Как супругам составить совместное завещание и когда оно не имеет силы

Что такое совместное завещание супругов

Главная особенность документа: в нем одновременно два завещателя, которые состоят в официальном браке.

Такой документ стало возможно оформить с июня 2019 года. Особенности совместного завещания регулирует ст. 1118 ГК.

Раньше, даже если у супругов было совместно нажитое имущество, они могли завещать только свою долю.

Например, супруг мог оставить свою часть жене, понадеявшись, что она справедливо распределит ее между детьми, в том числе от первой жены. Однако вдова может передать унаследованное имущество исключительно только детям от их общего брака.

Если же супруги умирали одновременно, то было сложно определить, кто из них умер первым и чьим наследникам могло бы достаться имущество.

Такие проблемы решает совместное завещание. В таком распоряжении супруги могут:

решить судьбу имущества, если умрет кто-то из супругов или оба одновременно;

завещать общее или личное имущество определенным лицам;

разделить доли между наследниками;

определить наследственную массу каждого из супругов;

лишить кого-то из претендентов на наследство такого права;

составить завещательные распоряжения.

Чтобы составить совместное совещание, супругам необходимо вместе обратиться к нотариусу и предложить варианты распределения имущества в случае смерти кого-то из супругов или обоих супругов одновременно.

В завещании можно указать все возможные варианты развития событий. Нотариус подготовит один документ, который и будет совместным завещанием.

В нем так же, как и в привычном завещании, соблюдаются условия обязательной доли и недостойных наследников.

Чем совместное завещание отличается от обычного

Совместное завещание отличается от обычного следующими особенностями:

супруги могут завещать общее, а также раздельное имущество;

в документе можно описать сразу несколько вариантов порядка наследования: в случае смерти кого-то из супругов или при одновременной смерти обоих;

документ обязательно заверяется нотариусом в присутствии обоих супругов;

совместное совещание не может быть закрытым или составляться в особых обстоятельствах без нотариуса или составляться лицом, приравненным к нотариусу.

В завещании супруги могут распределить между друг другом доли в совместном имуществе на свое усмотрение.

Условия составления совместного завещания. Можно ли его составить втайне от второго супруга?

Для составления совместного завещания действуют те же правила, что и для обычного.

Для составления совместного завещания супруги должны вместе обратиться к нотариусу. Если завещание написал один супруг, то до его подписания второй должен прочитать весь документ вслух и только после этого поставить свою подпись. Супруги могут привести с собой свидетелей.

Весь процесс нотариус может снимать на видео, если супруги согласны на это.

Супруги могут оставить наследство любому лицу или лицам независимо от того, родственники это или нет. При этом можно лишить приоритета наследников из первой очереди по закону.

Однако даже такое завещание не может обойти условия по обязательной доле в наследстве и об обязательных наследниках. Это нетрудоспособные близкие родственники и иждивенцы и несовершеннолетние дети, сказано в ст. 1148 и 1149 ГК.

В совместном завещании также действует запрет для недостойных наследников из ст. 1117 ГК.

Преимущества совместного завещания супругов

У совместного завещания есть несколько плюсов и минусов.

К преимуществам можно отнести следующие особенности документа:

не нужно разделять имущество на доли;

равноправное распределение имущества между наследниками независимо от их отношений с одним из супругов, а также учет интересов детей из другого брака;

возможность супругов передать имущество только после смерти обоих. Это препятствует дроблению семейного бизнеса, например;

невозможность изменения порядка наследования в случае смерти одного из супругов.

Однако у совместного завещания есть и свои минусы:

обычно в случае смерти одного из супругов имущество по совместному завещанию переходит ко второму. Наследники же по завещанию не могут получить свою долю до смерти второго супруга;

споры вызывает возможность продажи имущества или использования его в качестве залога вторым супругом после вступления в права наследования. Например, он получает право на имущество, но не может его продать без согласия других наследников из завещания;

невозможность изменить завещание в случае смерти одного из супругов также является и недостатком. Например, если второй супруг вступил в другой брак и родил детей, то их интересы не учитываются в совместном завещании. В этом случае приходится обращаться в суд;

отсутствует тайна наследования. Супруги знакомятся с завещанием совместно. Такой документ не может быть закрытым.

Стоимость совместного завещания в России

Стоимость оформления совместного завещания складывается из госпошлины за удостоверение распоряжения и расходов на нотариальные услуги.

Госпошлина за удостоверение завещания составляет 100 рублей. Стоимость услуг правового и технического характера зависит от тарифов в регионе и составляет в среднем от 3 тыс. рублей.

Узнать тарифы можно на сайте нотариальной палаты вашего субъекта.

Как составить совместное завещание супругов

Составление распоряжения супругов проходит по общим правилам оформления таких бумаг, прописанных в ст. 1124 ГК.

Супругам необходимо обратиться к нотариусу. Перед началом работы он проверит личности обратившихся и их дееспособность, поскольку в России оформить завещание могут только дееспособные граждане.

