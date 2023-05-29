Как пирамида потребностей поможет выбрать профессию. Маслоу на страже вашей карьеры

Что за пирамида Маслоу

Американский социолог Абрахам Маслоу в прошлом веке проводил исследования: какие потребности человеку необходимо удовлетворять, чтобы чувствовать себя счастливым и реализованным.

Последователи Маслоу визуализировали его выводы в виде пирамиды потребностей, которую вы наверняка уже видели раньше.

С тех пор прошло много лет, теории и методология Маслоу не раз подвергались критике, поколения сменяли друг друга — но каждый человек по-прежнему может легко сопоставить свой жизненный опыт, нужды и желания с этой простой и понятной схемой, найти в ней значимое для себя, сделать выводы и начать на них основе менять жизнь.

К работе и поиску призвания пирамиду Маслоу тоже можно применить. Те люди, кому нравятся условия работы, задачи, коллеги и начальник:

лучше справляются с задачами и зарабатывают больше,

работают с бóльшим удовольствием и отдачей,

легче приспосабливаются к любым переменам на работе,

в отличие от тех, у кого личные и/или профессиональные потребности не удовлетворены.

Адаптируем метод Маслоу к задаче поиска призвания или идеальной работы. Получившая «профессиональная» пирамида может выглядеть так:

Базовые потребности

Физиологические потребности

Вы не сможете работать хорошо, если голодны или не знаете, хватит ли завтра денег на еду. В душном, тесном, слишком шумном помещении сложно сосредоточиться.

Стены насыщенного оранжевого цвета, на который у вас эстетическая аллергия, будут ежедневно вызывать у вас тоску или гнев, а не желание сворачивать горы.

Вопросы для размышления

Если выбираете/ищете работу Если уже работаете Какую минимальную сумму вы должны зарабатывать, чтобы хватало на жизнь? Зарабатываете ли вы сейчас достаточно, чтобы хватало на жизнь? Какую сумму вы хотите зарабатывать, чтобы позволить себе комфортную, на ваш взгляд, жизнь? Какую сумму вы хотите зарабатывать, чтобы позволить себе комфортную, на ваш взгляд, жизнь? Какая рабочая среда позволяет вам быть максимально продуктивным (размер и оформление офиса, уединенность и уровень шума)? Позволяет ли вам рабочая среда быть максимально продуктивным? Что нужно изменить? Возможно ли это на нынешнем рабочем месте? Насколько значим для вас в работе физический комфорт: освещение, свежий воздух, удобная мебель? Устраивает ли вас нынешний формат работы? Вдохновляет ли он вас? Хотели бы вы попробовать другой (удаленный, разъездной, на открытом воздухе)? Стремитесь ли вы вообще работать в условиях офиса — или вас больше вдохновляет другой формат работы (удаленный, разъездной, на открытом воздухе)? Хватает ли вам сейчас отдыха? Как часто и насколько продолжительно вам необходимо отдыхать, чтобы оставаться продуктивным?

Потребность в безопасности

Ощущение нависшей опасности — даже не связанной с опасностью для жизни и здоровья, вызывающей острую тревогу, — мешает работать продуктивно и блокирует творческие способности.

Вопросы для размышления

Если выбираете/ищете работу Если уже работаете Будут ли условия труда на рассматриваемой вами работе безопасными для здоровья и психики? Являются ли условия труда на нынешней работе безопасными для здоровья и психики? Насколько это для вас значимо? Каков ваш комфортный уровень риска? Насколько это для вас значимо? Каков ваш комфортный уровень риска? Важны ли для вас гарантии дохода и занятости, уверенность в завтрашнем дне? Дает ли вам нынешняя работа уверенность в завтрашнем дне? Есть ли гарантии дохода и занятости? Будете ли вы работать лучше, если работодатель предложит ДМС? Предоставляет ли ваш нынешний работодатель ДМС? Если нет — будете ли вы работать лучше, если его вам оформят? Насколько для вас важно, чтобы рабочие процессы были предсказуемыми, а нагрузка — стабильной? Является ли ваша нагрузка стабильной и предсказуемой, рабочие процессы — понятными? Если нет — устраивает ли вас это? Какой рабочий график для вас предпочтителен? Продуктивны ли вы при нынешнем рабочем графике? Позволяет ли он вам быть довольным жизнью? Нуждаетесь ли вы в стабильном доходе — или устроит непредсказуемый и нестабильный, зато высокий? Является ли ваш текущий доход стабильным и предсказуемым? Устраивает ли это вас — или вы стремитесь к другому? Готовы ли вы работать в некомфортной психологической атмосфере: в условиях интриг и высокой конкуренции? Комфортная ли на нынешней работе корпоративная культура? Нет ли буллинга, хамства, пассивной агрессии, интриг?

