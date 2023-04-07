Какие выписки из ЕГРН стоит проверить перед покупкой объекта недвижимости

В первую очередь – выписку из ЕГРН (ст. 62 закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ).
Существует несколько видов таких выписок – разберем, какие из них стоит проверить будущему покупателю недвижимости.
Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Это основная выписка, которая содержит набор ключевых сведений о недвижимом имуществе. Из нее, в частности, можно узнать:
кто является собственником объекта недвижимости.
Но здесь следует учитывать, что с 1 марта 2023 года выписка с Ф.И.О. и датой рождения собственника по общему правилу предоставляется третьим лицам только самим собственником или с его согласия – если он подаст в Росреестр заявление о предоставлении доступа к его персональным данным третьим лицам (закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ).
зарегистрированы ли какие-то обременения в отношении выбранного объекта недвижимости (арест, залог или другие права третьих лиц);
есть ли заявленные кем-то в судебном порядке претензии в отношении объекта.
Также в выписке указываются: кадастровый номер, адрес, площадь, назначение, кадастровая стоимость и план объекта недвижимости.
Выписка об объекте недвижимости
Это более полная выписка (по сравнению с предыдущей): помимо тех сведений, которые содержатся в выписке об основных характеристиках и правах на объект недвижимости, здесь отражается такжеинформация:
о координатах точек контура объекта;
попадает ли земельный участок в границы охранной зоны или зоны с особыми условиями использования территории;
включена ли недвижимость в реестр объектов культурного наследия;
есть ли в отношении объекта права, которые возникли до 31 января 1998 года (т. е. до введения ЕГРН).
Выписка о переходе прав на объект недвижимости
В этом документе содержится информация как о действующем собственнике объекта, так и о предыдущих его владельцах – с указанием даты, когда был зарегистрирован переход права к каждому из них.
Проверка этой выписки позволит будущему покупателю оценить степень вероятности отмены сделки: чем чаще переходил объект недвижимости от одного собственника к другому, тем такой риск выше.
С учетом новых правил об обезличивании выписки из ЕГРН, персональные данные текущего владельца недвижимости и его предшественников можно узнать лишь при условии, что действующий собственник подал в Росреестр заявление об открытии сведений о себе для третьих лиц.
Выписка о содержании правоустанавливающих документов
Такая выписка предоставляется только по запросу собственника объекта недвижимости.
Она может понадобиться в том случае, если у него не сохранился оригинал документа, на основании которого к нему перешло право собственности (договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство и т. д.).
В выписке содержатся реквизиты такого документа и его краткое содержание.
Выписка из ЕГРН о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве
Этот документ важен для тех, кто планирует купить квартиру в строящемся доме: из выписки можно узнать, кому принадлежит земельный участок, выделенный под строительство жилого дома, о количестве участников долевого строительства и уже проданных квартир в доме.