Как получить наследство, если наследник находится за границей и не может приехать в Россию

Но нередко возникает еще более сложная задача: наследнику необходимо принять наследство на территории России, а он находится в другом государстве — и приехать лично нет никакой возможности.

Разберем, как можно решить эту проблему.

Начнем с наиболее простого варианта: наследник может оформить доверенность на право принятия наследства от его имени, а также выполнение всех необходимых действий, связанных с ведением наследственного дела и оформлением имущества в собственность, на кого-то из своих родственников или знакомых, кто находится на территории России и имеет возможность обратиться к нотариусу по месту открытия наследства.

Такая доверенность подлежит нотариальному удостоверению, но на территории другого государства ее можно заверить у российского консула.

Если обратиться в консульство проблематично, есть другой вариант: удостоверить доверенность у местного нотариуса (правда, придется предварительно перевести ее на язык соответствующего государства) и легализовать ее.

Легализация не требуется только в том случае, если наследник находится на территории страны, с которой подписано международное соглашение об отмене легализации документов, или которая ратифицировала Минскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. (список таких стран опубликован на Консульском информационном портале МИДи).

Если наследник находится в стране, которая не входит в этот список, но участвует в Гаагской конвенции 1961 г. (а таких стран насчитывается свыше 120), то для легализации доверенности, удостоверенной иностранным нотариусом, достаточно будет проставить на документе специальный штамп (апостиль) у уполномоченного на то должностного лица (в чьей это компетенции — нужно узнавать в конкретном государстве, потому что правила проставления апостиля везде разные).

Получив доверенность, представитель наследника сможет подтвердить свои полномочия на территории РФ после того, как переведет текст документа на русский язык и заверит верность перевода у нотариуса.

В том случае, когда наследнику не к кому обратиться для представления его интересов в наследственном деле, он может самостоятельно составить заявление о принятии наследства, удостоверить свою подпись на нем (в консульстве РФ или у иностранного нотариуса, с учетом требований легализации) и направить заявление в Россию, нотариусу, который осуществляет свои полномочия в пределах того населенного пункта, где открыто наследство.

Если наследственное дело уже открыто, заявление нужно направлять нотариусу, который ведет это дело (узнать эту информацию можно с помощью Реестра наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты).

Если заявление отправляется почтой, дата передачи его в почтовую организацию признается датой подачи его нотариусу.