Коммуникативные потребности

Потребность в принадлежности

Кто-то предпочитает работать в одиночку, другим нужно постоянно общаться и обмениваться шуточками. Кого-то устраивают поверхностные отношения и смол-ток на работе, другие хотят дружить с коллегами.

Кто-то гордится, что он член команды, и есть те, у кого любые попытки «командообразования» вызывают аллергию.

Вопросы для размышления

Если выбираете/ищете работу Если уже работаете Как часто вы хотите взаимодействовать с коллегами? Как часто вы взаимодействуете с коллегами? Устраивает ли вас это? Какую часть своего времени вам нравится проводить на совещаниях или в сотрудничестве с людьми? Какую часть своего времени вы проводите на совещаниях или в сотрудничестве с другими людьми? Радует ли вас это? Что вам нужно и достаточно в отношениях на рабочем месте, чтобы работать продуктивно? Что вам нужно и достаточно в отношениях на рабочем месте, чтобы работать продуктивно? Есть ли у вас это? Нужны ли вам корпоративы, «пиво и настолки» по пятницам, тренинги по командообразованию или участие в волонтерских программах вместе с коллегами, чтобы получать больше удовольствия от работы? Какие совместные мероприятия с коллегами вам нужны, чтобы получать больше удовольствия от работы? (и нужны ли вообще?)

Потребность в структуре и организации

В условиях высокой конкуренции на рынке труда не многие задумываются о том, что на самом деле предпочитают (или, наоборот, не любят) работать в определенных типах организаций, с определенными руководителями.

Но, когда удовлетворены базовые профессиональные потребности, перечисленные выше, вопросы организационной культуры становятся важными, начинают влиять на удовольствие от работы и продуктивность.

Вопросы для размышления

Если выбираете/ищете работу Если уже работаете В каких организациях вы «расцветаете»: с жесткой культурой и иерархией или, наоборот, в демократичных компаниях? Комфортно ли вам работать при нынешней организационной культуре компании? Согласны ли вы внутренне с иерархией — или хотели бы бóльшую свободу в общении и принятии решений? Предпочитаете ли вы участвовать в принятии решений или соглашаетесь с мнением более опытного руководства? Участвуете ли вы в принятии решений или исключительно выполняете решения руководства? Устраивает ли вас это? Каким должен быть ваш начальник, чтобы вам с ним было комфортно работать и вы были продуктивны? Комфортно ли вам работать с нынешним начальником? Продуктивны ли вы? Насколько вам нужна самостоятельность на рабочем месте? Любите ли вы брать на себя инициативу? Устраивает ли вас уровень самостоятельности на рабочем месте?

Потребность в признании и уважении

Мало тех, кто равнодушен к похвале и не стремится, чтобы его работу замечали, признавали — а его самого уважали за трудолюбие, профессионализм и другие качества, которые помогают хорошо справляться с обязанностями.

Вопросы для размышления

Если выбираете/ищете работу Если уже работаете Насколько для вас важно, чтобы ваши работа, профессия или компания-работодатель считались престижными? Получаете ли вы признание и обратную связь на работе? Если нет — в каком виде и количестве хотели бы получать? Важно ли для вас гордиться своей компанией и пользой, которую она приносит обществу? Считается ли ваша работа, профессия или компания-работодатель престижной? Если нет — насколько это важно для вас? Стремитесь ли вы к такой работе, которая будет вызывать восхищение и уважение ваших друзей и родственников? Гордитесь ли вы своей работой, компанией? Готовы ли вы на работе идти на сделки с совестью или добиваться целей, которые противоречат вашим ценностям? (например, готовы ли вы продавать табак — если сами не курите?) Вызывает ли ваша работа восхищение и уважение у друзей и родственников? Вынуждены ли вы на работе идти на сделки с совестью или добиваться целей, которые противоречат вашим ценностям?

