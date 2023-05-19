Нулевое сальдо ЕНС: что это значит

Понятие

На ЕНС формируется общий баланс — сальдо. Оно может быть положительным, отрицательным или нулевым.

Согласно п. 3 ст. 11.3 НК, нулевое сальдо единого налогового счета формируется, если общая сумма денежных средств, перечисленных и/или признаваемых в качестве единого налогового платежа (ЕНП), равна денежному выражению совокупной обязанности.

Проще говоря, это когда:

налогоплательщик на определённую дату перечислил ровно ту сумму, которую должен был ;

перечисления равны начислениям.

Отметим, что на практике нечасто происходит, когда сформированный ЕНП равен совокупной обязанности.

Отсюда следует, что перед наступлением срока по НК перечисления налога, сбора, взносов нежелательно иметь нулевое сальдо на ЕНС.

С достижением сальдо ЕНС нуля прекращают действие обеспечительные меры, наложенные налоговиками.

В частности, поручения на взыскание задолженности за счет денежных средств на счетах в банке, электронных денежных средств, драгметаллов на счетах/во вкладах в банке (п. 7 ст. 46 НК).

Право знать нулевое сальдо ЕНС

Несмотря на то, что нулевое сальдо означает отсутствие на соответствующий момент проблем по расчетам с бюджетом, на основании подп. 5.2 п. 1 ст. 21 НК плательщики имеют право на основании представленного в налоговый орган запроса получать справки о наличии на дату такого запроса, в том числе нулевого сальдо единого налогового счета.

В свою очередь налоговые органы обязаны представлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому агенту по его запросу такую справку (подп. 10 п. 1 ст. 32 НК).

Справка о нулевом сальдо ЕНС должна быть готова в течение 5 дней со дня поступления в ИФНС соответствующего запроса.