задолженность» и заполните поля. Информация подгружается сразу же из базы данных ФССП.
Как погасить долг
Тут все просто и быстро. Погасить долг можно там же, где смотрели наличие задолженности. То есть:
В отделении ФССП. Обычно принимают оплату картой или наличными.
На «Госуслугах». Если поиск показал, что задолженность все же есть, то там же увидите кнопку «Оплатить». Сервис принимает банковские карты, переводы через платежные системы («Яндекс Деньги», WebMoney) и оплату со счета мобильного телефона.
На сайте или в приложении ФССП. Принцип тот же, что и на «Госуслугах».
В приложении банка, если увидели, что есть задолженность, то просто нажмите «Оплатить».
Если известно о задолженности и квитанция на руках, то можно оплатить по реквизитам, которые на ней указаны. Введите их в приложении, в банкомате или в отделении банка.
Что делать, если не хватает денег на оплату долга
Если же полной суммы для погашения прямо сейчас нет, то можно написать заявление о предоставлении рассрочки или отсрочки в суд, который выдал документы о задолженности.
Решать, давать отсрочку или нет, будут индивидуально.
В законе прописано, что удовлетворить заявление можно, если существуют обстоятельства, «препятствующие исполнению должником исполнительного документа в установленный срок».
Сюда относится и тяжелое финансовое или имущественное положение, и проблемы со здоровьем, которые не позволяют работать, и уход за человеком с инвалидностью.
По закону за долги может удерживаться до 50% от зарплаты или пенсии. Но если финансовое положение трудное, то можно обратиться в суд.
Тогда приставы будут списывать столько, чтобы на счету оставалась сумма прожиточного минимума.
Также приставы не могут взыскать долг с социальных выплат, таких как:
пособия гражданам, имеющим детей;
средства материнского (семейного) капитала;
пенсии по случаю потери кормильца;
компенсации жертвам техногенных катастроф;
выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами;
льготы, переведенные в деньги (компенсация проезда, приобретения лекарств и др.).
Что будет, если не оплатить судебную задолженность
Неуплата кредита, алиментов и других судебных задолженностей приведет к судебным разбирательствам и, возможно, уголовной ответственности с лишением свободы до трех лет.
Суд может забрать имущество, чтобы погасить долг, выселить должника из дома, арестовать на 15 суток, объявить в исполнительный поиск, запретить поездки за границу или лишить водительских прав.
Про два последних ограничения расскажем подробнее.
Ограничение поездок за границу действует, если:
долг более 30 000 рублей;
долг более 10 000 рублей, но прошло два месяца со дня окончания срока добровольного погашения, а долг не был уплачен;
это долг по алиментам, возмещению вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, возмещению имущественного ущерба или морального вреда в результате преступления, который больше 10 000 рублей.
Оплатить долг можно и в аэропорту, но ограничение все равно будет действовать.
Все потому, что обработка платежа и учет исполнения требований занимают до 5 дней, и еще сутки уходят на процедуру снятия ограничения.
Так что лучше позаботиться об этом за неделю до поездки.
Лишить права управления автомобилем могут, если долг более 10 000 рублей и связан с алиментами, возмещением ущерба, оказанного здоровью, компенсацией ущерба из-за гибели кормильца, компенсацией имущественного ущерба либо морального ущерба, возникших из-за преступления, штрафом из-за ненадлежащего воспитания детей или штрафом за нарушение ПДД.
При этом права не заберут, если:
нет возможности работать без прав (например, вы таксист);
невозможно передвигаться без машины, потому что остановка общественного транспорта слишком далеко от дома;
долг принадлежит человеку с инвалидностью или должник – попечитель человека с инвалидностью I или II группы либо ребенка с инвалидностью;
должник получил отсрочку или рассрочку для оплаты долга.
Как получить справку об отсутствии задолженности
Справки об отсутствии задолженности не существует. Под этим названием понимают три разных уведомления:
уведомление о ходе исполнительного производства;
уведомление о наличии исполнительного производства;
уведомление об отсутствии исполнительного производства.
Получить один из этих документов можно в отделении ФССП по прописке.
Достаточно взять с собой паспорт, заполнить заявление, и не более чем через 15 рабочих дней вам выдадут уведомление.
Эти документы понадобятся, чтобы, например, забрать машину со штрафстоянки, если ее арестовали, либо оформить крупный займ в банке.
Могут ли начислить задолженность ошибочно?
Да, такое бывает, но и на такой случай есть понятная процедура. Ошибка может случиться по двум причинам: в «Госуслугах» указаны неверные данные, ведомство неправильно выставило начисление.
Чтобы избавиться от чужого долга, нужно обратиться в ведомство, которое его начислило.
Найдите уникальный идентификатор начислений(УИН) на бумажной квитанции, в электронном начислении на «Госуслугах». Скачайте квитанцию, перейдите к оплате начисления, выберите «Все способы», далее «Скачать квитанцию».
Подайте заявление в ведомство с требованием исправить ошибку. Выберите «Подать ходатайство или объяснение», далее «Ходатайство». Укажите УИН или данные документа, на который она выставлена. Если в квитанции не прописано название ведомства, то там точно есть 3 первые цифры, по которым его можно определить. Например, 318 – Минюст, 182 – ФНС, 188 – МВД, 321 – Росреестр.
Куда жаловаться на бездействие судебных приставов
Если пристав отказался исправлять ошибку, то подайте жалобу его руководителю – начальнику отдела или территориального подразделения.
Можно подготовить письменную жалобу и направить ее заказным письмом на адрес территориального подразделения ФССП. А можно прийти на прием к руководителю подразделения лично и там рассказать о своих претензиях.
Однако реалии таковы, что у ФССП огромная загрузка, и ваша жалоба может оставаться без внимания очень долгое время.
Если жалоба, отправленная в территориальное подразделение, остается безответной, обращайтесь в вышестоящую структуру, например, в управление ФССП по городу или региону либо напрямую в центральный аппарат Федеральной службы судебных приставов.
Можно обжаловать бездействие судебного пристава в прокуратуре или подать суд.
Прокуратура вправе проверить деятельность пристава, его подразделения и назначить дисциплинарное взыскание.
В судебном порядке можно взыскать компенсацию за бездействие пристава, заставив ФССП заплатить вам за причиненные неудобства.
Как проверить судебную задолженность: памятка
Проверить задолженность можно четырьмя способами: на «Госуслугах», в отделение ФССП, на сайте и в приложении ФССП, в приложении вашего банка. Оплатить долг можно на тех же ресурсах.
Проверить, есть ли судебная задолженность, лучше за неделю до поездки за границу. Оплатить долг в аэропорту можно, но ограничение снимут только через 6 дней.
Если денег на оплату долга не хватает, можно подать заявление в суд о предоставлении рассрочки или отсрочки. В этом же случае можно подать заявление, чтобы приставы не снимали всю сумму со счета, а оставили прожиточный минимум.
Приставы не могут взыскать для погашения долга социальные выплаты, например, материнский капитал или пенсию по потере кормильца.
Если задолженности начислили по ошибке, нужно подать заявление в ведомство, которое эту задолженность начислило.