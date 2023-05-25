Проводки Дт 68 и Кт 68, 19, 51 : ЕНС и НДС

Как отразить НДС в учете

В бухгалтерском учете операции по НДС отражаются с использованием двух основных счетов:

счет 19 «НДС по приобретенным ценностям» ;

счет 68«Расчеты по налогам и сборам» — при этом к 68 счету открывается соответствующий субсчет «Расчеты по НДС».

При покупке сырья, товаров, работ или услуг бухгалтер делает проводку:

Дт 19 Кт 60 — учтен НДС, предъявленный поставщиком.

Затем входящий налог нужно принять к вычету — это делается проводкой по дебету 68 кредиту 19 счета.

Реализация товаров сопровождается начислением НДС по кредиту 68 счета в корреспонденции со счетом учета выручки от реализации или иных доходов:

Дт 90.3 Кт 68 — начислен НДС при реализации товаров или оказании услуг по основному виду деятельности;

Дт 91.2 Кт 68 — начислен НДС при реализации, не относящейся к обычной деятельности компании (например, при продаже ОС).

По итогам каждого квартала плательщик НДС должен рассчитаться с бюджетом — в срок до 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Если сумма начисленного НДС больше сумм НДС, принятых к вычету, то компания должна заплатить получившуюся разницу в бюджет и сделать проводки:

Дт 68.9 (ЕНС) Кт 51 — перечисление НДС в составе ЕНП;

Дт 68.2 Кт 68.9 (ЕНС) — с ЕНС списывается сумма НДС на дату наступления срока уплаты.

Пример

Компания «Сдоба» купила сырье для производства сладких булочек на сумму 125 000 руб., в том числе НДС 13 000 руб. (поскольку при производстве булочек компания покупала сырье, облагаемое по ставке НДС как 10%, так и 20%). Из этого сырья испекли 4 000 булочек и продали их за 59 руб./шт.

Реализация сладких булочек облагается НДС по ставке 20%. Таким образом, при расчете и отражении НДС в бухучете бухгалтер «Сдобы» сделает следующие проводки:

Дт 19 Кт 60 — на сумму 13 000 руб.: учет НДС от поставщика сырья;

Дт 68 Кт 19 — на сумму 13 000 руб.: принят к вычету НДС (таким образом, отражение суммы НДС по дебету 68 кредиту 19 означает принятие ее к вычету при расчете налога);

Дт 90.3 Кт 68 — на сумму 39 333,33 руб. (4 000 булочек × 59 руб. / 120 × 20 = 39 333,33 руб.): начислен НДС при реализации булочек;

Дт 68 (ЕНС) Кт 51 — на сумму 26 333,33 руб. (разница между начисленным НДС 39 333,33 руб. и принятым к вычету НДС 13 000 руб.): «Сдоба» заплатила НДС в бюджет по итогам квартала (смысл проводки дебет 68 (ЕНС) кредит 51 — пополнение ЕНС).

Дт 68.2 Кт 68 (ЕНС) — на сумму 26 333,33 руб. на дату наступления срока уплаты НДС (28 число каждого месяца) происходит списание денежных средств с ЕНС в счет уплаты НДС.

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Что еще означает дебет 68 кредит 68

В учете НДС бывают ситуации, когда сумма входящего НДС больше, чем начисленного при реализации.

Это происходит, например, когда компания закупила больше сырья, чем продала продукции. Или же было приобретено крупное ОС. Либо компания построила собственными силами новый цех.

Еще ситуация с возмещением возникает у компаний, занимающихся экспортом.

Если у вас по итогам квартала получается НДС к возмещению, то налоговики после удачно завершенной камеральной проверки вернут на ЕНС сумму возмещения:

Дт 68 (ЕНС) Кт 68 (НДС) — возмещен НДС.

Если у вас было отрицательное сальдо, то оно уменьшиться на сумму возмещения.

Если после возмещения НДС на ЕНС образовалось положительное сальдо, то налогоплательщик может получить его на расчетный счет. При поступлении денег из бюджета бухгалтер должен сделать следующую запись в учете:

Дт 51 Кт 68 (ЕНС) — получено на расчетный счет сальдо ЕНС.

Также положительное сальдо ЕНС можно направить в счет уплаты любого налога, подав заявление о распоряжении путем зачета. В этом случае будут сделаны следующие проводки:

Дт 68 (налог) Кт 68 (ЕНС).

Пример

ООО «Сдоба» в I квартале 2023 года приобрело производственную линию для выпуска кондитерских изделий стоимостью 5 млн руб., в том числе НДС 833 333,33 руб.

Помимо этого, в течение квартала компания «Сдоба» покупала сырье, оплачивала коммунальные услуги и аренду цеха — итого к вычету за I квартал 2023 года получился 1 млн руб.

За I квартал 2023 года компания «Сдоба» продала изделий на 2 360 000 руб., в том числе 393 333,33 руб. НДС. Разница между начисленным НДС и входящим НДС составила:

393 333,33 руб. – 1 000 000 руб. = –606 666,67 руб.

То есть у компании «Сдоба» образовался налог к возмещению из бюджета. А по налогу на прибыль в I квартале 2023 года у ООО «Сдоба» получился налог к уплате в размере 500 тыс. руб.

Компания имела нулевое сальдо ЕНС и не стала перечислять ЕНП. Таким образом, на 28 апреля 2023 года у нее образовалось отрицательное сальдо ЕНС в размере 500 тыс. руб.

Однако после прохождения камеральной проверки декларации по НДС налог был возмещен, отражен на ЕНС и сальдо ЕНС стало равным: 606 666,67 - 500 000 = 106 666, 67 руб.

Тогда проводками между субсчетами счета 68 бухгалтер может перераспределить положительное сальдо ЕНС в счет уплаты налога на прибыль.

Бухгалтер «Сдобы» сделает следующую запись:

Дт 68 субсчет «Налог на прибыль» Кт 68 «ЕНС» — на 500 000 руб.: зачтено положительное сальдо ЕНС в счет уплаты налога на прибыль.

Благодаря введению системы единого налогового платежа и единого налогового счета ситуация, когда по одному налогу получилась переплата, а по другому — задолженность, стала невозможной.

Зачет переплаты в счет задолженности происходит автоматически без подачи каких-либо дополнительных заявлений.

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Итоги

Проводка Дт 68 Кт 68 делается в учете в случае зачета положительного сальдо ЕНС в счет будущей уплаты какого-либо налога.

Зачет переплаты по налогам в счет задолженности происходит автоматически, благодаря введению института единого налогового платежа.