Сколько взносов нужно заплатить в Социальный фонд в 2023 году, чтобы получить один пенсионный балл

Начиная с 2015 года, чтобы получить от государства заработанную пенсию, недостаточно подтвердить только минимальную продолжительность страхового стажа (при том, что этот минимум стажа тоже заметно повысили: в этом году для пенсии по старости нужно не менее 14 лет, а со следующего года и далее – 15 лет страхового стажа).

В дополнение к стажу появилось еще одно условие: наличие на лицевом счете гражданина, который ведет СФР, минимальной величины индивидуального пенсионного коэффициента, который более известен как пенсионные баллы (ст. 8 закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ).

В 2023 году такой минимум составляет 25,8 балла, и с каждым годом он увеличивается, пока не достигнет 30. Поэтому число отказов в назначении страховой пенсии с каждым годом становится все больше.

Если человеку скоро на пенсию, а баллов не хватает, закон позволяет добавить их на свой лицевой счет, заплатив добровольные страховые взносы в СФР (ст. 29 закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 167-ФЗ).

Для этого нужно сначала подать в фонд заявление о вступлении в добровольные правоотношения по пенсионному страхованию (лично или через портал «Госуслуги») – и после его одобрения перечислить определенную сумму страховых взносов.

Заплатить добровольные взносы можно только за текущий период (т. е. календарный год), поэтому не удастся перечислить взносы за несколько предыдущих лет: все они будут учтены только за тот год, в котором уплачены.

Чтобы получить необходимое количество пенсионных баллов, нужно четко представлять, сколько взносов для этого придется заплатить.

Закон устанавливает минимальный и максимальный размеры страховых взносов за год, в зависимости от величины минимального размера оплаты труда, действующего по состоянию на начало этого года.

Минимум взносов составляет 1 МРОТ, умноженный на 12 месяцев и 22%, а максимум – 8-кратный МРОТ, умноженный на 12 месяцев и 22%.

Учитывая, что в 2023 году МРОТ равен 16 242 рублям, минимальный размер добровольных страховых взносов за этот год составляет 42 878 рублей 88 коп. (16 242 × 22% × 12), а максимальный – 343 031 рубль 04 коп. (8 × 16 242 × 22% × 12).

Уплатить их можно частями или единовременно, в срок до 31 декабря 2023 года.

Сколько пенсионных баллов поступит на лицевой счет гражданина после уплаты этих взносов?

Нужно учитывать, что далеко не вся перечисленная сумма взносов будет учтена на лицевом счете гражданина: часть направляется на т. н. солидарный тариф (в счет текущих выплат пенсионерам), а на индивидуальную часть, которая как раз-таки переводится в пенсионные баллы, остается лишь 73% от общей суммы взносов.

Поэтому получается, что за минимум страховых взносов (42 878 рублей 88 коп.) гражданину начислят в 2023 году 1,015 пенсионного балла (при условии, что гражданин состоит в добровольных правоотношениях не менее 1,5 месяцев в 2023 году), а за максимум (343 031 рубль 04 коп.) – 8,124 балла (при условии, что гражданин в течение всего 2023 года состоит в добровольных правоотношениях по уплате взносов в СФР).

Учитывая стоимость 1 балла за этот год (123 рубля 77 коп.), не составит труда сосчитать, что минимальный размер взносов добавит к будущей пенсии 125 рублей, а максимальный – 1 005 рублей.

Очевидно, что эти «вложения» имеют смысл лишь в том случае, если до возникновения права на пенсию не хватает очень небольшого количества баллов.

Помимо самих баллов, добровольные взносы позволяют увеличить продолжительность страхового стажа, который также необходим для назначения пенсии.

Стаж учитывается со дня подачи заявления о вступлении в добровольные правоотношения в СФР, но не ранее, чем с 1 января текущего года, за который были уплачены взносы, и до конца этого года.