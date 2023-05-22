Новый подход к сроку давности административной ответственности в КоАП с 2023 года

Как было
Частью 1 ст. 4.5 КоАП долгое время было установлено, что по общему правилу постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении 2 месяцев со дня совершения административного правонарушения. А если рассматривает судья — по истечении 3 месяцев.
При этом течение срока, определенного периодом, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало срока (ч. 1 ст. 4.8 КоАП).
Позиция КС
Постановлением от 17.05.2022 № 19-П КС ч. 1 ст. 4.5 КоАП признал не соответствующей Конституции.
Он указал, что неопределенность ее содержания порождает неоднозначное решение вопроса о дне, начиная с которого должен исчисляться срок давности привлечения к административной ответственности за совершение перечисленных в ней правонарушений.
Тем самым она допускает произвольное определение в качестве такого дня как дня совершения административного правонарушения, так и дня, следующего за ним.
Новое правило в КОАП
25 апреля 2023 года вступил в силу закон от 14.04.2023 № 122-ФЗ с изменениями в ст. 4.5 и 4.8 КоАП.
Он дополнил ст. 4.5 положением, согласно которому срок давности привлечения к административной ответственности исчисляется именно со дня совершения административного правонарушения.
Для обеспечения принципа равенства перед законом, а также уточнения момента окончания течения срока давности привлечения к административной ответственности также предусмотрели, что:
постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении 60 календарных дней со дня совершения административного правонарушения;
по делу об административке, рассматриваемому судьей, — по истечении 90 календарных дней.
Данный подход означает, что при исчислении срока давности привлечения к административной ответственности 1 месяц равен 30 календарным дням. Следовательно, срок давности, выраженный годами, исчисляется путем умножения количества месяцев на 30 календарных дней.
Таким образом, общие 2-месячный и 3-месячный сроки заменили на календарные дни — 60 и 90 соответственно.
Введён запрет: если срок давности заканчивается в нерабочий день, последний день срока не сдвигается. Иначе это ухудшает правовое положение заявителя.
Новый подход не касается длящихся правонарушений: о ним сроки давности по-прежнему отсчитывают со дня обнаружения.
Кроме того, внесены встречные изменения в ст. 4.8 КоАП: это исключения из общих правил о начале течения сроков, определенных периодом, и касаемо окончания течения срока в днях.