Правила получения допуска к гостайне в 2023 году

Госдума рассматривает проект закона, положения которого ужесточают допуск к государственной тайне и корректируют порядок выезда лиц, допущенных к ней.

В частности, речь касается граждан, у которых есть счета в зарубежных банках либо недвижимость за границей.

Причины отказа в доступ к гостайне

Поводы для отказа в предоставлении допуска к госсекретам опубликованы в ст. 22 ФЗ № 5485-1.

Власти решили дополнить этот перечень еще 3 причинами, размещенными в первой статье изменений.

Итак, доступ не получат граждане, которые:

имеют счета и вложения в зарубежных финансовых организациях и банках, находящимися за границей РФ;

владеют и используют иностранные ценные бумаги и другие финансовые инструменты;

имеют собственную недвижимость в другом государстве.

И если ФСБ не выявит ни одного этих пунктов, но обнаружит, что претендент на допуск совершает действия, создающие угрозу государственной тайне, то все равно откажет в оформлении разрешения.

В то же время согласно абз. Б п. 3 ст. 2 изменений, гражданин без доступа к гостайне вправе выехать за пределы РФ на ряде условий.

К таковым относят смерть близкого родственника, находящегося за границей, потребность в экстренном лечении, которое доступно только за рубежом, либо необходимость личного присутствия при совершении юридически значимых мероприятий.

Новые полномочия правительства и граждан с допуском

Изменили определение доступа к государственной тайне.

Теперь в абз. 5 ст. 2 ФЗ № 5485-1 допуском будут считать право человека на соответствующий допуск. А если речь идет о юрлицах, то это право доступа к работе в режиме секретности, которая связана с государственной тайной.

При этом отдельно дали понятие такого режима, который является совокупностью требований и организационно-технических мер, направленных на сохранение госсекрета.

А на непосредственное российское правительство возложили дополнительные обязательства, которые унифицированы в п. 3 ст. 4 ФЗ № 5485-1.

И с начала действия изменений власти РФ дополнительно обязуются:

утверждать правила оформления и прекращения доступа уполномоченных лиц и прочих жителей РФ, включая людей с другим гражданством либо не имеющих такового;

устанавливать порядок обеспечения и внедрения режима секретности в российском государстве;

издавать нормативно-правовые акты по вопросам, которые связаны с выездом за пределы лиц, имеющих сейчас или ранее допуск к гостайне.

Отдельной статьей власти выделили обязанности граждан, которым открыли доступ. Они будут отражены в новой статье 21.2 ФЗ № 5485-1.

Таким образом, лица с допуском обязуются:

не разглашать государственную тайну и выполнять другие требования ФЗ № 5485-1;

информировать о возникновении обстоятельств, являющимися поводом для отказа в доступе к госсекретам;

сообщать о попытках получения от них государственной тайны.

Лица с допуском к гостайне претендуют на социальные гарантии в виде доплат, процентных надбавок к основному окладу.

Оформление доступа к госсекретам

Власти решили изменить порядок оформления доступа к государственной тайне.

Так, согласно новшествам, видоизменят ст. 21 ФЗ № 5485-1.

Например, регистрация допуска осуществляется только с разрешения самого гражданина предусматривая:

предоставление анкеты, которую человек заполнил и подписал собственноручно;

проверку лица на отсутствие причин, указанных в статье 22;

ознакомление человека с нормами и порядком применения полномочий;

принятие решения о доступе госорганом.

Причем военнослужащие могут не заполнять анкету.

А заместителям руководителей федеральных исполнительных органов, например, ГК «Росатом», «Роскосмос» и т.п., оформлять допуск к гостайнебудет Межведомственная комиссия.

Что же касается типа доступа, то их будет 3 ─ к данным особой важности, совершенно секретным и секретным данным. И если лицо имеет высокий уровень допуска, то более низкие ему также доступны.