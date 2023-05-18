10 ошибок в денежном вопросе, которые «съедают» сбережения. И советы, которые помогут этого избежать

Почему люди совершают финансовые ошибки

Причины тому разные, и комбинируются они в любых сочетаниях.

Воспитание

Вы распоряжаетесь деньгами тем способом, который подсмотрели ребенком у родителей.

Неверные модели поведения легко усвоились, ведь критическое мышление в детстве не развито, авторитет взрослых силен, а личного жизненного опыта еще нет.

Импульсивность

Вы по характеру человек легкий и немного внезапный, принимаете решения быстро и без раздумий, придерживаетесь кредо «Лучше пожалеть о сделанном, чем о несделанном» (даже если это касается покупки, которая не по карману).

Привычка радовать себя шопингом

Она копируется у кого-то из родителей или появляется сама.

Покупки — простой и доступный способ спровоцировать выброс гормонов удовольствия в кровь.

Навязанные маркетологами стереотипы мышления

Достаточно вспомнить рекламные слоганы:

«Ведь вы этого достойны», «Не тормози. Сникерсни!», «Управляй мечтой», «Живи на яркой стороне», «Бери от жизни всё» и добавить к ним народную бытовую мудрость «Один раз живем»

и сразу понятно, почему, несмотря на полезные статьи и обучающие видео, кто-то с готовностью берет заем в микрофинансовой организации на покупку айфона.

Нехватка финансовой грамотности

Возможно, вы знаете о том, «как не надо»: не надо тратить больше, чем зарабатываешь; не надо пропускать мелкий шрифт при заключении кредитного договора; не надо сообщать ПИН-код от своей карты по телефону.

Но «как надо» вы тоже пока не знаете: нет времени вникать или нет цели, ради которой захотелось бы погрузиться в тему.

С большинством причин, перечисленных выше, поможет разобраться психолог. Восполнить пробелы в знаниях и стать финансово грамотнее можно с помощью книг, статей, блогов.

Чтобы избежать самих ошибок и их последствий, порой достаточно даже честного разговора с собой, близким другом или супругом.

Ну и конечно, врага надо знать в лицо. Поэтому перечислим самые распространенные ошибки при управлении личными финансами.

1. Вы тратите всё, что зарабатываете

Как это бывает

Приход зарплаты на карту — праздник, дальше — жизнь. Коммунальные платежи, кружки детей, заправка автомобиля…

То зимние ботинки износятся — и срочно покупаются новые, то мимические морщинки на лице становятся слишком заметными — и нужно идти к косметологу.

Уровень дохода и список расходов у всех разный, но принцип один: пришло — ушло.

Почему это плохо?

Вы не копите на крупные покупки, и их приходится брать в кредит. Не откладываете «на всякий случай» и при наступлении форс-мажоров просите в долг у друзей.

Не можете уйти с работы, которая не нравится и приносит мало денег, —потому что во время поисков новой будет не на что жить.

Как это исправить

Платите сначала себе.

Настройте автоматическое списание в копилку 10% от зарплаты или любого другого дохода.

В качестве копилки выберите пополняемый вклад с симпатичным процентом, который будет разубеждать вас снимать деньги ради спонтанных покупок.

2. Вы не хотите вести бюджет

Как это бывает

Составлять таблички вам некогда. Вы верите, что следите за расходами с помощью банковского приложения, — даже если у вас несколько карт и вы иногда расплачиваетесь наличными.

Почему это плохо?

Что вы не измеряете — то не можете анализировать, контролировать и оптимизировать.

Как это исправить

Выберите удобный для себя инструмент: тетрадку; Excel; бот в телеграме, который поможет быстро заносить расходы в табличку; специальное приложение для ведения личного бюджета — и начните этим инструментом пользоваться.

Потребуется время на привыкание, но вскоре вы ощутите контроль над своей жизнью и финансами и внутреннее сопротивление исчезнет.

3. Вы не занимаетесь профилактикой расходов

Как это бывает

Вы не любите проверять зубы регулярно — и раз в несколько лет лечите всю челюсть или ставите коронки.

Не занимаетесь со школьником дополнительно — и ближе к выпускному оплачиваете репетиторов.

Не страхуете имущество — и делаете ремонт после прорыва трубы.

Игнорируете распродажи — и покупаете дорогие вещи в разгар сезона.

Почему это плохо?

Часть расходов можно предотвратить, а сэкономленные деньги — откладывать на старость, образование детей или более дорогой отпуск, чем вы привыкли. Но увы…

Как это исправить

Понаблюдайте за людьми, которых считаете экономными, — идеи появятся.

И вернитесь в начало этого блока: внимание к своему здоровью, а также страхование имущества и трудоспособности — опоры финансовой стабильности.

4. Вы пренебрегаете налоговыми вычетами

Как это бывает

Вы взяли в ипотеку квартиру, оплатили лечение маме, купили ребенку курс по английскому языку… и не стали тратить силы на «сбор бумажек» ради «каких-то» 5–50 тысяч.

Почему это плохо?

Получать вычет за покупку квартиры можно несколько лет. Лечиться за деньги многие вынуждены часто. Курс английского придется покупать до тех пор, пока ребенок не заговорит бегло…

Вы упускаете возможность получить дополнительный доход почти из воздуха.

Как это исправить

Почитайте про вычеты на сайте налоговой службы. Поговорите с людьми, которые их уже оформляли.

