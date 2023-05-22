Новый подход к сроку давности административной ответственности в КоАП с 2023 года

Постановлением от 17.05.2022 № 19-П КС ч. 1 ст. 4.5 КоАП признал не соответствующей Конституции.

Он указал, что неопределенность ее содержания порождает неоднозначное решение вопроса о дне, начиная с которого должен исчисляться срок давности привлечения к административной ответственности за совершение перечисленных в ней правонарушений.

Тем самым она допускает произвольное определение в качестве такого дня как дня совершения административного правонарушения, так и дня, следующего за ним.

Новое правило в КОАП

25 апреля 2023 года вступил в силу закон от 14.04.2023 № 122-ФЗ с изменениями в ст. 4.5 и 4.8 КоАП.

Он дополнил ст. 4.5 положением, согласно которому срок давности привлечения к административной ответственности исчисляется именно со дня совершения административного правонарушения.