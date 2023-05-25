Ведение бизнеса

Как написать бизнес-план и получить деньги на открытие дела

Хотите открыть свой бизнес, но не знаете, с чего начать? Мы поможем вам написать бизнес-план и получить необходимые деньги для реализации вашей идеи.

Версия для печати

В этом видео вы узнаете, как правильно составить бизнес-план, какие ошибки нужно избегать и как привлечь инвесторов. Наш опыт и знания помогут вам добиться успеха в бизнесе.

Смотрите видео и станьте успешным предпринимателем уже сегодня!

Общество

Много наследников. Когда и как в этом случае делить наследство?

День рождения! Светлый праздник. Но будет и день смерти. Но так называть этот по-своему важный для каждого человека день, как то грубо, и резко. Вот цивилисты и называю этот день конца, как будто днем начала. День открытия наследства! Чувствуете правопреемственность? Никто не уходит в ничто! Итак, наследство открылось!

Много наследников. Когда и как в этом случае делить наследство?

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Обучение для бухгалтеров

Инструменты аналитика данных, которые пригодятся в работе бухгалтера: обзор

Эксперты школы Action Digital School рассказали о трех самых действенных инструментах аналитики данных, которые было-бы полезно освоить бухгалтеру. Если вы выделите время и заранее их изучите, то сможете автоматизировать часть рутинных задач, а еще быстрее освоить профессию аналитика данных, если решите сменить сферу на IT.

Инструменты аналитика данных, которые пригодятся в работе бухгалтера: обзор

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Счета-фактуры

Один сводный счет-фактура в месяц: кому разрешено так работать

Порядок выставления счетов-фактур определен пунктом 3 статьи 168 НК. Продавец обязан выставить клиенту счет-фактуру не позже 5 календарных дней со дня отгрузки товара, сдачи работ.  При определенных условиях поставки можно перейти на ежемесячные счета-фактуры.

Один сводный счет-фактура в месяц: кому разрешено так работать
44-ФЗ

ФАС разъяснила, как дисконтируются штрафы и выдаются предупреждения за нарушения в сфере закупок

В новом письме ФАС разъяснены вопросы о наличии оснований для возбуждения административных дел за нарушения требований к содержанию извещения о проведении госзакупки, а также о замене административного штрафа предупреждением и применении 50% скидки при своевременной его оплате. В документе ведомство затрагивает 3 блока вопросов.

ФАС разъяснила, как дисконтируются штрафы и выдаются предупреждения за нарушения в сфере закупок

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще