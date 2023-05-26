Личные финансы

Летние каникулы: как финансово правильно подготовиться

Казалось бы, лето уже совсем скоро: дети ждут каникул и отсчитывают дни до конца учебного года. Занять ребенка летом и не потратить все деньги – одна из сложных задач.

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Летние каникулы: как финансово правильно подготовиться
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как ее решить, когда кажется, что времени на подготовку не осталось, рассказывает мама двоих детей и эксперт по финансовой грамотности Зинаида Лобанова.

Только без паники

Первое и главное, если вы не успели подготовиться заранее, — не корите себя. Последние 3 года были такими сложными, что многие перестали что-то планировать.

В ковидный и постковидный период многим пришлось отказаться от заранее купленных путевок; отменить для детей поездки в лагеря; во многих городах были запрещены любые летние школы. Так что опыт прошлых лет словно говорит нам: не торопись, вдруг что-то изменится. 

И более того, даже сейчас многие планируют лето с горизонтом на месяц, потому что детские организации постоянно получают новые распоряжения и требования, а это значит, что появляются новые вводные.

Определите основную цель на лето

Иногда кажется, что все вокруг только и делают, что планируют лето: куда-то едут с детьми на отдых, заряжаются энергией, укрепляют здоровье и принимают солнечные ванны.

Создается эффект «сына маминой подруги» — это когда кажется, что у других людей все продумано, а дети успешнее.

Не смотрите по сторонам.

Определите для ребенка основную цель: отдохнуть на море, провести время в лагере на природе, подтянуть за лето знания, научиться плавать, уделить внимание здоровью. Все это разные направления.

Мой родительский опыт за последние 18 лет показал, что пребывание в лагерях с четкой направленностью лучше и для детей, и для кошелька родителей.

Да, в рекламных буклетах может быть написано что угодно: «У нас в лагере дети подтянут математику и научатся плавать» или «У нас будут занятия яхтингом и изучение китайского». 

Для того чтобы научить ребенка плавать, нужны определенные условия, соблюдение правил безопасности, достаточное количество тренеров. А тренеры по плаванию навряд ли подтянут детей в математике. Вы понимаете, что это маркетинг и не стоит им очаровываться.

Так что определите цель и двигайтесь четко к ней, не распыляясь. 

В компании всегда проще 

Как мы уже сказали, людей, которые откладывали до последнего, оказывается не так мало. Объединитесь! 

Спросите в домовых чатах, в группах района в соцсетях, узнайте у соседей, возможно ли сделать что-то типа «домашнего лагеря» с другими родителями.

Работает это так: собираетесь у кого-то, если позволяет площадь, или ищите и снимаете небольшое помещение. Аренда и питание — вот основная статья расходов. 

У меня был опыт, когда родители так объединились и каждая из «дежурных» мам проводила свои уроки. Один день — учились вязать, другой — слушали об истории России (мама — учитель истории); в третий день, когда преподавала я, — учились основам журналистики.

Дети были в восторге, а по деньгам это было куда выгоднее любого развивающего кружка или любого городского лагеря. Кроме того, вы сможете выкроить время для своих дел или спокойно работать.

Старая добрая классика — горящие путевки

Совет, который всегда актуален, — поищите горящие путевки. Если вы из тех, кто может сорваться и ехать в любой момент, то взять путевку за два дня до отъезда можно с хорошей скидкой.

Организаторам всегда выгоднее продать чуть дешевле, чем вообще не продать. Так что этот совет для тех, кто просто хочет отдохнуть и готов это сделать спонтанно. 

Покупая горящие путевки онлайн, помните о правилах кибербезопасности, будьте внимательны, чтобы не попасть в руки мошенников.  

Что еще можно сделать, чтобы спланировать каникулы ребенка  

  • Обратите внимание на детские городские лагеря. Они будут дешевле выездных. 

  • Поинтересуйтесь о социальной поддержке. Возможно, ваша семья подпадает под какую-то льготную программу и ваш ребенок может получить бесплатную путевку в санаторий или сертификат на оздоровление и отдых. Необходимая информация обычно есть на сайтах властей региона или в МФЦ.

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