Как учитывать курсовые разницы, если меняется валюта договора

На этот вопрос Минфин ответил в письме от 08.02.2023 № 03-03-06/1/10117.

Как менялись правила

В начале 2022 года был введен временный порядок учета положительных курсовых разниц.

Так, если эта разница возникала в период с 2022 по 2024 годы при дооценке требований или обязательств, выраженных в иновалюте, ее необходимо было учитывать в доходах на день их прекращения.

По отношению к отрицательным курсовым разницам должны были применяться такие же правила, но на другой период – с 2023 по 2024 годы. Эти правила были утверждены законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ.

В 2022 году отрицательную разницу разрешалось учитывать во внереализационных затратах по ранее действовавшим правилам.

Организации и ИП могли делать это на день прекращения обязательств или на последнее число текущего месяца. Имело значение то, что произошло раньше.

В конце 2022 года законодатели решили изменить правила учета курсовых разниц. Был принят закон от 19.12.2022 № 523-ФЗ.

В соответствии с поправками, внесенными им в законодательство, организации могут признавать в затратах отрицательную разницу, возникшую в 2022 году по отношению не прекращенного на 31.12.2022 года требования или обязательства, лишь на дату его исполнения (прекращения). Речь идет о требованиях, выраженных в валюте.

По сути, отрицательные разницы, которые не были погашены по состоянию на указанную дату и признаны в уменьшение налоговой базы 2022 года, разрешается убрать из расходов за этот период.

Организации и ИП в 2022-2024 годах могут вести учет курсовых разниц (как отрицательных, так положительных) одинаково.

Это можно делать по мере прекращения валютных обязательств или требований. При этом сам порядок исчисления курсовых разниц остался прежним.

Если изменилась валюта в договоре

В своем письме представители Минфина ссылаются на нормы ГК, которые регулируют основания прекращения обязательств по отношению к погашению задолженности по кредитному договору.

Таким образом, если при замене валюты в договоре обязательства прекращаются согласно с положениями кодекса, в целях налогообложения прибыли такая замена также считается прекращением обязательств.

Исходя из этого, при прекращении обязательств, выраженных в валюте, по кредитному договору, компании следует признавать положительные курсовые разницы в составе доходов на день этого прекращения, подчеркивает Минфин.