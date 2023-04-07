Что нужно знать про юридический адрес

Начнём с первичной регистрации

Здесь все просто. Она не пройдёт только в одном случае – если в налоговой данный адрес «светится» массовым.

Но это уже все давно научились проверять, поэтому проблем тут ни у кого возникнуть не должно.

Кстати, этим и пользуются регистраторы, которые иногда просто рисуют договоры аренды. Да, чтобы сократить издержки, они находят адреса, пробивают собственника и «рисуют» от него гарантийное письмо.

При первичной регистрации налоговая не связывается с арендодателем и не просит подтверждения. Естественно, и никуда не выезжает.

Но здесь хотим рассказать об важном моменте, почему по таким адресам в течение 3-6 месяцев обязательно прилетит недостоверность.

Многие считают, что инспекторы физически ходят по адресам и, условно говоря, когда не видят таблички, то меняют статус. На самом деле все проще.

Админресурса, чтобы проверять сотни тысяч адресов в день, у них не хватит.

Поэтому в 95% случаев главная причина недостоверки – это неполучение корреспонденции, когда письмо, направленное в адрес вашей организации, возвращается обратно в инспекцию. Тогда налоговая автоматически поставит недостоверность.

Поэтому наш совет такой: ваш адрес должен быть обязательно с получением корреспонденции.

Теперь по поводу переезда

Сразу отметим: каждый последующий пункт, который будем описывать, включает в себя предыдущий, но с некоторыми дополнениями.

Здесь уже требуется точечный расчёт. Например, если ваша компания вовлечена схему бумажного НДС, то некоторые инспекции принципиально не захотят вас принимать, даже если вы в действительности повесите табличку и будете ждать инспекторов в офисе.

Только фискалы никого к вам не отправят, а просто откажут. В этом случае есть решение, но оно довольно волокитное и затратное по времени. Придется писать жалобу в управление.

Поэтому при переезде лучше все-таки иметь друзей в инспекции, чтобы заранее посоветоваться.

Миграция компании

Самое интересное – это миграция.

Для примера рассмотрим переезд из региона в Москву. Рассматривать каждый регион со всеми их особенностями в рамках данного канала не будем. Иначе только об этом придется писать по несколько постов в день ближайший месяц.

Многие, вероятно, слышали такую байку, что в Москве стоит негласный запрет на прием компаний из регионов. И самое интересное, что это не байка. Так на самом деле и есть. Но мы расскажем, как пробить этот «барьер».

Не станем уделять внимание тому, что сначала ваша местная ФНС должна вас отпустить, а перейдём сразу к делу.

Да, в первый раз вам в любом случае вынесут отказ.

Но паниковать и судорожно искать другой адрес не нужно. А нужно писать жалобу в управление.

И после того, как её обработают, повторно подавать в ту же самую налоговую, куда хотите мигрировать. И вот тут к вам обязательно отправят инспекторов для проверки и фото фиксации.

Дальше у вас два пути.