Затраты списываются со счета 20 — что выбрать

Для чего предназначен счет 20 «Основное производство»

Для обобщения сумм расходов компании, которые связаны с основным видом деятельности, в учете предназначен 20 счет («Основное производство»).

Здесь имеются в виду расходы, понесенные организацией в процессе производства, при реализации услуг или проведении работ.

В дальнейшем для обозначения товаров, работ и услуг будем использовать аббревиатуру ТРУ.

В соответствии с правилами учета, по дебету 20 счета собираются прямые затраты, понесенные предприятием при производстве продукции, потери, образовавшиеся от брака, расходы вспомогательных и обслуживающих производств.

По кредиту данного счета производится списание себестоимости ТРУ.

Рассмотрим процесс списания с 20 счета при различных обстоятельствах.

Списание затрат со счета 20 при производстве продукции

Для того чтобы списать расходы в производстве, налогоплательщик должен сначала выбрать способ, с помощью которого надо будет учитывать готовую продукцию (ГП).

Выбранный способ затем следует утвердить в тексте учетной политики (УП). Опишем возможные способы, из которых может выбирать предприятие.

В соответствии с ФСБУ 5/2019 (до 2021 года ПБУ 5/01) готовая продукция отнесена к той части МПЗ, которая предназначается для реализации.

Согласно стандарту следует использовать один из следующих способов оценки ГП:

По фактической себестоимости.

По сумме прямых затрат.

По сумме плановых (нормативных) затрат.

При этом первый способ рекомендуется использовать, если речь идет о производстве товаров мелкими сериями, второй и третий — в массовом и серийном производстве.

Списание затрат по фактической стоимости

Организовав учет ГП по фактической себестоимости, бухгалтер, ведущий производство, должен сделать проводку: Дт 43 Кт 20.

Суть данной записи в том, что себестоимость прямо и в реально сформировавшейся сумме списана со счета, учитывающего расходы, на счет, на котором ведется учет ГП.

При всей простоте и привлекательности данного способа есть ограничения в его использовании. Речь идет о том, что фактическую себестоимость удается рассчитать только в конце отчетного периода.

В обстоятельствах, когда продукция отгружается постоянно, лучше взять за основу плановую себестоимость. Здесь есть 2 варианта организации учета: списывать расходы, применяя 40 счет («Выпуск готовой продукции»), или обойтись без него.

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Списание затрат по плановой себестоимости через счет 40

Если используется 40 счет, то здесь проявляется вся разница между суммами фактической и плановой себестоимости.

По дебету 40 счета отражается фактически сформированная себестоимость ГП: Дт 40 Кт 20.

По кредиту данного счета списывается себестоимость, рассчитанная по нормативам: Дт 43 Кт 40.

По окончании месяца на 40 счете может образоваться остаток, являющийся ничем иным, как разницей между фактической и плановой себестоимостью.

С помощью образовавшейся суммы производится коррекция себестоимости продаж на 90 счете:

если фактический показатель будет больше планового, делается запись: Дт 90.2 Кт 40 ;

если плановый показатель окажется больше фактического — сторно Дт 90.2 Кт 40.

Списание затрат по плановой себестоимости без применения счета 40

Такой способ учета подразумевает, что плановую себестоимость следует отражать на 43 счете сразу после внесения ГП в приходные документы: Дт 43 Кт 20.

Когда произведена отгрузка ГП, эта же сумма отражается на 90 счете: Дт 90.2 Кт 43.

Как только отчетный период закончится, на 20 счете появятся фактическая стоимость ГП и разница в показателях фактической и плановой себестоимости.

На полученную сумму надо будет произвести коррективы на счете 43:

в большую сторону, если фактический показатель будет больше планового, со следующей записью: Дт 43 Кт 20.

в меньшую сторону, если плановый показатель окажется больше фактического: сторно Дт 43 Кт 20.

Прочие операции, затрагивающие кредит 20 счета

Приведем еще несколько ситуаций, когда используется запись по кредиту 20 счета:

Компания, занимающаяся реализацией услуг или производством работ, списывает расходы, собранные на 20 счете, на счет учета продаж сразу, как только заказчик принял результаты . Чтобы отразить выручку и списать затраты, делаются следующие записи: Дт 62 Кт 90.1; Дт 90.3 «НДС с продаж» Кт 68; Дт 90.2 Кт 20.

Если компания использует произведенную ею же продукцию в собственных целях , запись будет выглядеть так: Дт 10 «Материалы» Кт 20.

Крупные производства, имеющие большие объемы выпуска продукции, предпочитают учитывать полуфабрикаты, изготовленные ими самими , на отдельном счете. Оприходование таких материалов должно сопровождаться следующей записью: Дт 21 «Полуфабрикаты собственного производства» Кт 20.

При фиксации бракованной продукции соответствующие суммы отражаются так: Дт 28 «Брак в производстве» Кт 20.

При недостаче, выявленной в процессе инвентаризации основного производства , делается запись следующего содержания: Дт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» Кт 20.

При расторжении договора, по которому уже была произведена продукция, образуются расходы, отражаемые так: Дт 91.2 «Прочие расходы» Кт 20.

Сальдо счета 20 «Основное производство»

По окончании отчетного периода организация выявляет и списывает себестоимость ГП на счете 20 «Основное производство». В результате этих мероприятий может сформироваться дебетовое сальдо. Данный показатель отражает, насколько велика стоимость незавершенки.

Образовавшуюся сумму на 20 счете следует перенести на следующий месяц.

Итоги

Кредит 20 счета показывает величину себестоимости готовой продукции, неважно предназначена она для реализации или для своих надобностей, стоимости реализованных услуг, проведенных работ.

Данная сумма переносится на 40, 43, 90 или иной счет, как того требуют учетная политика предприятия и характер произведенной операции.