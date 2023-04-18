Жилищный кредит: как сделать ипотеку выгоднее

Воспользуйтесь льготной программой

По последним данным ДОМ.РФ, средняя ставка на новостройки в России составляет 11,08% годовых, на вторичном рынке – 11,19%.

Однако, прежде чем оформлять жилищный кредит на общих условиях, стоит рассмотреть льготные ипотечные программы:

Семейная ипотека.

Доступна семьям с родными или приемными детьми, рожденными после 1 января 2018 года, с детьми-инвалидами, двумя детьми не старше 18 лет.

Ставка: 6% годовых.

Первоначальный взнос: от 15%.

Сельская ипотека.

Доступна всем совершеннолетним гражданам России, которые проживают в сельской местности или планируют туда переезд.

Ставка: 3% годовых.

Первоначальный взнос: от 10%.

Дальневосточная ипотека.

Участниками программы «Дальневосточный гектар» могут стать молодые родители (до 35 лет) и молодые семьи (до 35 лет для обоих супругов). Также эта программа доступна для граждан со стажем работы не менее пяти лет в образовательной или медицинской организации на территории ДФО, вынужденных переселенцев с территорий Украины, ЛНР и ДНР, которые проживают в одном из регионов ДФО и др.

Ставка: 2% годовых.

Первоначальный взнос: от 15%.

Льготная ипотека для IT-специалистов.

Доступна сотрудникам аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет.

Ставка: 5% годовых.

Первоначальный взнос: от 15%.

Используйте материнский капитал

В 2023 году размер материнского капитала составляет:

586 946 рублей – на первого ребенка, рожденного после 1 февраля 2023 года.

775 628 рублей – на второго ребенка, если до этого выплата не назначалась.

188 681 рубль – доплата на второго ребенка, если семья уже получила выплату на первенца.

Средства материнского капитала можно направить в качестве первоначального взноса, досрочного погашения основной суммы долга или полного погашения ипотечного кредита.

Получите единовременную выплату на погашение

Молодая пара может получить в качестве субсидии до 30% от стоимости жилья, если у них нет детей, и до 35%, если есть хотя бы один ребенок.

Предусмотрены три условия: заключен официальный брак, оба супруга должны быть не старше 35 лет и нуждаться в улучшении жилищных условий.

Семьи, в которых трое и более детей (как родных, так и усыновленных), также могут рассчитывать на поддержку государства.

Выплата для многодетной семьи составляет 450 тыс. рублей. Ее можно направить на частичное и полное погашение жилищного кредита.

Возраст старших детей не имеет значения, если третий или последующие дети родились после 1 января 2019 года.

Тщательно выбирайте банк и страховую компанию

Рассматривая оформление ипотечного кредита, соглашаться на первый же попавшийся вариант не стоит.

Лучше ознакомиться с условиями сразу нескольких банков – так можно подобрать самые выгодные для себя условия жилищного кредитования.

При заключении договора следует внимательно читать документы, а лучше показать их юристу – так можно избежать неприятных моментов, когда, например, первые 3 года действует сниженная ставка, а затем она повышается.

Такие условия иногда предлагают застройщики. Что касается льготных государственных программ (семейная ипотека, сельская, для IT-специалистов и т. д.), то они распространяются на весь период страхования.

Столь же внимательно стоит относиться и к выбору страховой компании.

Иногда ипотечный банк предлагает клиенту застраховать жизнь и здоровье в связанной с ним страховой организации. Это может быть выгодно, поскольку в этом случае банк может снизить ставку по кредиту в среднем на 0,3%.

Но лучше заранее просчитать выгоду от этого снижения – может оказаться, что сниженный процент не компенсирует затраты на оплату страховки.

Всегда лучше изучить предложения нескольких страховщиков. Часто договоры страхования, заключенные на несколько лет, выгоднее, чем на один год – это также нужно учитывать при оформлении ипотеки на длительный срок.

Рефинансируйте кредит

Кредитные ставки в коммерческих банках зависят от ключевой ставки Банка России. Если человек взял кредит при высокой ключевой ставке, а затем Центробанк ее снизил, то и ставки по кредитам пойдут вниз и станут более выгодными.

На эти случаи на рынке предусмотрены программы рефинансирования.

Можно перекредитоваться и оформить ипотеку на тот же объект недвижимости на более выгодных условиях. Такая возможность, как правило, есть как в том же банке, где взята ипотека, так и в других.

Однако важно знать, что рефинансирование выгодно лишь на первых годах жизни кредита, когда большая часть платежа уходит на проценты банку, а не на погашение основного долга.

Если ситуация обратная, то рефинансирование, как правило, не выгодно.

Дело в том, что перекредитование вновь запустит механизм, когда в первую очередь человек будет платить проценты банку.

Купите снижение процента

Некоторые банки предлагают купить снижение ставки на 0,5%, 1% и 1,5%. К примеру, если базовая ставка составляет 10%, то можно снизить ее до 8,5%.

Для этого нужно внести единоразовый платёж. Чем больше «скидка», тем соответственно больше сумма платежа.

Сниженная ставка устанавливается на весь срок ипотечного кредита и позволяет сэкономить на переплате процентов.

Однако это правило работает лишь для ипотечных займов на длительный срок.

Если человек планирует расплатиться быстрее, например за 5 лет вместо 20, то такая услуга может быть невыгодной. Прежде чем вносить платеж, следует произвести расчеты при помощи ипотечного калькулятора.

Вносите досрочные платежи

Лучший способ быстрее погасить ипотечный кредит и сократить переплату банку – вносить досрочные платежи.

Даже 1 тысяча рублей в месяц в дополнение к обязательному платежу может существенно сохранить семейный бюджет. Для того чтобы рассчитать экономию, можно воспользоваться ипотечным калькулятором.

При внесении досрочных платежей работает правило: чем раньше, тем эффективнее.

Дело в том, что в начале большая часть обязательной выплаты идёт на погашение процентов банку.

Досрочные же платежи идут на погашение основного тела долга.

Чем меньше будет сумма займа, тем соответственно меньше придется переплачивать процентов.

Получите налоговый вычет

Приобретатели жилья в России, которые являются плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ), могут рассчитывать на получение налогового вычета как за покупку квартиры, так и за выплату процентов по ипотеке.

260 тыс. рублей – максимальный возврат с покупки квартиры (13% от 2 млн рублей),

390 тыс. рублей – максимальный возврат с выплаты процентов по ипотеке (13% от 3 млн рублей).

В общей сложности один налогоплательщик может вернуть 650 тыс. рублей. И направить его на погашение ипотеки, что, как говорилось выше, значительно снизит долг.

Получить имущественный налоговый вычет можно один раз в жизни, т. е. оформлять возврат подоходного налога за каждый приобретенный объект недвижимости не получится.

Также стоит учитывать, что сумма возврата зависит от суммы уплаченного НДФЛ. Нельзя вернуть больше, чем было перечислено в бюджет.