Супруги могут подготовить распоряжение заранее и принести его с собой.

В этом случае нотариус должен убедиться, что данный текст соответствует воле обоих супругов и не противоречит законодательству.

Если своего варианта у завещателей нет, то его составляет нотариус со слов семейной пары. Если текст подготовил один из супругов, второй должен прочитать его нотариусу вслух.

В документе перечисляется все завещаемое имущество, включенное в наследственную массу. Нотариусу и завещателям необходимо определить перечень совместного и личного имущества, а также список наследников. Порядок определения собственности регламентирует ст. 256 ГК.

Так, по общему правилу имущество, нажитое в браке, является совместным, если брачный договор не определяет иное.

Имущество, которое супруги приобрели до брака или получили в дар или в наследство уже в браке, является их личной собственностью. Исключения из правил также прописаны в ст. 256 ГК.

В распоряжении отдельно приводят перечень совместной и индивидуальной собственности каждого из супругов. Список наследников должен содержать полную информацию о них, чтобы нотариус легко мог определить их личности.

В тексте завещания также определяют порядок долевого наследства имущества.

Супруги должны внимательно ознакомиться с документом, после этого нотариус должен зачитать его текст вслух.

Если оба супруга согласны с содержанием документа, они ставят в нем подписи в присутствии нотариуса. Затем распоряжение заверяют нотариально.

Если супруги не против, этот процесс снимают на видео.

Для оформления завещания необходимы следующие документы:

паспорта супругов;

свидетельство о заключении брака;

документы, подтверждающие права на имущество и дату его приобретения;

договоры купли-продажи движимого и недвижимого имущества;

ПТС на автомобили;

документы о депозитах в банке;

свидетельства о праве собственности на земельные участки;

документы о покупке ценного имущества и др.

Чтобы установить факт совместного имущества, вся представленная документация должна быть датирована.

Какие обязательные пункты должны быть в совместном завещании

В завещании обязательно указывают:

что это именно совместное завещание супругов;

полные сведения об обоих завещателях, в т. ч. даты рождения, паспортные данные, адрес прописки;

основания для совместного завещания — данные свидетельства о браке;

отдельный перечень для совместного и для личного имущества;

условия наследования. Часто предполагается следующий порядок наследования: в случае смерти одного из супругов имущество переходит второму, остальные наследники получают право наследования только после его смерти;

список наследников, доли в наследуемом имуществе;

дата и место оформления.

В документе указывают, что завещатели ознакомлены с положениями ГК и правами обязательных наследников.

Сам документ не должен противоречить ст. 1149 ГК об обязательном содержании нетрудоспособных и несовершеннолетних иждивенцев. Не получится таким завещанием обойти и правило о недостойных наследниках.

Кроме того, документ не может содержать распоряжение на совершение противоправных действий.

Сам документ составляется в 3 экземплярах.

Образец совместного завещания

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Проблемы при составлении и исполнении совместного завещания

Составить такое завещание в чрезвычайных обстоятельствах не получится, а заверить его может только нотариус.

Законодательно пока не урегулирован вопрос пользования совместным имуществом и распоряжения им в случае смерти одного из супругов.

Кроме того, в законодательстве не указано, как должна рассчитываться обязательная доля в наследстве после смерти одного из супругов.

Подразумевается, что обязательную долю должны рассчитать при любых обстоятельствах, однако прямого указания на это в законодательстве нет.

Согласно п. 4 ст. 1118 ГК, нотариус, который заверяет последующее завещание одного из супругов, должен уведомить об этом второго. При этом неясно, как нотариус должен узнать о совместном завещании супругов, если эта информация доступна ему только после открытия наследственного дела или если совместное завещание также заверял он.

Согласно п. 4 ст. 1118 ГК, один из супругов может отменить совместное завещание в одностороннем порядке и после смерти супруга. При этом пока нет четких инструкций о том, что делать наследникам, которые оформили свои права на наследство, когда переживший супруг оформил последующее распоряжение или отменил совместное завещание в суде.

Изменение или отмена завещания

Супруги могут изменить или отменить завещание по предварительной договоренности.

При внесении новых данных старый документ аннулируется. Если к нотариусу обратился только один из супругов, то он обязан уведомить об этом второго супруга.

Добиться отмены завещания после смерти одного из супругов можно в судебном порядке. Например, такое возможно, если брак признают недействительным, документ составлен под давлением, в период болезни или в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Оспорить завещание могут также наследники, если их права ущемляются.

Однако если супруги в здравом уме и твердой памяти распределили имущество по своему усмотрению, то взрослые дети, скорее всего, не смогут с этим ничего сделать.

Будет ли действовать такое завещание в случае развода

При разводе совместное завещание теряет силу.

Если супруги живы, то делить собственность при разводе они будут по закону или брачному договору.

Специально делать ничего не нужно. Если супруги разведутся или брак признают недействительным, то вступить в наследство по совместному завещанию ни у кого не получится.

Совместное завещание: главное