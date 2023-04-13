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Правила получения допуска к гостайне в 2023 году

Чтобы получить доступ к гостайне в 2023 году, лицу придется пройти более строгую проверку и лишиться некоторых привилегий. Например, в допуске откажут людям с собственной недвижимостью за границей либо со счетом в зарубежном банке. Кроме того, теперь оформлением и прекращением доступа будет заниматься непосредственное правительство РФ.

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Правила получения допуска к гостайне в 2023 году
Иллюстрация: Rene Böhmer/unsplash

Госдума рассматривает проект закона, положения которого ужесточают допуск к государственной тайне и корректируют порядок выезда лиц, допущенных к ней.

В частности, речь касается граждан, у которых есть счета в зарубежных банках либо недвижимость за границей.

Причины отказа в доступ к гостайне

Поводы для отказа в предоставлении допуска к госсекретам опубликованы в ст. 22 ФЗ № 5485-1.

Власти решили дополнить этот перечень еще 3 причинами, размещенными в первой статье изменений.

Итак, доступ не получат граждане, которые:

  • имеют счета и вложения в зарубежных финансовых организациях и банках, находящимися за границей РФ;

  • владеют и используют иностранные ценные бумаги и другие финансовые инструменты;

  • имеют собственную недвижимость в другом государстве.

И если ФСБ не выявит ни одного этих пунктов, но обнаружит, что претендент на допуск совершает действия, создающие угрозу государственной тайне, то все равно откажет в оформлении разрешения.

В то же время согласно абз. Б п. 3 ст. 2 изменений, гражданин без доступа к гостайне вправе выехать за пределы РФ на ряде условий.

К таковым относят смерть близкого родственника, находящегося за границей, потребность в экстренном лечении, которое доступно только за рубежом, либо необходимость личного присутствия при совершении юридически значимых мероприятий.

Новые полномочия правительства и граждан с допуском

Изменили определение доступа к государственной тайне.

Теперь в абз. 5 ст. 2 ФЗ № 5485-1 допуском будут считать право человека на соответствующий допуск. А если речь идет о юрлицах, то это право доступа к работе в режиме секретности, которая связана с государственной тайной.

При этом отдельно дали понятие такого режима, который является совокупностью требований и организационно-технических мер, направленных на сохранение госсекрета.

А на непосредственное российское правительство возложили дополнительные обязательства, которые унифицированы в п. 3 ст. 4 ФЗ № 5485-1.

И с начала действия изменений власти РФ дополнительно обязуются:

  • утверждать правила оформления и прекращения доступа уполномоченных лиц и прочих жителей РФ, включая людей с другим гражданством либо не имеющих такового;

  • устанавливать порядок обеспечения и внедрения режима секретности в российском государстве;

  • издавать нормативно-правовые акты по вопросам, которые связаны с выездом за пределы лиц, имеющих сейчас или ранее допуск к гостайне.

Отдельной статьей власти выделили обязанности граждан, которым открыли доступ. Они будут отражены в новой статье 21.2 ФЗ № 5485-1.

Таким образом, лица с допуском обязуются:

  • не разглашать государственную тайну и выполнять другие требования ФЗ № 5485-1;

  • информировать о возникновении обстоятельств, являющимися поводом для отказа в доступе к госсекретам;

  • сообщать о попытках получения от них государственной тайны.

Лица с допуском к гостайне претендуют на социальные гарантии в виде доплат, процентных надбавок к основному окладу.

Оформление доступа к госсекретам

Власти решили изменить порядок оформления доступа к государственной тайне.

Так, согласно новшествам, видоизменят ст. 21 ФЗ № 5485-1.

Например, регистрация допуска осуществляется только с разрешения самого гражданина предусматривая:

  • предоставление анкеты, которую человек заполнил и подписал собственноручно;

  • проверку лица на отсутствие причин, указанных в статье 22;

  • ознакомление человека с нормами и порядком применения полномочий;

  • принятие решения о доступе госорганом.

Причем военнослужащие могут не заполнять анкету.

А заместителям руководителей федеральных исполнительных органов, например, ГК «Росатом», «Роскосмос» и т.п., оформлять допуск к гостайнебудет Межведомственная комиссия.

Что же касается типа доступа, то их будет 3 ─ к данным особой важности, совершенно секретным и секретным данным. И если лицо имеет высокий уровень допуска, то более низкие ему также доступны.

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Правила получения допуска к гостайне в 2023 году

Чтобы получить доступ к гостайне в 2023 году, лицу придется пройти более строгую проверку и лишиться некоторых привилегий. Например, в допуске откажут людям с собственной недвижимостью за границей либо со счетом в зарубежном банке. Кроме того, теперь оформлением и прекращением доступа будет заниматься непосредственное правительство РФ.

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