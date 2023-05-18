Как завещать интернет-аккаунт

Некоторые сервисы позволяют «завещать» аккаунт, но «передать по наследству» получится далеко не все.

Тогда можно воспользоваться обычным юридическим инструментом — завещанием, но и здесь есть свои нюансы. Другой вариант — неофициально пользоваться онлайн-страницей, но за это порой грозит наказание.

В 2022 году у 73% россиян был хотя бы один аккаунт в соцсетях. Большинство этих онлайн-страниц останется в Интернете навсегда, даже после смерти их владельцев.

Ученые из Оксфордского университета посчитали, что к 2070 году в одном только Facebook, который запрещен в РФ, будет больше аккаунтов умерших, чем живых людей.

К 2100 году на платформе накопится 1,4 миллиарда профилей пользователей, которые скончались. Что будет с этими виртуальными страницами и информацией оттуда — до конца непонятно, как неясен и правовой статус учетных записей.

Обратите внимание! В обиходе аккаунты в соцсетях называют цифровыми активами. Но в российском законодательстве такого термина нет. Есть другое понятие — цифровые права (ст. 141.1 ГК).

Нельзя с уверенностью сказать, что права на аккаунты в соцсетях — цифровые права.