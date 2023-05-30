Ведение учета резервного капитала на счете 82: проводки

Использование средств резервного капитала счета 82 отображается по дебету, что характерно для пассивных бухсчетов.

Для АО предусмотрено лишь целевое расходование средств РК (абз. 3 п. 1 ст. 35 закона № 208-ФЗ):

Погашение выпущенных АО облигаций — Дт 82 Кт 66 (67) — производится за счет РК в случае нехватки других средств у общества.

При этом указанная выше проводка лишь нарастит долги по облигациям, поскольку РК является не имуществом, а всего лишь источником.

В этом случае РК, скорее, играет роль источника покрытия убытков от операций по выкупу ценных бумаг, поскольку для фактического выкупа своих акций нужны всё же деньги (активы), а не источники.

Поэтому несмотря на то, что данная проводка применяется на практике, лучше вместо счета 82 использовать в таких проводках денежные бухсчета.

Покрытие полученных убытков — Дт 82 Кт 84.

В бухучете эта операция расценивается как событие, происходящее после даты отчета. Механика этой операции такова: по итогам рассмотрения на основании подп. 12 п. 1 ст. 65 закона № 208-ФЗ наблюдательным советом принимается решение о покрытии возникших убытков за счет РК.

Итоги

Все проводимые операции, связанные с изменением резервного капитала на счете 82, отображаются как по кредиту, так и по дебету.

Поступление средств (пополнение РК) показано по кредиту этого счета, а использование средств — по дебету.