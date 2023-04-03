Право

Какие законы вступают в силу в апреле

Повышение социальных пенсий, дополнительные меры по защите владельцев материнского капитала при приобретении жилья, изменение требований к приему на госслужбу и другие нововведения апреля — в нашем материале.

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Какие законы вступают в силу в апреле
Иллюстрация: duma.gov.ru

1 апреля

Индексация социальных пенсий

Социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Таким образом, рост будет выше темпа инфляции. Изменения коснутся около 4 млн пенсионеров, которые получают пенсии по инвалидности, потере кормильца и др., — отметил Председатель ГД Вячеслав Володин.

Обращаться никуда не нужно — индексация произойдет автоматически

Напомним: социальную пенсию получают граждане, которые не имеют достаточного трудового стажа для страховой пенсии.

Защита владельцев маткапитала при приобретении жилья

Кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, на погашение займов которых могут быть направлены средства материнского капитала, должны будут соответствовать требованиям Банка России. Такие кооперативы включат в специальный перечень.

Это связано с тем, что в этой сфере часто можно встретить нарушения: например, владельцу сертификата выдают займы на непригодное для проживания жилье по завышенной стоимости.

Важно, чтобы граждане могли эффективно распоряжаться средствами маткапитала. Закон позволит снизить количество нарушений при направлении его на покупку жилья, защитит от мошенничества в этой сфере, — добавил Председатель ГД. 

6 апреля

Безопасность на воде

При проведении культурно-массовых или спортивных мероприятий на внутренних водных путях (таких, например, как праздник «Алые паруса» или парусные регаты) в целях безопасности можно будет принять решение об ограничении или о запрете движения судов. Делать это будут по обращению организатора мероприятия.

19 апреля

Поддержка держателей ипотечных бумаг

Вступит в силу закон, защищающий держателей ипотечных бумаг в случае банкротства банка. В частности, денежные средства, входящие в состав ипотечного покрытия, должны будут находиться на специальном залоговом счете, открытом в одном из уполномоченных банков.

Ипотечные бумаги — это инструмент, который помогает снизить конечную стоимость ипотеки и увеличивает возможности банков по ее выдаче. 

28 апреля 

Электронное взаимодействие ведомств

Органы исполнительной власти смогут получить в электронной форме сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В этом реестре находятся данные об актах гражданского состояния, например свидетельствах о рождении или о заключении брака. 

29 апреля 

Требования к приему на госслужбу

Вводятся понятия «профессиональный уровень», «оценка профессионального уровня», «область профессиональной служебной деятельности» и «вид профессиональной служебной деятельности».

К функциям подразделения госоргана по вопросам госслужбы и кадров отнесены поиск и привлечение кадров, оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской службы, а также проверка их соответствия квалификационным требованиям. Отменяется проведение квалификационного экзамена.

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