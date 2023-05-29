Проводки Дебет 10 и Кредит 10, 60, 91: учет материалов

Материалы в организации

Большинство организаций не обходятся без использования сырья, канцелярии, ГСМ, инвентаря и прочих материалов. О том, как происходит поступление и выбытие материалов, можно узнать, проанализировав проводки по Дебету 10 — Кредиту 10.

С 2021 года учет материально-производственных запасов (МПЗ) определяется положениями нового ФСБУ 2/2019 «Запасы». ПБУ 5/01 утратило силу.

Что означает Дебет 10 — Кредит 10

Счет 10, на котором формируются данные о МПЗ организации, относится к активным.Поступление и выбытие материалов отражаются по Дебету 10 — Кредиту 10 соответственно.

Проводки по Дебету 10 — Кредиту 10 в соответствии с применяемой на счете 10 двухуровневой аналитикой дают представление об изменении номенклатурного состава и места нахождения (хранения) запасов. Также по ним можно судить о направлении расходов.

Поступление МПЗ от поставщиков отражается следующей проводкой:

Дт 10 Кт 60 — стоимость закупки материалов без учета НДС.

Если учетная политика организации предусматривает оприходование по учетным ценам, то при поступлении МПЗ появятся следующие записи:

Дт 15 Кт 60 — приобретены материалы у поставщика;

Дт 10 Кт 15 — принятие МПЗ по учетным ценам;

Дт 15 Кт 16 (Дт 16 Кт 15) — отклонение учетных цен от себестоимости.

Возможно поступление материалов в организацию не в результате закупки, а как следствие демонтажа имущества, основных средств, а также в качестве взноса в УК учредителями. В некоторых случаях МПЗ могут быть получены и безвозмездно.

Проводки при этом будут следующие:

Дт 10 Кт 91 — оприходование МПЗ безвозмездно или в результате демонтажа ОС, разборки имущества;

Дт 10 Кт 75 — материалы оприходованы как взнос учредителей в УК организации;

Дт 10 Кт 71 — произведена закупка МПЗ подотчетными лицами.

Уменьшение МПЗ в организации происходит в основном в связи с нуждами производства или использовании их в управленческих целях. Операции при этом появляются следующие:

Дт 20 (23, 25, 26) Кт 10 — материалы (сырье) отпущены для производственных нужд;

Дт 44 (45, 76) Кт 10 — списаны МПЗ как необходимые затраты на продажу товаров или прочие нужды организации.

Если материалы поступают на продажу, а также передаются на сторону безвозмездно, то в записях учета появляется проводка:

Дт 91 Кт 10 — отражена себестоимость выбывших материалов.

Для детализации учета к счету 10 открывают субсчета.

Использование проводки Дебет 10 — Кредит 10

Внутри самой организации может происходить как перемещение материалов, так и изменение их стоимости (например, после распределения расходов на доставку и заготовление). В таких случаях используется проводка Дт 10 Кт 10. Данная запись может означать:

внутреннее перемещение МПЗ — тогда проводка Дебет 10 — Кредит 10 выполняется в разрезе аналитики складов (например, Дт 10 / Склад цеха полуфабрикатов — Кт 10 / Основной склад МПЗ);

отражение пересортицы, в том числе обнаруженной по результатам проведенной инвентаризации — в этом случае проводка Дебет 10 — Кредит 10 делается в разрезе номенклатуры (например, Дт 10 / Гвозди — Кт 10 / Шурупы);

распределение транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) — в случае, если ТЗР сначала учитываются на субсчете к счету 10 и их нужно распределить при оприходовании нескольких видов запасов, прибывших на одном транспортном средстве.

Не останавливаясь подробно на методике распределения (она имеет свои нюансы), рассмотрим пример.

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Пример

На строительный комбинат одним железнодорожным составом привезли сухой цемент, керамзит и щебенку. Общая стоимость перевозки составила 250 000 руб., она была распределена пропорционально тоннажу груза: цемент — 150 000 руб., керамзит — 70 000 руб., щебенка — 30 000 руб.

Общая стоимость доставки сначала была учтена на субсчете 10.11/ТЗР. По принятой на комбинате учетной политике ТЗР распределяются на стоимость самих материалов:

Д 10 / Цемент — Кт 10.11 / ТЗР — 150 000 руб.

Дт 10 / Керамзит — Кт 10.11 / ТЗР — 70 000 руб.

Дт 10 / Щебенка — Кт 10.11 / ТЗР — 30 000 руб.

Итоги

Учет материалов на счете 10 организуется в разрезе аналитики по местам хранения и номенклатуре МПЗ, также может предусматриваться отдельный субсчет для учета ТЗР к распределению.

Дебет 10 — Кредит 10 показывают источники поступления ценностей, сумму приобретения и выбытия, а также направления расходования МПЗ.