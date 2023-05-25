Как написать бизнес-план и получить деньги на открытие дела

В этом видео вы узнаете, как правильно составить бизнес-план, какие ошибки нужно избегать и как привлечь инвесторов. Наш опыт и знания помогут вам добиться успеха в бизнесе.
Смотрите видео и станьте успешным предпринимателем уже сегодня!
Хотите открыть свой бизнес, но не знаете, с чего начать? Мы поможем вам написать бизнес-план и получить необходимые деньги для реализации вашей идеи.
В этом видео вы узнаете, как правильно составить бизнес-план, какие ошибки нужно избегать и как привлечь инвесторов. Наш опыт и знания помогут вам добиться успеха в бизнесе.
Смотрите видео и станьте успешным предпринимателем уже сегодня!
День рождения! Светлый праздник. Но будет и день смерти. Но так называть этот по-своему важный для каждого человека день, как то грубо, и резко. Вот цивилисты и называю этот день конца, как будто днем начала. День открытия наследства! Чувствуете правопреемственность? Никто не уходит в ничто! Итак, наследство открылось!
Больше всего увеличился рынок e-commerce, его объем превысил 11 трлн рублей. От прекращения деятельности иностранных платформ сильно пострадали сегменты контента и рекламы.
Эксперты школы Action Digital School рассказали о трех самых действенных инструментах аналитики данных, которые было-бы полезно освоить бухгалтеру. Если вы выделите время и заранее их изучите, то сможете автоматизировать часть рутинных задач, а еще быстрее освоить профессию аналитика данных, если решите сменить сферу на IT.
Хотите открыть свой бизнес, но не знаете, с чего начать? Мы поможем вам написать бизнес-план и получить необходимые деньги для реализации вашей идеи.
Госорганы будут вести общефедеральную базу не только выданных, но и недействительных загранпаспортов.
Порядок выставления счетов-фактур определен пунктом 3 статьи 168 НК. Продавец обязан выставить клиенту счет-фактуру не позже 5 календарных дней со дня отгрузки товара, сдачи работ. При определенных условиях поставки можно перейти на ежемесячные счета-фактуры.
В новом письме ФАС разъяснены вопросы о наличии оснований для возбуждения административных дел за нарушения требований к содержанию извещения о проведении госзакупки, а также о замене административного штрафа предупреждением и применении 50% скидки при своевременной его оплате. В документе ведомство затрагивает 3 блока вопросов.
Рассказываем, как выстроить работу, если вы только пришли в компанию. Как разобраться с ТК, кадровыми документами, нормативными актами и прочими прелестями работы кадровика.
Главная налоговая проблема этого года решена. По крайней мере так заявляет ФНС. Даниил Егоров сообщил, что вопросы ЕНС в целом считает решенными.
Чиновники прислали письмо о профилактическом визите к ИП. Бухгалтер спрашивает, можно ли отказаться.