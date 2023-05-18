Как завещать интернет-аккаунт

Некоторые сервисы позволяют «завещать» аккаунт, но «передать по наследству» получится далеко не все.
Тогда можно воспользоваться обычным юридическим инструментом — завещанием, но и здесь есть свои нюансы. Другой вариант — неофициально пользоваться онлайн-страницей, но за это порой грозит наказание.
В 2022 году у 73% россиян был хотя бы один аккаунт в соцсетях. Большинство этих онлайн-страниц останется в Интернете навсегда, даже после смерти их владельцев.
Ученые из Оксфордского университета посчитали, что к 2070 году в одном только Facebook, который запрещен в РФ, будет больше аккаунтов умерших, чем живых людей.
К 2100 году на платформе накопится 1,4 миллиарда профилей пользователей, которые скончались. Что будет с этими виртуальными страницами и информацией оттуда — до конца непонятно, как неясен и правовой статус учетных записей.
Обратите внимание! В обиходе аккаунты в соцсетях называют цифровыми активами. Но в российском законодательстве такого термина нет. Есть другое понятие — цифровые права (ст. 141.1 ГК).
Нельзя с уверенностью сказать, что права на аккаунты в соцсетях — цифровые права.
Те действуют только внутри информационной системы, для которой на законодательном уровне установили требования. Сейчас такие требования есть только для инвестиционных платформ.
Юристы, опрошенные Право.ru, предлагают относиться к аккаунтам в соцсетях как к результатам интеллектуальной деятельности, считая их элементами сетевой инфраструктуры. Или же личные профили можно воспринимать как иное имущество (ст. 1112 ГК).
Цифровыми активами могут быть не только аккаунты в соцсетях. Еще к ним относят профили в компьютерных играх, электронные кошельки и личные страницы на маркетплейсах. Правовой статус этих объектов тоже не определен.
Для удобства, адвокаты предлагают разделять всё интернет-имущество на 3 типа:
права пользования цифровыми услугами (доступ к соцсети или онлайн-кинотеатру);
аналоги денег (электронные кошельки, криптовалюты, деньги на счету в онлайн-игре);
объекты интеллектуальной деятельности (тексты, аудио- и видеозаписи).
Обычно цифровые активы сочетают как минимум 2, а то и все 3 типа.
Так, профиль в компьютерной игре содержит экономическую составляющую и выступает хранилищем виртуальных покупок, а еще показывает результаты интеллектуальной деятельности: внешний вид персонажа или оформление игрового поля.
Обратите внимание! Духовное завещание не юридический документ. С его помощью можно «завещать» воспоминания, размышления, добрые пожелания, рисунки, записные книжки, фотографии.
Что будет с интернет-аккаунтом после смерти владельца
Для ответа на этот вопрос надо сначала внимательно изучить пользовательское соглашение с онлайн-сервисом. Обычно оно содержит всю необходимую информацию.
Так, никто не сможет пользоваться аккаунтом умершего в компьютерной игре.
Дело в том, что игрок приобретает только пользовательскую лицензию, которую нельзя передавать третьим лицам. А сама игра и ее объекты всегда остаются в собственности владельца.
Например, такие правила устанавливает сервис «Яндекс Игры». Если на счете в игре остались деньги, официально никто из близких пользователя их не получит.
Обратите внимание! То же самое касается и маркетплейсов. Wildberries и Ozon запрещают передавать логин и пароль от профиля другим людям.
Запрет на передачу доступа третьим лицам устанавливает и криптовалютная биржа для торговли биткоином Binance. Строгие правила у электронной почты Rambler.
После смерти профессиональной скрипачки Людмилы Карпушкиной ее сын Василий решил собрать архив с выступлениями матери, но все фото и видео остались в электронной почте умершей, пароля от которой Василий не знал:
«Я писал в поддержку почтовой службы, где мне ответили, что они не вправе разглашать такие сведения даже близким родственникам своих клиентов», — рассказал родственник покойной.
Не у всех онлайн-сервисов столь категоричные правила. Некоторые компании предлагают пользователям завещать свой аккаунт.
Так, у Apple есть проект «Цифровое наследство».
Начиная с iOS 15.2, iPadOS 15.2 и macOS 12.1 можно добавить одного или нескольких цифровых наследников для Apple ID. После смерти пользователя этот человек на 3 года получит доступ к его фотографиям, сообщениям, заметкам, файлам, загруженным приложениям и резервным копиям устройств.
Для этого наследник должен будет предоставить ключ доступа (его создает наследодатель) и свидетельство о смерти. Делается это через устройство Apple или на сайте.
Google разработал функцию «На всякий случай».
С ее помощью можно назначить ответственного за аккаунт, если владелец перестанет в него заходить.
«Мы понимаем, что многие люди уходят, не оставив четких инструкций о том, что делать с их информацией, размещенной в интернете. В ряде случаев мы удаляем аккаунт по просьбе ближайших родственников и представителей или передаем им данные из него», — поясняет компания.
Сервис предлагает выбрать период, после которого учетную запись признают неактивной, назначить доверенное лицо (до 10 человек) и выбрать данные, которые следует передать по наследству (в том числе игровые сервисы Google Play).
