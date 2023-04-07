Какие выписки из ЕГРН стоит проверить перед покупкой объекта недвижимости

В первую очередь – выписку из ЕГРН (ст. 62 закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ).

Существует несколько видов таких выписок – разберем, какие из них стоит проверить будущему покупателю недвижимости.

Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Это основная выписка, которая содержит набор ключевых сведений о недвижимом имуществе. Из нее, в частности, можно узнать:

кто является собственником объекта недвижимости.

Но здесь следует учитывать, что с 1 марта 2023 года выписка с Ф.И.О. и датой рождения собственника по общему правилу предоставляется третьим лицам только самим собственником или с его согласия – если он подаст в Росреестр заявление о предоставлении доступа к его персональным данным третьим лицам (закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ).

зарегистрированы ли какие-то обременения в отношении выбранного объекта недвижимости (арест, залог или другие права третьих лиц);

есть ли заявленные кем-то в судебном порядке претензии в отношении объекта.

Также в выписке указываются: кадастровый номер, адрес, площадь, назначение, кадастровая стоимость и план объекта недвижимости.

Выписка об объекте недвижимости

Это более полная выписка (по сравнению с предыдущей): помимо тех сведений, которые содержатся в выписке об основных характеристиках и правах на объект недвижимости, здесь отражается такжеинформация:

о координатах точек контура объекта;

попадает ли земельный участок в границы охранной зоны или зоны с особыми условиями использования территории;

включена ли недвижимость в реестр объектов культурного наследия;

есть ли в отношении объекта права, которые возникли до 31 января 1998 года (т. е. до введения ЕГРН).

Выписка о переходе прав на объект недвижимости

В этом документе содержится информация как о действующем собственнике объекта, так и о предыдущих его владельцах – с указанием даты, когда был зарегистрирован переход права к каждому из них.

Проверка этой выписки позволит будущему покупателю оценить степень вероятности отмены сделки: чем чаще переходил объект недвижимости от одного собственника к другому, тем такой риск выше.

С учетом новых правил об обезличивании выписки из ЕГРН, персональные данные текущего владельца недвижимости и его предшественников можно узнать лишь при условии, что действующий собственник подал в Росреестр заявление об открытии сведений о себе для третьих лиц.

Выписка о содержании правоустанавливающих документов

Такая выписка предоставляется только по запросу собственника объекта недвижимости.

Она может понадобиться в том случае, если у него не сохранился оригинал документа, на основании которого к нему перешло право собственности (договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство и т. д.).

В выписке содержатся реквизиты такого документа и его краткое содержание.

Выписка из ЕГРН о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве

Этот документ важен для тех, кто планирует купить квартиру в строящемся доме: из выписки можно узнать, кому принадлежит земельный участок, выделенный под строительство жилого дома, о количестве участников долевого строительства и уже проданных квартир в доме.