Ведение учета резервного капитала на счете 82: проводки

Характеристика счета 82
Учет резервного капитала (далее — РК) ведется при помощи счета 82, предназначенного для сбора всех сведений о состоянии и движении данного вида капитала.
Для учета формирования резервного капитала счет 82 корреспондирует со счетом 84. В частных случаях счет 82 корреспондирует со счетом 75, например, при формировании РК в некоммерческих организациях и агропредприятиях.
С целью отражения операций по использованию накопленного резервного капитала счет корреспондирует со счетами 66 (67).
Изучая особенности счета 82, можно составить такую его характеристику. Это счет:
пассивный, поскольку с его помощью учитываются источники имущества предприятия; РК является одной из составных частей капитала акционерного общества и, как и все источники для активов, отражается в пассиве баланса;
балансовый, потому что его показатели отражены в бухгалтерском балансе;
фондовый, поскольку он предназначен для учета принадлежащих АО источников формирования средства — капитала общества;
основной, потому как он предназначен для контроля за состоянием и движением источников образования имущества общества (в данном случае).
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Отчисления в резервный капитал — проводки
Существует несколько основных способов отображения возможностей, используемых для того, чтобы пополнить РК (рассмотрим их вместе с проводками по резервному капиталу):
За счетнераспределенной прибыли (по нормам п. 1 ст. 35 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ до достижения размера РК, утвержденного уставом АО, размер производимых каждый год отчислений не может быть меньше, чем 5% от прибыли после уплаты налогов (чистой)): Дт 84 Кт 82.
Путем внесения взносов пайщиками, участниками некоммерческих организаций и агропредприятий: Дт 75-3 Кт 82 (на субсчете 75-3, как правило, отображаются прочие расчеты с акционерами (учредителями)).
Как видно из представленных выше проводок, пополнение резервного капитала счета 82 показывается по кредиту.
Проводки при использовании резервного капитала
Использование средств резервного капитала счета 82 отображается по дебету, что характерно для пассивных бухсчетов.
Для АО предусмотрено лишь целевое расходование средств РК (абз. 3 п. 1 ст. 35 закона № 208-ФЗ):
Погашение выпущенных АО облигаций — Дт 82 Кт 66 (67) — производится за счет РК в случае нехватки других средств у общества.
При этом указанная выше проводка лишь нарастит долги по облигациям, поскольку РК является не имуществом, а всего лишь источником.
Выкуп выпущенных акций — Дт 82 Кт 81.
В этом случае РК, скорее, играет роль источника покрытия убытков от операций по выкупу ценных бумаг, поскольку для фактического выкупа своих акций нужны всё же деньги (активы), а не источники.
Поэтому несмотря на то, что данная проводка применяется на практике, лучше вместо счета 82 использовать в таких проводках денежные бухсчета.
Покрытие полученных убытков — Дт 82 Кт 84.
В бухучете эта операция расценивается как событие, происходящее после даты отчета. Механика этой операции такова: по итогам рассмотрения на основании подп. 12 п. 1 ст. 65 закона № 208-ФЗ наблюдательным советом принимается решение о покрытии возникших убытков за счет РК.
Итоги
Все проводимые операции, связанные с изменением резервного капитала на счете 82, отображаются как по кредиту, так и по дебету.
Поступление средств (пополнение РК) показано по кредиту этого счета, а использование средств — по дебету.
Согласно утвержденному Минфином Плану счетов предполагается, что счет «Резервный капитал» корреспондирует лишь со счетами 66 (67) и 84. В ряде случаев практикуется использование проводки со счетом 75 при формировании РК из взносов пайщиков, учредителей НКО.