Обратите внимание! Соцсети не предусматривают передачу аккаунта по наследству, но позволяют обозначить, что владельца профиля больше нет в живых.
«ВКонтакте» предлагает придать странице умершего памятный статус: в таком случае появится пометка «Страница умершего человека».
А в Facebook есть функция «Назначить хранителя своего аккаунта»: он не сможет зайти в профиль и прочитать сообщения, но будет публиковать посты и менять фото.
Как завещать онлайн-профиль
Если условия сервисов кажутся недостаточными, стоит попробовать включить аккаунты в завещание и передать их по наследству.
Поскольку в законе нет понятия «цифровые активы», механизм их завещания тоже не описан. Юристы предлагают несколько вариантов действий.
Советуют ориентироваться на общие положения законодательства о наследовании (гл. 61 ГК), при этом интернет-аккаунт не удастся завещать целиком, предупреждают эксперты.
Его надо разложить на составляющие: исключительные права на оригинальный контент, права администрирования, лицензии на музыку, приобретенные в игре предметы, база подписчиков. Каждый из этих элементов наследуется отдельно.
Обратите внимание! Предлагают и другое деление: на имущественные права и объекты интеллектуальной деятельности.
Если цифровые активы неразрывно связаны с личностью умершего, то они не переходят наследникам. Все другие имущественные права наследуются в обычном порядке.
Например, можно наследовать фотографии из соцсети, но нельзя получить доступ к учетной записи и переписке.
Кто-то уверен, что наследникам достанутся любые электронные деньги, например от рекламы на ютубе.
Но на практике могут быть трудности: сейчас рассматривается вопрос о банкротстве российской «дочки» Google, которой принадлежит платформа Youtube, а материнская компания находится в другой юрисдикции. Поэтому получить средства, если они остались после приостановки монетизации для России, будет непросто.
Обратите внимание! Аккаунты в соцсетях, электронные кошельки и профили в компьютерных играх можно оценивать как права требования по договору умершего с третьим лицом. Такую позицию займет нотариус, если в наследственном деле заявить о цифровом имуществе.
Сложности при наследовании возникнут, если владелец профиля заранее не прошел аутентификацию и никак нельзя доказать, что это именно его аккаунт. В таком случае свои права на актив наследник будет отстаивать в суде.
Как передать интернет-аккаунт по наследству
Изучить правила пользования платформами. Если сервис позволяет, назначить цифровых наследников или доверенных лиц.
Записать на бумаге и спрятать в надежное место все логины и пароли от интернет-аккаунтов. Информацию можно загрузить на флешку.
Составить завещание, в котором указать все активы, которые передаются по наследству. Например, фотографии из соцсетей и деньги из электронных кошельков.
В документе следует указать, где хранятся сведения о паролях.
«Такую важную информацию мы с клиентами зачастую включаем в “духовное завещание”, которое не удостоверяется у нотариуса. Оно содержит сведения о разных вопросах, в том числе об имуществе», — рассказывают юристы.
Обратите внимание! На практике профилем умершего порой продолжают пользоваться родственники или знакомые без оформления каких-либо документов. Например, если им досталось устройство, где сохранился аккаунт.
Если о нарушении узнает владелец сервиса, правила которого запрещают нескольким людям пользоваться одним аккаунтом, то профиль заблокируют. Будут утеряны все деньги и сведения, а восстановить доступ будет сложно: могут потребоваться паспортные данные или другая личная информация (в том числе ответы на контрольные вопросы), которой владел только умерший.
Обратите внимание! С 1 января 2016 года в России действует так называемое право на забвение (поправки приняты законом от 13.07.2015 № 264‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»).
Норма закона обязывает операторов поисковых систем по заявлению гражданина и без решения суда удалять из результатов поиска ссылки на незаконную, недостоверную или неактуальную информацию о заявителе (ч. 1 ст. 10.3 закона от 27.07.2006 № 149‑ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).
При этом сама информация не удаляется, ее просто убирают из поиска
Общий доступ: можно ли делиться паролями от платных сервисов
Онлайн-платформы недополучают прибыль, когда несколько человек используют одну и ту же учетную запись — это называется аккшерингом.
Пока существует не так много технологических и юридических механизмов, чтобы обнаружить подобные действия пользователей и добиться для них наказания.
Компании не всегда предусматривают в пользовательских соглашениях санкции именно за передачу пароля от того или иного платного сервиса, при этом стимулируя своих клиентов покупать семейные подписки.
Исключение — каршеринговые сервисы.
По оценкам экспертов, четверть британских и треть американских пользователей делятся своими паролями от Netflix, за счет чего бесплатный доступ к сервису получают 100 миллионов человек по всему миру. Из-за этого платформа теряет около шесть миллиардов долларов ежегодно.
Чтобы решить проблему, сервис обязал доплачивать за использование одной и той же учетной записи несколькими людьми.
Система уже работает в Латинской Америке: за 2,99 доллара можно добавить к своему аккаунту еще одного пользователя (при стандартной цене подписки на Netflix в 6,99–19,99 долл.). Если выяснится, что кто-то пытается обойти новые правила, аккаунт заблокируют.
Российские интернет-сервисы не отстают от западных — аналогичная семейная подписка есть у «Яндекса».
Обратите внимание! Отечественные интернет-платформы запрещают пользователям делиться учетными записями.
Онлайн-кинотеатр Okko не разрешает передавать логины и пароли другим людям.
А их конкурент ivi указывает в пользовательском соглашении, что «пользователь обязуется принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности учетной записи, не разглашать третьим лицам логин и пароль учетной записи, обеспечить их надлежащее хранение...» За нарушение правил онлайн-кинотеатр вправе удалить аккаунт.
«ПБ» посылала запросы в «Яндекс», ivi и Okko, чтобы узнать, блокировали эти сервисы пользователей за обмен паролями или нет. Пресс-службы компаний на наше обращение не ответили.
Администраторы торговой интернет-площадки FunPay в официальной группе на аналогичный вопрос ответили следующим образом:
«Учетные записи FunPay не предназначены для использования несколькими людьми, и мы бы рекомендовали регистрировать отдельный аккаунт для каждого продавца. Однако на текущий момент не предусмотрено никакого наказания за аккшеринг».
Запрет распространять пароли помогает надежнее защитить интеллектуальные права.
Это особенно актуально для образовательных платформ. Есть сообщества, где можно «в складчину» купить доступ к курсам.
Например, программу за 100 000 рублей приобретут 10 человек, которые будут просматривать лекции с одного и того же аккаунта.
Крупные штрафы за передачу логина и пароля от учетной записи третьим лицам предусматривают и каршеринговые сервисы.
Владелец аккаунта в приложении «Яндекс Драйв» заплатит 150 000 рублей, если за руль арендованного авто сядет кто-то кроме него.
Верховный суд признал законной такую санкцию (дело № 10-КГ22-3-К6).
При этом в российском законодательстве сейчас нет никакой единой санкции за передачу учетной записи на онлайн-платформе третьим лицам.
В западных юрисдикциях более жесткий подход к этому вопросу. Офис интеллектуальной собственности Великобритании подчеркнул, что обмен паролями от платных сервисов нарушает положения уголовного и гражданского законодательства, поэтому виновных могут привлечь к ответственности.
Существует ряд положений уголовного и гражданского права, которые применяются при обмене паролями. Они включают нарушение авторских прав, договорных условий и мошенничество. Стриминговые сервисы имеют право обратиться в суд.
Правда, на практике таких дел пока не было. Возможно, потому, что передачу пароля от аккаунта сложно доказать.
Довод, что пользователь заходил с разных устройств, не подойдет, так как сегодня у многих есть несколько личных девайсов. IP-адреса из разных стран тоже ничего не подтвердят, ведь человек мог использовать VPN, констатирует эксперт.
Обратите внимание! Требование о прекращении выдачи ссылок может быть заявлено к оператору поисковой системы, если информация по ссылке:
является недостоверной;
распространяется с нарушением закона;
является неактуальной, утратившей значение для гражданина в силу его последующих действий или событий.
Исключение составляют сведения: о событиях, содержащих признаки преступлений, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли; совершенном преступлении, по которому не снята или не погашена судимость.
В требовании о прекращении выдачи сведений должны быть указаны:
Ф. И. О., паспортные данные, контактная информация заявителя (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес);
информация, выдача ссылок на которую подлежит прекращению;
адрес сайта, на котором размещена информация, подлежащая прекращению;
основание для прекращения выдачи ссылок поисковой системой;
согласие заявителя на обработку его персональных данных (ч. 2 ст. 10.3 закона об информации).
Не стоит думать, что, если подать требование о прекращении выдачи ссылок, оператор поисковой системы его автоматически исполнит.
Например, по статистике «Яндекса», за первые три месяца действия права на забвение, из всех обработанных обращений удовлетворены лишь 27%, по оставшимся 73% оператор ответил отказом, в том числе по 9% — частичным отказом (удовлетворили требования в отношении части ссылок из обращения).
Так, в деле № 2-3319/2020 ~ М-3197/2020 Ксения Ю. пыталась доказать, что кредит через ее учетную запись на сайте банка взял кто-то другой.
Суды в эту версию не поверили и отказали истцу, сославшись на то, что доступ в личный аккаунт на портале кредитной организации был привязан к телефону заявительницы, который никто не похищал.
Некоторые сервисы, такие как «Открытое образование», в пользовательском соглашении четко указывают: за любые действия от имени учетной записи отвечает тот человек, который ее оформил, а не тот, кто использовал.
Помочь с доказательной базой в таких историях могут новые технологии. Одна из них называется фингерпринтингом (контроль цифровых отпечатков устройства).
С помощью фингерпринтинга сайты смогут идентифицировать пользователя, даже если он изменит IP-адрес, включит режим «Инкогнито» в браузере, удалит файлы cookie или воспользуется VPN.
Поэтому рано или поздно искусственный интеллект, видимо, научится эффективно определять тех лиц, кто использует чужие учетные записи.