Пройдите бесплатный обучающий курс — и действуйте.

5. Вы бездумно пользуетесь кредитными картами

Как это бывает

Банк предложил карту с бесплатным обслуживанием — и вы согласились. Теперь можно не копить, а сразу купить путевку в Турцию! Только вот про процент за пользование деньгами было где-то мелким шрифтом…

Почему это плохо?

Стоит один раз погасить задолженность позже срока — и вот вы уже живете в долг, а к расходам прибавляется выплата немаленьких процентов.

Вы вынуждены меньше откладывать на финансовые цели и крупные покупки.

Как это исправить

Берите карту, только если на 200% уверены, что она нужна. Пройдите курс по пользованию такими картами.

Если знать лайфхаки и нюансы, можно даже получить небольшую прибавку к доходам (проценты на остаток, кешбэк) или экономить на покупках.

6. Вы формально ставите цели

Как это бывает

Вы копите только потому, что «так надо».

Мечтаете о новой машине потому, что все ваши друзья недавно приобрели авто классом выше. Откладываете на старость потому, что так советуют эксперты из блогов про личные финансы.

А еще не просчитываете риски и не задумываетесь, как будете преодолевать препятствия.

Почему это плохо?

Если цель не вызывает эмоционального отклика, к ней сложнее идти. Если не готовитесь к трудностям, в момент икс они могут показаться непреодолимыми.

Как это исправить

Сядьте в тишине и запишите свои финансовые цели. Убедитесь, что от каждой становится тепло на душе, перед глазами пробегает ваша прекрасная жизнь, когда всё получится.

Подумайте над шагами к цели и промежуточными этапами, когда можно будет передохнуть и похвалить себя.

Запишите, что может пойти не так, и придумайте для каждой проблемы хотя бы одно решение.

7. Вы предпочитаете кредиты сбережениям

Как это бывает

Вы не готовы ждать, когда накопите достаточно денег на мечту или крупную покупку. Кто знает, что будет завтра?

А посудомоечная машина на кухню или курс по рисованию акрилом вам нужны сегодня.

Почему это плохо?

Выплаты процентов повышают нагрузку на семейный бюджет и создают психологическое давление.

Вы фоново волнуетесь о том, что будет, если заболеете или вас уволят.

А пока вы копите, то успеваете не раз задуматься: так ли важна трата, обязательно ли выбирать именно эту цену и этого продавца? При импульсивных покупках в кредит времени на раздумья нет.

Бывает хуже

Например, вы берете кредиты «с запасом» — и переплачиваете процентами. Или не в той валюте, в которой получаете доход, — и страдаете от резких скачков курса.

Или в таком размере, что ежемесячные платежи превышают 20–30% от вашего дохода и уровень жизни снижается. Наконец, берете кредиты, чтобы расплатиться по другим кредитам…

Выбраться из этой долговой ямы в разы сложнее, чем в нее незаметно (но добровольно) спуститься.

Как это исправить? Начните с малого.

Накопите небольшую сумму, получите удовольствие от покупки, не омраченное мыслями о долге и процентах. Дальше втянетесь.

8. Вы не диверсифицируете сбережения и инвестиции

Как это бывает

Бабушка хранила деньги в банке. Стеклянной. Вы тоже верите, что так надежнее.

Или, наоборот, готовы часами убеждать знакомых в выгодности вложений в криптовалюту — и подтверждаете слова делом, раз за разом переводя часть зарплаты в криптокошелек.

Почему это плохо?

Жизнь полна неожиданностей, и порой они неприятные. Колебания валют и стоимости драгоценных металлов, санкции, введение ограничений на использование тех же криптовалют…

А порой всё предсказуемо: например, деньги неизбежно обесцениваются.

Использование разных инструментов для хранения ваших сбережений и инвестирования снизит долгосрочные риски.

Как это исправить

Пройдите курс по финансовой грамотности, затем — по инвестированию.

Распределите сбережения между счетами и копилками, использующими простые и сложные, консервативные и рискованные инструменты.

9. Вы автоматически повышаете уровень жизни, когда повышается доход

Как это бывает

Поздравляем: вы стали начальником отдела! Зарплата подросла, компания оплачивает ДМС и спортзал.

Кажется, нужно срочно переехать в более престижный район, отдать детей в частную школу и забыть про дачу ради заграницы…

Почему это плохо?

Повышение дохода — отличная возможность больше откладывать на старость и финансовые цели. Вот только после таких быстрых решений откладывать уже и нечего.

Как это исправить

Попробуйте пожить некоторое время так, как привыкли, а любые новые расходы оценивайте критически.

Не обязательно отказывать себе во всём ради призрачного послезавтра: возможно, вы просто любите отдыхать на даче и ваши дети уже учатся в сильной школе. А вот финансовые и жизненные цели станут ближе.

10. Вы не создаете фонд на эмоциональные траты

Как это бывает

Даже если вы посещаете психолога и практикуете осознанность, эмоциональные траты случаются.

Почему это плохо?

Эмоциональные траты нарушают планы, вынуждают брать кредиты, снижают веру в то, что вы способны накопить на мечты.

Как это исправить

Если деньги на покупку «просто идеальной сумочки» или оплату спонтанного романтического уик-энда в соседнем городе вы возьмете из специального кошелька, семейный бюджет не пострадает.

Переводите туда ежемесячно небольшую сумму и не расстраивайтесь, если придется ее забирать.

Все иногда заслуживают праздника.