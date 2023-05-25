Банкротство физических лиц: мифы и реальность

Миф № 1: можно набрать кредитов, не платить, подать на банкротство и тратить деньги на что захочется

Если бы всё было так просто, то банкротства физических лиц приобрели бы лавинообразный характер. На деле обнуляются долги не всем желающим и не всегда.

Во-первых, помимо полного списания долгов, существуют и другие варианты разрешения сложной ситуации:

Мировое соглашение . Должник и его кредиторы договариваются о приемлемых условиях погашения долгов. К примеру, может быть списана часть суммы либо предоставлена отсрочка внесения платежей.

Реструктуризация долга . Выплаты задолженности пересматриваются в сторону более щадящего для должника режима. К примеру, ежемесячные платежи могут быть уменьшены, а срок выплат увеличен.

Реализация имущества. Если у должника есть имущество (квартира, дом, дачный участок, машина и др. Исключение: единственное не ипотечное жилье), то по решению суда его могут пустить с молотка, а вырученные средства направить на погашение долгов.

Если три описанных варианта не решают проблему, то суд принимает решение о списании долгов.

Но и здесь есть нюанс: прежде чем стать банкротом, должнику придется объяснить: как так вышло, что он оказался в затруднительном финансовом положении.

«Бывает, что человек берет 5 млн рублей, ничего себе не покупает, никуда не ездит, а потом заявляется с банкротством и не может ответить на вопрос суда о судьбе этих денег. И если человек не даст логичного ответа, например потратил на лекарства, съездил в отпуск, что-то купил, то фактически отсутствие объяснения может быть расценено, что эти деньги хранятся у него под подушкой», — Сергей Крылов, генеральный директор Лиги защиты должников, управляющий партнер юридической компании.

Миф № 2: Единственное жилье с молотка не пустят

Действительно, на единственное жилье должника запрещено обращать взыскание в счет погашения долгов. Оно защищено исполнительским иммунитетом. То же касается земельного участка, на котором расположен дом, а также необходимой в быту мебели, техники, посуды, одежды и обуви.

Однако жилье жилью рознь. Семья из пяти человек, включая детей, может ютиться в скромной двухкомнатной квартире — в этом случае вопросов у суда не будет.

Но бывают и другие ситуации, например, должник может проживать один в пятикомнатной квартире.

В этом случае суд может посчитать такое жилье избыточным или чрезмерным и снять исполнительский иммунитет.

Миф № 3: Если заложить единственное жилье банку, его не заберут

Исполнительский иммунитет не защищает жилье, которое является ипотекой даже в том случае, если оно является единственным.

Многие под ипотекой понимают именно жилищный кредит, взятый в банке. Так и есть. Это ипотека в силу закона.

Но также важно знать, что есть еще ипотека в силу договора.

«Ипотека в силу договора возникает, когда мы свое уже имеющееся жильё закладываем в качестве объекта залога. В этом случае исполнительский иммунитет, который защищает право на жилье, также не работает. Вне зависимости от наличия несовершеннолетних детей собственников выписывают, а жилье продают», — Сергей Крылов, генеральный директор Лиги защиты должников, управляющий партнер юридической компании.

К примеру, ипотека в силу договора возникает, когда гражданин берет кредит в банке, а для снижения процента по договору в качестве залога передает банку права на свое жилье.

Миф № 4: Можно спрятать имущество, продав или подарив

Некоторые граждане, планируя процедуру банкротства, стараются спрятать свое имущество от суда и арбитражного управляющего. К примеру, автомобиль можно продать, а вторую квартиру или дом переписать на друга или племянника.

Стоит знать, что во время процедуры банкротства такая хитрость с высокой долей вероятности вскроется, сделки по дарению или продаже имущества суд отменит и постановит пустить имущество с молотка.

Историю потенциального банкрота внимательно изучают и обращают внимание на все крупные сделки.

«Например, человек продал автомобиль за миллион рублей. Деньги с реализации поступили на карту. Он взял миллион рублей и поделил на 10 кредиторов и каждому заплатил поровну или сумму в процентном соотношении от долга. Здесь проблем не будет, потому что должник избавился от имущества и рассчитался с кредиторами. Но если он продал имущество, но ни рубля никому не отдал, то эта сделка будет оспариваться», — Сергей Крылов, генеральный директор Лиги защиты должников, управляющий партнер юридической компании.

Миф № 5: Процедура банкротства всегда обходится недорого

Банкротство физических лиц через МФЦ действительно не сильно бьет по карману. Заплатить придется лишь государственную пошлину в размере 300 рублей при подаче заявления.

Другое дело — банкротство через суд. Помимо той же госпошлины, эта процедура тянет за собой и другие расходы.

Каждый этап сопровождается публикацией информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Цена одной публикации начинается от 400 рублей, а их может быть десятки или даже сотни.

От 25 тысяч рублей и выше стоит закладывать в качестве вознаграждения арбитражному управляющему. Кроме того, во время процедуры банкротства рассылаются уведомления кредиторам.

Если 5-6 кредитов, то затраты составят 10-15 тысяч рублей. Если займов больше, то расходы могут вырасти и до 30, и до 40 тысяч рублей.

«По рынку цены совершенно разные. В Москве может быть и 100, и 200 тысяч рублей. В регионах, как правило, дешевле. Стоимость юридических услуг зависит от количества кредиторов — бывали случаи, когда было и 40, и 50 кредиторов. Бывают сложности, связанные со сделками, которые были совершены в преддверии банкротства, они являются оспариваемыми, и приходится бороться, что стоит отдельных денег. Иногда приходится при реализации имущества через торги оспаривать оценку торгов. Бывает, что стоит цена в 5 миллионов рублей и за эти деньги квартиру можно продать, а арбитражный управляющий оценивает ее в три миллиона», — Сергей Крылов, генеральный директор Лиги защиты должников, управляющий партнер юридической компании

Бывают случаи, когда должник годами находится в процедуре банкротства, но банкротом так и не признается в связи с невозможностью дальнейшего финансирования процедуры (недостаточно средств/средства отсутствуют).

Дело в таком случае прекращается.

Резюме

Банкротство — процедура, которая помогает законно освободиться от долгов, если нет возможности их выплачивать. Заявление можно подать в арбитражный суд или МФЦ.

Внесудебное банкротство через МФЦ возможно, если общий размер долга не превышает 500 тысяч рублей, при этом у должника нет средств для погашения и/или имущества. Если сумма больше, банкротство оформляется в судебном порядке.

Процедура банкротства для многих — единственная возможность списать долги и начать жизнь с чистого листа. Перед тем, как решиться на этот шаг, важно изучить все нюансы и подводные камни:

нельзя избавляться (дарить, продавать) от имущества перед процедурой банкротства,

процедура банкротства через суд может потребовать существенных затрат,

в результате банкротства можно лишиться своего имущества — его пустят с молотка,

суд может постановить переселить должника из комфортного жилья в эконом-класс,

на ипотечное жилье не распространяется исполнительский иммунитет, а ипотека — это, в том числе взятие кредита под залог уже имеющегося жилья,

на суде нужно будет обосновать, почему возникла ситуация финансовой несостоятельности.

Не стоит верить мифам, слухам или советам соседей. Прежде чем пойти на банкротство, стоит самостоятельно изучить информацию, а также проконсультироваться с юристом.