Потребности в развитии

Когнитивные

Сюда можно отнести желание учиться новому и самосовершенствоваться, любопытство и стремление к исследованиям.

Эти потребности можно легко удовлетворять за пределами работы, и они обычно не являются определяющими при выборе профессии или компании.

Вопросы для размышления

Если выбираете/ищете работу Если уже работаете Что вы считаете своими особыми талантами? Насколько для вас важно, чтобы они были полезны в работе? Используете ли вы в работе свои особые таланты? Хотите ли использовать? Хотите ли вы учиться новому на работе? Какие ключевые задачи, связанные с нынешней работой, заряжают вас энергией? Часто ли вы их выполняете? Какие навыки вы бы хотели улучшить или применять иначе? Предоставляет ли вам нынешний работодатель возможность учиться новому? Предлагает ли пройти обучение за его счет?

Потребность в самореализации

Маслоу называл ее потребностью в самоактуализации и определял как полную, максимальную реализацию личностного потенциала.

В контексте работы это означает, что, выполняя задачи, вы чувствуете себя на своем месте, предельно полезным и верите, что здесь и сейчас должны делать именно то, что делаете, — потому что это лучший для вас вариант.

Вопросы для размышления

Если выбираете/ищете работу Если уже работаете Занимаясь какими задачами, вы чувствуете себя счастливым и «на своем месте»? Чувствуете ли вы себя на работе счастливым и «на своем месте»? Выполнение каких задач повышает вашу самооценку? Когда вы себя особенно сильно уважаете? Повышается ли ваша самооценка, когда вы отлично справляетесь с рабочими задачами? Уважаете ли вы себя за то, что делаете?

Потребность в жизненном балансе

Это можно отнести к высшим профессиональным потребностям, потому что о жизненном балансе люди чаще всего задумываются лишь тогда, когда полностью удовлетворены базовые потребности и хотя бы в некоторой мере — коммуникативные.

При выборе профессии или поиске нового места полезно знать то соотношение, которое устраивает именно вас.

Вопросы для размышления

Если выбираете/ищете работу Если уже работаете Какой образ жизни вы хотели бы вести? Какой должна быть работа, чтобы это было возможно? Позволяет ли вам работа вести тот образ жизни, который вы бы хотели вести? Что нужно изменить? Что обязательно должно быть в вашей жизни, чтобы вы чувствовали себя удовлетворенным: спорт, хобби, общение с детьми, путешествия? Хватает ли вам времени и сил за пределами работы на занятия, которые позволяют чувствовать удовлетворенным: спорт, хобби, общение с детьми, путешествия?

Советы, которые помогут прояснить свои потребности

Не ждите момента, когда сможете удовлетворить базовые потребности, чтобы реализовать потребности более высокого порядка.

«Замахивайтесь» на большее: например, не просто на стабильный доход, но также на дружный коллектив и задачи, которые вы любите выполнять; ищите начальника, у которого можно научиться новому и важному.

Чем дольше вы в профессии, чем больше у вас навыков, опыта и знакомств, чем вы более востребованы на рынке труда — тем проще (и это обязательно стоит делать!) подступаться к потребностям высшего порядка.

Если сомневаетесь в ответах на вопросы, обратитесь к прошлому: вспомните прошлые места работы, а если вы молодой специалист только из вуза — волонтерские проекты в студенческие годы.

Обязательно фиксируйте опыт, задачи и условия труда, которые вас не устраивали.

Бывает, что потребности противоречат друг другу: например, вы мечтаете о самореализации — но не готовы к риску и предпочитаете стабильный доход.

Тогда сформулируйте приоритеты на определенный период, например: «Сегодня я выбираю стабильность, а через год подумаю, как достичь самореализации».

Не обязательно менять компанию или профессию, чтобы получить работу мечты: всё большую популярность набирает «джоб-крафтинг», то есть создание такой работы, которая нравится именно вам.

Вариантов множество: фриланс, предпринимательство, добровольное участие в работе смежных отделов.

Не загадывайте надолго наперед.

Если сложно выработать пятилетний карьерный план, представьте себя через год-два. Что изменится? Что останется прежним? Какими вы там себя видите? И что нужно сделать сейчас?