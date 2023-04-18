Должник исключен из ЕГРЮЛ: когда долг считается безнадежным

Письмо Минфина от 03.03.2023 года № 03-03-06/1/17912.

Рассматривались две ситуации:

Должника исключили из ЕГРЮЛ в соответствии с решением регистрирующего органа;

Срок исковой давности завершился.

Когда исключают из ЕГРЮЛ

Организацию могут исключить из ЕГРЮЛ по нескольким основаниям.

Их перечень приводится в статье 21.1 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ:

фирма фактически не осуществляет деятельность , то есть не подает отчетность и не производит операции по банковским счетам (пункт 1 статьи 21.1 упомянутого выше закона);

если организацию нельзя ликвидировать , потому что нет средств на это, и руководителей (участников) нельзя обязать оплатить эти расходы (пункт 5 статьи 21.1 закона);

в реестр внесена пометка о недостоверности сведений, и она находится там более полугода.

Признается долг безнадежным или нет, зависит от того, по каким основаниям компанию исключили из ЕГРЮЛ.

Если фирма недействующая

Если организация-должник исключена из реестра как недействующая, то в соответствии с пунктом 2 статьи 64.2 ГК, исключение недействующего юрлица из реестра влечет правовые последствия, установленные Кодексом и другими НПА в отношении ликвидированных юрлиц.

Таким образом, если юрлицо исключено как недействующее, это равноценно его ликвидации, пишет Минфин в своем письме.

Эта позиция подтверждается и судебной практикой, сложившейся по этому вопросу, в частности, определениями Судебных коллегий по экономическим спорам ВС от 26.12.2018 № 301-КГ18-8795 и от 12.02.2019 № 304-КГ18-18451.

Это дает право признавать долги таких компаний безнадежными на основании перечисленных выше правовых норм.

Если компанию нельзя ликвидировать или сведения недостоверные

Если компанию исключили из реестра, потому что ее нельзя ликвидировать или она предоставила недостоверную информацию, она не признается ликвидированной.

Ни ГК, ни закон № 129-ФЗ не позволяют в таких ситуациях отнести организацию к недействующим бизнес-субъектам.

Следовательно, признать долг безнадежным на основании ликвидации фирмы-должника в этих ситуациях не получится.

Об исковой давности

Признать долг безнадежным разрешается по другим основаниям, перечень которых приводится в пункте 2 статьи 266 НК.

Так, это можно сделать по истечению срока исковой давности.

Если компания-должник признана банкротом, но еще не исключена из реестра, долг можно признать безнадежным и включить в состав внереализационных затрат того отчетного периода, в котором завершилось течение срока.

Такое право дает пункт 7 статьи 272 НК.

Исковой давностью считается срок, который дается для защиты права по иску того лица, право которого считается нарушенным. Общий срок равен 3 годам.

Его течение начинается с того дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав, если законодательством не предусмотрен другой вариант.

Исходя из этого, течение срока определяется индивидуально в каждом случае с учетом условий сделки и правовых норм ГК.