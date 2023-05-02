Кому не будут начислены пени на отрицательное сальдо с 1 января по 30 июня 2023

Как пояснила ФНС на своем сайте в формате Вопрос-ответ, налоговая недоимка у компании может образоваться, по нескольким причинам:

не подано уведомление об исчисленных суммах налогов;

подано уведомление об исчисленных суммах налогов с неверной суммой (меньше суммы, подлежащей уплате);

в платежном поручении на уплату налога указан неверный КБК.

Никакие технические причины при формировании сальдо, как видите не указаны. Но их тоже нужно иметь в виду.

После того, как в налоговую поступит корректная информация о подлежащей уплате сумме налога (сбора, страховых взносов) на сумму образовавшейся недоимки, начисляются пени.

Пени начисляются за период со дня образования долга по день уплаты этого налога (сбора, страховых взносов).

С начала года большинство компаний столкнулись неверными данными на ЕНС и проблемами при подготовке уведомлений. Это новый документ вызвал массу вопросов и создал многим бухгалтерам дополнительные проблемы.

Весь первый квартал ФНС выпускала разъяснительные письма по этой теме. ФНС дала новые ответы на вопросы о работе с ЕНС, зачете и уведомлениям

Сейчас ФНС пояснила, что для устранения негативных последствий ошибок, допущенных при подготовке уведомлений об исчисленных суммах авансовых платежей (с учетом того, что это нововведение предусмотрено НК только с начала 2023 года), изменен порядок расчета пеней в первом полугодии 2023 года.

Порядок расчета пеней на период с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года изменен постановлением Правительства от 29 марта 2023 года № 500 (пункт 2 постановления).

По 30.06.2023 включительно пени не будут начисляться на сумму недоимки, если ее размер на день уплаты налога (сбора, страховых взносов) не превышает положительное сальдо ЕНС, увеличенное на сумму, зачтенную в счет уплаты любого налога, сбора, страховых взносов (если налогоплательщиком в этом периоде было подано заявление о зачете в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате налога).

Сроки направления требования об уплате налоговой задолженности

Кроме того, Правительство постановлением от 29 марта 2023 года № 500 продлило предельные сроки направления требований об уплате налоговой задолженности и применения мер взыскания.

Предельный срок для отправки требований об уплате налоговой задолженности и применения мер взыскания в 2023 году увеличивается на 6 месяцев.

По требованиям, которые будут направлены в апреле 2023 года, установлен более длительные сроки их исполнения: до 1 месяца вместо 8 дней.